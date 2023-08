Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 24.08.2023 gegen 00:30 Uhr, befanden sich Kräfte des kommunalen Vollzugsdienstes im Bereich der Henry-Roos-Passage, als sie von einem 31-Jährigen angesprochen wurden.

Während des Gesprächs beleidigte die 36-jährige Lebensgefährtin des Mannes die Vollzugskräfte lautstark, weshalb ihre Personalien erhoben werden sollten. Dies versuchte der 31-Jährige jedoch zu verhindern, indem er den Geldbeutel seiner Freundin an sich nahm. Bei dem Versuch, dem 31-Jährigen den Geldbeutel abzunehmen, leistete dieser so erheblichen Widerstand, dass ein Vollzugsbeamter Pfefferspray gegen ihn einsetzten musste. Dies zeigte jedoch keine Wirkung und es entwickelte sich ein Gerangel, bei dem der Beamte sein Pfefferspray verlor.

Dieses ergriff die 36-Jährige und wollte es gegen die Vollzugskräfte einsetzen. Daran konnte sie zwar gehindert werden, hierdurch gelang es wiederum dem 31-Jährigen kurzzeitig die Flucht zu ergreifen. Er konnte jedoch wenige Meter später erneut gestellt und am Boden fixiert werden. Bei dem Versuch, seine Arme mittels Schlagstock unter dem Körper hervorzuhebeln, entriss der Mann den Schlagstock und wollte ihn gegen den Vollzugsbeamten einsetzen, was letztlich verhindert werden konnte.

Gegenüber den hinzugezogenen Polizeikräften gab der 31-Jährige an, dass er und seine Freundin erhebliche Mengen Alkohol und Marihuana konsumiert hätten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 3,8 Promille, bei der 36-Jährigen mehr als 1,5 Promille. Beide wurden in die Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Hierbei beleidigte die 36-Jährige auch die Polizeikräfte lautstark.

Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Die 36-Jährige hatte sich bereits vor dem Einsatz aus noch ungeklärten Gründen eine Platzwunde zugezogen. Bei beiden war eine medizinische Versorgung nicht erforderlich. Sowohl die Kräfte des Vollzugsdienstes als auch der Polizei blieben unverletzt. Gegen das renitente Paar wurden Strafanzeigen erfasst, im Anschluss wurden sie auf freien Fuß gesetzt.

Anruf endet in Justizvollzugsanstalt

Ludwigshafen (ots) – Am späten Mittwoch 23.08.2023 wählte ein 46-Jähriger die Nummer der Polizei und machte einen stark verwirrten Eindruck. Als Polizeikräfte den Mann an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Edigheim antreffen konnten, wirkte er zwar alkoholisiert, befand sich aber nicht in einer Gefahrensituation. Allerdings stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht.

Da er die geforderte Geldsumme nicht begleichen konnte, wurde er durch die Polizeikräfte zunächst zur Dienststelle gebracht. Während der Fahrt zeigte sich der Mann hochaggressiv, trat und spuckte in Richtung einer Beamtin.

Als ihm eine sogenannte Spuckschutzhaube übergezogen wurde, biss er einem Beamten in den Finger und versuchte, ihm eine Kopfnuss zu geben. In der Dienststelle wurde dem 46-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Im Anschluss wurde er in eine Haftanstalt gebracht. Weiterhin wurden Strafverfahren wegen Widerstandes und Körperverletzung gegen ihn eingeleitet.

Bei der Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Brand in Keller

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 23.08.2023 gegen 11 Uhr, brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Frankenthaler Straße aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Durch das Feuer wurde der Kellerraum und darin gelagerte Gegenstände beschädigt. Personen kamen nicht zu schaden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zwei Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 23.08.2023 gegen 17:15 Uhr, wurden ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Carl-Clemm-Straße/Keplerstraße leicht verletzt. Der 43-jährige Fahrradfahrer missachtet die Vorfahrt des 22-jährigen Motorradfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Am Motorrad entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag (23.08.2023) war ein 66-jähriger Autofahrer gegen 16:15 Uhr auf der Saarlandstraße in Richtung Adlerdamm unterwegs. An der Kreuzung zur Pfarrer-Krebs-Straße wollte der Mann nach links in diese einbiegen.

Hierbei missachtete er den Vorrang der links von ihm in gleicher Richtung auf der Saarlandstraße fahrenden Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Autofahrer sowie alle Insassen der Straßenbahn unverletzt blieben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.