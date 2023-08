Karlsruhe – Brennender Sattelzug auf der BAB 5

Karlsruhe (ots) – Auf der Bundesautobahn 5 bei Malsch geriet am

Donnerstagnachmittag der Auflieger eines Sattelzuges in Brand. Die Löscharbeiten

der Feuerwehr auf der Fahrbahn in Richtung Norden dauern derzeit noch an.

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei geriet der Sattelauflieger gegen

13:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt in Brand. Der Fahrer

des Sattelzugs konnte sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen steuern und den

Anhänger von der Zugmaschine abkoppeln. Der mit circa 20 Tonnen Kautschuk

beladene Sattelauflieger stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in

Vollbrand. Aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten ist die Fahrbahn in Richtung

Karlsruhe aktuell voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Süden

kommen, werden an der Anschlussstelle Rastatt-Nord abgeleitet. Der angestaute

Fahrzeugverkehr vor der Einsatzstelle wird über die Behelfsausfahrt Malsch

abgeleitet.

Aufgrund des Einsatzgeschehens kommt es auch auf der Gegenfahrbahn zu

Verkehrsbehinderungen und Staubildung. Die Bergungsmaßnahmen werden nach

derzeitigem Kenntnisstand bis in die frühen Abendstunden andauern. Auf den

Umleitungsstrecken ist ebenfalls mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und

Staubildung zu rechnen.

Ettlingen – Bargeld und Wertgegenstände nach Schockanruf übergeben – Vorsicht vor Trickbetrügern

Karlsruhe (ots) – Nachdem er Opfer eines Trickbetruges wurde, erstattete ein

73-jähriger Mann aus Ettlingen Bruchhausen am Mittwoch Anzeige beim

Polizeirevier. Der Mann übergab nach einem sogenannten „Schockanruf“ Geld und

Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich an eine bislang unbekannte

Geldabholerin.

Dem Geschädigten wurde in einem Telefonat glaubhaft gemacht, dass seine Frau

einen Verkehrsunfall in eine Menschenmenge verursacht hätte und hierbei ein Mann

mit französischer Staatszugehörigkeit verstorben wäre. Hierbei läge der Verdacht

einer „Terrorstraftat“ vor und um eine Auslieferung nach Frankreich zu

verhindern, müsse der Mann nun eine Kaution bezahlen. Kontaktiert wurde der

73-jährige von einem angeblichen Staatsanwalt mit dem Namen „Thomas Stein“.

Durch geschickte Gesprächsführung und psychologische Beeinflussung gelang es den

Trickbetrügern den 73-Jährigen von der Betrugsgeschichte zu überzeugen. Um etwa

14:15 Uhr kam in es der Folge zu der Geldübergabe.

Die etwa 40-50 Jahre alte Geldabholerin wurde als etwa 165 cm groß, mit vollem

dunklen Haar beschrieben. Die Frau trug offenbar eine dicke Hornbrille und eine

mit weißem Klebeband eingewickelte Ledertasche. Möglicherweise war sie mit einer

Bluse mit Blumenmuster bekleidet.

Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass vor Trickbetrügern am Telefon.

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von

persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern

landen könnten.

finanziellen Verhältnisse.

Sie vertrauen.

Rheinstetten – Alleinbeteiligter Unfall auf Segelflugplatz

Karlsruhe (ots) – Auf dem Segelflugplatz Karlsruhe/Forchheim kam es am

Mittwochnachmittag vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers zu einem Unfall

mit einem Segelflugzeug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 15:30

Uhr am Segelflugplatz im Kutschenweg in Rheinstetten. Während des Starts des

Segelflugzeuges Schleicher Typ ASK 21 kam es offenbar aufgrund eines

Bedienungsfehlers zu einem Sinkflug aus rund fünf bis zehn Metern Höhe.

Der 59-jährige Pilot wurde durch den Unfall schwer, der 74-jährige Co-Pilot

leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Zu weiteren Untersuchungen wurde die Bundesstelle für Flugunfälle verständigt.