Mannheim: Auto überschlägt sich – Fahrer wird leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Mittwoch fuhr ein 51-jähriger Mann in einem VW auf der

Oskar-von-Miller-Straße in Richtung Waldstraße. Auf Grund von Unachtsamkeit kam

er dabei um kurz vor halb 11 Uhr zu weit nach rechts und stieß mit einem am

Fahrbahnrand geparkten Ford zusammen. Dabei traf das Auto nach ersten

Erkenntnissen in einem so unglücklichen Winkel auf die Hinterachse des Fords,

dass der VW in Schräglage geriet, sich überschlug und schließlich auf dem Dach

zum Stehen kam. Der Fahrer verletzte sich durch den Überschlag sowie durch die

Glassplitter der zu Bruch gegangenen Scheiben leicht. Er kam, nachdem er aus dem

Fahrzeug geborgen wurde, zur weiteren medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus. Es kam zur Sperrung der Oskar-von-Miller-Straße, die um kurz nach

11:30 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. Es entstand ein Gesamtschaden von

knapp 38.000 Euro.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache ein.

Mannheim: Nach zwei Raubdelikten sucht die Polizei nach Zeugen

Mannheim (ots) – In den frühen Sonntagmorgenstunden ereigneten sich innerhalb

einer halben Stunde im innerstädtischen Bereich zwei Raubdelikte.

So verließ zunächst ein 24-Jähriger am Sonntag gegen 04.00 Uhr einen Nachtclub

in der Nähe des Wasserturms. Im Bereich der Quadrate O 7 / N 7 geriet er aus

bislang unbekannter Ursache in eine Auseinandersetzung mit einer vierköpfigen

Personengruppe. In dessen Verlauf wurde dem 24-Jährigen von einem der Männer

seine Goldkette vom Hals entrissen. Anschließend flüchteten die Täter in

Richtung Wasserturmanlage.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Ca. 175-180 cm groß,

schlanke Statur,

ca. 25 Jahre alt,

nordafrikanischer Phänotyp,

komplett in schwarz gekleidet,

schwarzer Drei-Tage-Bart,

schwarze sehr kurze Haare,

schwarzer Rucksack

ca. 170 cm groß,

ca. 20 Jahre alt,

nordafrikanischer Phänotyp,

dunkelblaues T-Shirt mit Logo / Schriftzug auf der Brust,

dunkle, kurze Haare

Gegen 04.30 Uhr, wurden in der Wasserturmanlage in der Nähe des Springbrunnens ein 21-jähriger und ein 20-jähriger Mann von einer sechsköpfigen Personengruppe mit einem Schlagstock

bedroht und durch Schläge ins Gesicht verletzt. Einem der jungen Männer wurde hierbei der Geldbeutel, in dem sich auch mehrere hundert Euro Bargeld befanden, entwendet. Bevor die Täter flüchteten, besprühten sie die beiden jungen Männer mit Pfefferspray wodurch diese leichte Augenreizungen davontrugen und in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Ca. 190 cm groß,

komplett in schwarz gekleidet (lange Hose und T-Shirt),

Südeuropäisches Erscheinungsbild,

klare deutsche Aussprache,

schwarzen Vollbart,

schwarze Haare,

kräftige Statur

Auffällig: relativ kleiner Kopf in Proportion zum Körper

Ca. 175 cm groß,

helles Oberteil (Jogginghosenjacke),

lange, schwarze Hose,

Südländisches Erscheinungsbild,

schmales Gesicht mit definiteren Gesichtszügen,

klare deutsche Aussprache,

schwarze, lockige Haare

Ob zwischen den beiden Raubstraftaten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand

der aktuellen Ermittlungen des Dezernats 9.3 der Kriminalpolizei des

Polizeipräsidiums Mannheim.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Tat oder zu beiden Taten geben

können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon zu melden.

Mannheim: 30-Jähriger raste mit über 160 Sachen durch die Innenstadt – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mannheim (ots) – Am Mittwoch fiel um kurz vor 18:30 Uhr einer Streife des

Verkehrsdienstes Mannheim ein Mercedes mit abgedunkelten Scheiben auf der

Fahrer- und Beifahrerseite auf. Als sie das Auto auf Höhe des Friedrichsplatzes

kontrollieren wollte, hielt der Mercedes kurz an, gab dann aber Vollgas. Mit

hoher Geschwindigkeit, in der Spitze waren es über 160 km/h, raste der

30-jährige Fahrer über die Tattersaalstraße, Moltkestraße, den Kaiserring und

den Friedrichsplatz auf die Augustaanlage. Unweit der Mühldorferstraße endete

zunächst die halsbrecherische Fahrt, als das Auto in einen Fußgängerweg fuhr, wo

ein Pfosten den Weg versperrte. Als sich ein Polizist dem Auto annäherte, sah

er, dass auf dem Beifahrersitz ein Kleinkind ganz ohne Sicherung saß. Plötzlich

legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und schoss mit durchdrehenden Reifen

zurück auf Mühldorferstraße. Bei der anschließenden Verfolgung quer durch

Mannheim verlor die Streife das Fahrzeug auf Höhe der Krefelder Straße aus den

Augen. Jedoch konnte eine andere Streife den Fahrer und seinen einjährigen Sohn

kurze Zeit später in der Mundenheimer Straße auffinden. Dort hatte der Mann den

Mercedes geparkt. Es zeigte sich, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand.

Zudem hatte er keinen Führerschein. Da er zudem Anzeichen einer

Fahruntüchtigkeit aufwies, musste er eine Blutprobe abgeben.

Der Mann muss sich wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen

Fahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei

ermittelt nun, ob durch die halsbrecherischen Fahrmanöver noch weitere

Straftaten begangen wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Personen, die durch die

Fahrmanöver des 30-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621-174-4222, zu melden.

Mannheim, Neckarstadt: Goldkette entrissen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr

schlug ein bislang unbekannter Täter einem 68-Jährigen zunächst mit der Faust

ins Gesicht. Anschließend wurde dem Geschädigten die Goldkette, die der

Geschädigte am Hals trug, entrissen. Hiernach flüchtete der Täter in Richtung

Mannheim Innenstadt. Der Geschädigte begab sich umgehend zur Anzeigenerstattung

auf das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, 18-20 Jahre alt, sehr

schlank, kurze Haare. Der Täter war mit einem weiß-grauen T-Shirt und langen

blauen Jeans bekleidet.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem Täter oder

der Tat machen können. Diese können sich bie dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon, unter Tel. 0621/174-4444 melden.

Mannheim, Lindenhof: Beim Ausparken ein Auto beschädigt und davongefahren

Mannheim (ots) – Am Mittwoch um 17:30 Uhr beschädigte ein 19-jähriger

Citroen-Fahrer beim Ausparken an der Rheinpromenade einen neben ihm geparkten

Mercedes-Benz. Nach dem Zusammenstoß stieg der 19-Jährige aus seinem Fahrzeug,

um die Beschädigungen zu begutachten. Nach kurzer in Augenscheinnahme des

entstandenen Schadens fuhr der junge Mann jedoch mit seinem Auto davon. Ein

aufmerksamer Spaziergänger beobachtete allerdings das Geschehen und konnte sich

das Kennzeichen und Details zum Fahrer merken. Er hinterließ eine Nachricht am

beschädigten Mercedes-Benz, sodass nun nach dem Citroen-Fahrer ermittelt werden

kann. Am geparkten Mercedes-Benz entstand ein Unfallschaden von ca. 4000 Euro.

Mannheim: Fehler beim Fahrstreifenwechsel verursacht Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr streifte ein 31-jähriger

Audi-Fahrer in Mannheim beim Fahrstreifenwechsel einen neben ihn fahrenden

Porsche. Der 31-Jährige fuhr den Parkring in Richtung Ludwigshafen auf dem

rechten der beiden Fahrstreifen entlang. Als er auf den linken Fahrstreifen

wechseln wollte, übersah er den dort fahrenden Porsche und touchierte diesen. Es

entstand ein Gesamtunfallschaden von ca. 10.000 Euro.

Mannheim, Innenstadt: Diebstahl von Handtasche in Gaststätte

Mannheim (ots) – Ein 38-jähriger Mann befand sich am Mittwoch um 17:45 Uhr in

einer Gaststätte in den E-Quadraten. Seine Umhängetasche hatte er über seine

Stuhllehne gehängt. Als er nach einem Toilettengang zurück an seinen Sitzplatz

kam, bemerkte er das Fehlen der Tasche. Eine bislang unbekannte Täterschaft

nutzte die Gelegenheit, als sich der Mann kurz von seinem Platz entfernt hatte,

entwendete die Tasche und setzte im Anschluss die in der Tasche befindliche

EC-Karte des Geschädigten mehrfach ein. Dem Geschädigten entstand durch die

widerrechtlichen Transaktionen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tipps & Tricks rund um das Thema Diebstahl finden Sie hier:

Mannheim: 100.000 Euro Schaden und zwei leicht verletzte Personen nach Unfall

Mannheim (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 14:45 Uhr fuhr ein 46-jähriger

Lkw-Fahrer die Hansastraße von der Untermühlaustraße kommend in Richtung

Industriestraße entlang. Im Kreuzungsbereich Hansastraße und Industriestraße

missachtete der 46-Jährige die Vorfahrt des von links kommenden und

vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Lkw-Fahrers und kollidierte mit diesem. In der

Folge geriet der Sattelzug des 65-Jährigen in den Gegenverkehr der

Industriestraße und kollidierte mit einem in Richtung Inselstraße fahrenden

36-jährigen VW-Fahrer. Der 46-Jährige und der 36-Jährige wurden durch den

Zusammenstoß leicht verletzt. Die beiden Männer wurden in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro.

Mannheim/Neckarau: Unfall mit LKW – Mann schwer verletzt

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet ereignete sich gegen 19.30 Uhr im Bereich

der Sigmund-Schockert- Straße/Floßwörthstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein

Mann schwer verletzt wurde. Hier befuhr ein 64-jährige LKW-Fahrer mit seinem

Sattelzug die Floßwörthstraße. In Höhe der Sigmund-Schockert- Straße bog der

62-Jährige mit seinem LKW nach rechts in diese ab und übersah hierbei einen

61-jährigen Radfahrer, der den dortigen dort befindlichen Fuß-/Radweg in gleiche

Richtung befuhr. Dabei wurde der Radfahrer vom LKW erfasst. Durch den

Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere, jedoch nicht lebensgefährliche,

Beinverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener

Klinik geflogen. Während am LKW kein Schaden entstand wird der Schaden am

Fahrrad mit ca. 1000,- Euro beziffert. Zur Rekonstruktion des genauen

Unfallhergangs, der noch Gegenstand der Ermittlungen ist, wurde ein

Sachverständiger hinzugezogen. Im Zeitraum der Unfallaufnahme durch den

Verkehrsdienst Mannheim kam es zu mittleren Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein

örtlich Umleitung wurde eingerichtet.