Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen

Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 17:15 Uhr kam es auf der Talstraße

(L596) von Großsachsen kommend in Fahrtrichtung Heiligkreuzsteinach, in einer

Rechtskurve, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam ein

25-jähriger Mann, vermutlich aufgrund der nicht an die gegebenen

Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit, mit seinem Pkw Dacia ins

Rutschen und fuhr in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit

einem entgegenkommenden Transporter. Bei der Kollision wurden der

Unfallverursacher als auch seine 29-jährige Beifahrerin leicht verletzt und

mussten zum Zwecke einer weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik

gebracht werden. Des Weiteren musste der stark unfallbeschädigte Dacia von der

Unfallstelle abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall kam es auch noch zum

Betriebsstoffauslauf. Zur Fahrbahnreinigung wurde eine Fachfirma verständigt.

Gegen 19:27 Uhr konnten die erforderlichen Reinigungsmaßnahmen letztlich beendet

und die Straße wieder freigegeben werden. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene

Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Streit unter Fahrgästen an Haltestelle endet in Körperverletzung – Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr

kam es an der Haltestelle „Edingen West“ zu einem Streit zwischen zwei

Fahrgästen. Ein bislang Unbekannter echauffierte sich darüber, dass eine

55-Jährige beim Aussteigen aus der Linie 5 angeblich zu viel Zeit brauche und im

Wege stehe. Außerhalb des Fahrzeugs kam es zunächst zu einem kurzen Wortgefecht,

das darin gemündet haben soll, dass der unbekannte Mann die Frau am Hals packte

und ins Gesicht schlug. Die Frau wehrte sich ihren Aussagen zufolge mit einem

Tritt zwischen die Beine des Mannes. Anschließend entfernte sich dieser mit

einem grünen E-Scooter mit Heidelberger Kennzeichen. Der Vorfall wurde erst am

heutigen Donnerstagvormittag bei der Polizei angezeigt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 50-60 Jahre alt, ca. 1,85 m groß,

stämmige Statur, weißer, bis zum Bauchnabel reichender Bart, der mehrfach in

gewissen Abständen zusammengebunden war, sprach akzentfrei Deutsch.

Es sollen mehrere Zeuginnen und Zeugen das Geschehen beobachtet haben, von denen

einer auch den Mann ansprach, eine Dame soll Videoaufnahmen gefertigt haben.

Die Polizei sucht daher diese und weitere Zeuginnen und Zeugen. Diese mögen sich

bitte beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Tel.: 06203 89202 melden.

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Telefonbetrüger riefen bei Senioren an

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch erhielt das Polizeirevier

Schwetzingen Kenntnis von zwei telefonischen Betrugsversuchen, die sich am

Nachmittag in Ketsch ereignet hatten. Um 13 Uhr versuchten es die Betrüger bei

einem 82-Jährigen. Ein vorgeblicher Polizeibeamter rief den Senior an und

behauptete, dass man zwei Einbrecher mit einer großen Summe Bargeld festgenommen

habe. Als sich der Betrüger bei dem 82-Jährigen nach zu Hause aufbewahrtem

Bargeld und einem möglichen Tresor erkundigte, wurde der Angerufene misstrauisch

und legte auf.

Ebenso auf der Hut war eine 82-Jährige, die um kurz vor 15 Uhr auch einen

solchen Betrugsanruf erhielt. Dieses Mal wurde durch den falschen Polizeibeamten

behauptet, dass ein Täter in Ketsch eine Tasche mit einer Pistole verloren habe.

Im Gespräch kamen der Seniorin aber immer mehr Zweifel an der Geschichte und sie

beendete schließlich das Telefonat.

Zu einem Schaden kam es in beiden Fällen zum Glück nicht.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen Bandenbetrugs auf.

Die Polizei rät generell bei Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Bleiben Sie wachsam, wenn Unbekannte sie anrufen und sich als

Amtspersonen, z.B. Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben.

Fragen Sie immer nach deren Namen, Dienststelle und telefonische

Erreichbarkeit. Überprüfen sie diese durch einen Anruf bei ihrer

lokalen Polizeidienststelle.

Tresoren fragen!

Verhältnissen preis.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, insbesondere, wenn

diese in zivil in Erscheinung treten, zum Beispiel Polizisten,

den Dienstausweis. Versichern Sie sich bei deren Dienststelle,

ob die Amtspersonen dort bekannt sind.

Personen. Es gibt keinen Grund, warum die Polizei oder Gerichte

diese bei Ihnen abholen sollten oder in Verwahrung nehmen.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere

Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Mühlhausen/Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfälle im Rhein-Neckar-Kreis

Mühlhausen/Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Mittwochmorgen 06.00

Uhr und Donnerstagmorgen 01.30 Uhr ereigneten sich im Bereich Wiesloch zwei

Wildunfälle. Die Fahrerin eines Ford Fiestas wurde am Mittwochmorgen gegen 06.00

Uhr auf der B 291, von Oftersheim in Richtung Walldorf fahrend, von einer

Wildschweinrotte überrascht, die plötzlich die Fahrbahn von links nach rechts

querte. Die Fahrerin hatte keine Möglichkeit mehr, den Unfall zu vermeiden. Bei

dem Zusammenstoß wurden drei Jungtiere getötet.

In Mühlhausen querte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01.30 Uhr,

ein Dachs urplötzlich die K 4171. Der Fahrer eines Ford Transit, der von

Dielheim in Richtung Mühlhausen unterwegs war, konnte dem Tier nicht mehr

ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Der Dachs rannte nach dem Unfall

weiter und konnte trotz intensiver Nachschau durch die Beamtinnen und Beamten

vor Ort im näheren Umfeld nicht gefunden werden. Der verantwortliche Jagdpächter

wurde über den Unfall informiert.

Am den PKW entstand durch die Kollision jeweils ein Sachschaden von mehreren

hundert Euro.

Die Polizei weist die Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle nochmals auf den

erhöhten Wildwechsel in den Dämmerungsstunden hin und bittet um erhöhte Vorsicht

und Achtsamkeit. Der Deutsche Jagdverband weist auf seiner Seite nochmals

speziell auf die entsprechenden Zeiten hin und gibt Tipps für den Ernstfall.

Besonders risikoreich für Mensch und Tier sei die Zeit von 5 bis 7 Uhr morgens

und 21 bis 23 Uhr abends. (Quelle:

https://www.jagdverband.de/wildunfallgefahr-im-april-und-mai-besonders-hoch)

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sekundenschlaf endet in der Leitplanke

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr fuhr

ein 19-Jähriger mit seinem VW auf der B 292 von Sinsheim in Richtung

Neckarbischofsheim. In Höhe Waibstadt fuhr er in der langgezogenen Rechtskurve

geradeaus, überfuhr die Mittellinie und prallte anschließend in die Leitplanke

der Gegenfahrbahn. Der junge Mann gab bei den Beamtinnen und Beamten vor Ort an,

einen Sekundenschlaf gehabt zu haben.

Glücklicherweise wurde weder er noch weitere Verkehrsteilnehmer verletzt oder

gefährdet.

An dem VW entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Dieser musste im

Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin missachtet Vorfahrt und kommt daraufhin zu Fall

Hirschberg (ots) – Am Mittwochmorgen, um 07:30 Uhr missachtete eine Radfahrerin,

welche den Lörscher Weg aus südlicher Richtung kommend befuhr, die Vorfahrt

eines BMW-Fahrers. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der

Lobdengaustraße. Die 29-Jährige kollidierte mit dem BMW, stürzte zu Boden und

verletzte sich hierbei leicht. Durch den Rettungsdienst wurde die

Fahrradfahrerin in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden

am BMW beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen und 2 Leichtverletzten

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch fuhr eine 33-Jährige mit ihrem

Audi auf der L723 von Rauenberg in Richtung Walldorf. Auf Höhe der

Anschlussstelle zur B3 musste sie um kurz vor 10 Uhr auf Grund einer roten Ampel

bremsen. Der hinter ihr fahrende Nissan verringerte ebenfalls die

Geschwindigkeit. Der dahinter befindlichen, 57-jährigen Fahrerin eines VW gelang

es jedoch nicht mehr rechtzeitig abzubremsen, weshalb sie auf das Heck des

Nissans auffuhr, wodurch dieser wiederum auf den Audi geschoben wurde. Es

entstand ein erheblicher Sachschaden, der mit knapp 15.000 Euro beziffert wird.

Der VW und der Nissan wurden bei der Kollision derart beschädigt, dass sie

abgeschleppt werden mussten. Die Beifahrerin des Nissans und die

Unfallverursacherin verletzten sich durch den Aufprall leicht. Sie kamen zur

weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die L723 musste bis 11 Uhr

voll gesperrt werden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache ein.