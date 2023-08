Bei Kontrolle versucht, Tabletten zu verstecken

Kaiserslautern (ots) – Wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus der Südpfalz. Der 41-Jährige war am

Mittwochabend im östlichen Stadtgebiet aufgefallen.

Ein Zeuge hatte kurz vor 22 Uhr die Polizeiinspektion 1 verständigt und

mitgeteilt, dass ein Mann mit nacktem Oberkörper im Hilgardring mitten auf der

Fahrbahn herumlaufe. Eine Streife rückte aus und konnte den Mann an der

beschriebenen Stelle von der Straße holen. Er machte den Eindruck, unter dem

Einfluss berauschender Mittel zu stehen.

Als die Beamten den 41-Jährigen einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte

er, etwas in seiner Mundhöhle zu verstecken. Da er sich weigerte, das

„Versteckte“ freiwillig wieder auszuspucken, mussten die Polizisten den Mann

fixieren, wobei er Widerstand leistete.

Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann mehrere kleine Behältnisse in den

Mund gesteckt; es handelte sich um sogenannte „Plomben“, in denen sich diverse

Tabletten befanden. Weil der 41-Jährige offenbar auch mehrere dieser Plomben

untergeschluckt hatte, wurde vorsorglich ein Rettungsdienst verständigt, der den

Mann in nächste Krankenhaus brachte.

Da sich der 41-Jährige sehr aggressiv verhielt und immer wieder Fluchttendenzen

zeigte, musste er erneut gefesselt werden. Auch dagegen leistete er Widerstand.

Darüber hinaus beleidigte er während des Einsatzes die Polizeibeamten mehrfach.

Eine Blutprobe soll nun klären, welche Rauschmittel der Mann „intus“ hatte. Die

Tabletten aus den Plomben wurden sichergestellt; die genauen Inhaltsstoffe sind

noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Audi-Fahrer touchiert VW Golf

Kaiserslautern (ots) – Während der Fahrt touchierte ein 50-Jähriger am

Mittwochnachmittag in der Apfelstraße mit seinem Audi einen am Straßenrand

geparkten Pkw. Der Mann war in Richtung Bismarckstraße unterwegs, als er den VW

Golf streifte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher

hielt an und kontaktierte die Polizei. Die ausgerückten Beamten nahmen den

Unfall auf und ermittelten die Halterin des beschädigten Fahrzeugs. Für

zivilrechtliche Ansprüche rieten die Polizisten den Unfallbeteiligten zu einem

Personalienaustausch. |ksr

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – In der Lutzerstraße ist ein geparkter Pkw in den

vergangenen Tagen beschädigt worden. Wie der 65-jährige Fahrzeughalter der

Polizei meldete, hatte er den grauen Hyundai Tucson am vergangenen Freitag (18.

August) gegen 12 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am 23. August wieder zu

seinem Auto ging, stellte der Mann eine Delle am Heck fest. Vom

Unfallverursacher fehlt jede Spur. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700

Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, mit der Polizeiinspektion 1 unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt aufzunehmen. |ksr

Schlägerei auf Kerwe

Rockenhausen (ots) – Am Samstag, dem 19.08.2023, gegen 03:25, kam es auf der

Kerwe in Höringen zu einer Schlägerei. Ein Beteiligter wurde durch eine bisher

unbekannte Person mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen und verlor

hierdurch zwei Vorderzähne.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06361

917 0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen zu wenden.

Personenkontrolle – Polizei findet Diebesgut

Kaiserslautern (ots) – Diebesgut hat die Polizei bei Kontrollmaßnahmen am in der

Nacht zu Donnerstag gefunden. Ein 45-Jähriger wurde kurz vor 3 Uhr in der

Friedenstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Auf Nachfrage der Beamte gab

er an Drogen und ein Einhandmesser dabei zu haben. Die verbotenen Gegenstände

händigte er den Polizisten widerstandslos aus. Anschließend wurde der Mann

durchsucht. Dabei fanden die Einsatzkräfte Ausweisdokumente und Bankkarten, die

nicht auf seinen Namen ausgestellt waren. Überprüfungen ergaben, dass die

Papiere und Karten einige Stunden zuvor vom rechtmäßigen Eigentümer als

gestohlen gemeldet wurden. Der 45-Jährige wurde daraufhin als Beschuldigter

belehrt. Ob der Mann den Diebstahl begangen hat, ist Gegenstand der

Ermittlungen. |ksr

Dieb auf der Flucht verletzt zwei Polizisten

Kaiserslautern (ots) – Ein geflohener Dieb wurde am Mittwochabend von einer

Polizeistreife gestellt. Beim Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen,

verletzte er zwei Polizisten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen stahl der

31-Jährige Mann zuvor Ware aus einem Lebensmittelladen in der Mennonitenstraße.

Eine Mittarbeiterin erwischte ihn und versuchte, den Dieb festzuhalten, doch dem

Mann gelang die Flucht. Die 55-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Anhand

der Täterbeschreibung konnte der 31-Jährige in der Innenstadt von einer Streife

ausfindig gemacht werden. Er rannte durch die Mannheimer Straße und versuchte,

der Kontrolle durch die Polizisten zu entgehen. In einem Treppenhaus ergriffen

die Beamten schließlich den Mann. Er stritt die Tat ab und versuchte erneut zu

flüchten, was die Einsatzkräfte jedoch verhinderten. Infolgedessen wurde der

31-Jährige aggressiv und verletzte beide Polizisten leicht. Letztendlich

überwältigten die Ordnungshüter den Dieb und setzten ihn fest. Bei der

Durchsuchung des Mannes konnte das Diebesgut aufgefunden werden. Zusätzlich

entdeckten die Beamten eine Plastiktüte mit Amphetamin sowie eine selbst gebaute

„Waffe“ in seiner Hose. Der 31-Jährige wurde für weitere Maßnahmen zur nächsten

Dienststelle gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren. |ksr

Beim Einbiegen Vorfahrt missachtet

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtteil Siegelbach hat es am Mittwochnachmittag

gekracht. Ein Mensch wurde leicht verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 15.50 Uhr zu dem Unfall, als eine

45-jährige Frau mit ihrem Suzuki Vitara ein Privatgrundstück verließ und nach

rechts auf die Straße „Am Sportplatz“ einbog. Dabei nahm sie einem von links

kommenden Kleinbus die Vorfahrt.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Kleinbus so stark

beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden

musste. Die 62-jährige Fahrerin klagte anschließend über Schmerzen im Rücken;

eine medizinische Erstversorgung vor Ort lehnte sie jedoch ab. |cri

Fußabdrücke auf der Motorhaube

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Richard-Wagner-Straße einen

Pkw mutwillig beschädigt. Auf der Motorhaube des Mercedes sind eindeutige Dellen

und Fußspuren erkennbar. Offenbar waren die Täter mit Wucht auf die Motorhaube

gesprungen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die genaue Tatzeit ist unklar; sie liegt zwischen Freitag, 18. August, 21 Uhr,

und Montag, 21. August, 9 Uhr. Der Mercedes war in diesem Zeitraum in Höhe des

Hauses Nummer 69 abgestellt.

Zeugen, die am vergangenen Wochenende etwas beobachtet haben, werden gebeten,

unter der Nummer 0631 369-2250 Kontakt zur Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Streit im Straßenverkehr endet mit Faustschlägen

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am

Mittwochmittag in der Kindsbacher Straße einen Streit zwischen zwei Männern

beobachtet haben. Gegen 12.30 Uhr meldete sich ein 32-Jähriger über Notruf bei

der Polizei und teilte mit, dass er sich gerade mit einem anderen

Verkehrsteilnehmer gestritten habe. Der Pkw-Fahrer sei daraufhin aus seinem

Wagen ausgestiegen und habe ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Anschließend sei der Unbekannte davongefahren.

Der 32-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt und lehnte eine

Verständigung des Rettungsdienstes ab. Hinweise auf das Automodell des

Unbekannten oder das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte er leider nicht geben.

Zeugen, die den Streit mitbekommen haben und/oder Hinweise auf den Täter sowie

sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri