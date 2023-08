Verkehrsüberwachung

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Donnerstag wurden auf der L528 (Gemarkung Böhl-Iggelheim) auf Höhe der Kläranlage Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h wurden 12 Verstöße geahndet. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 101 km/h.

Dies zieht ein Bußgeld von 150 Euro und einen Punkt nach sich. Bei weiteren Kontrollen im Dienstgebiet im Verlaufe des Tages wurden 10 Gurtverstöße festgestellt.

Erfolgloser Fluchtversuch vor Polizei

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag gegen 11:10 Uhr, sollte ein 36-jähriger Rollerfahrer in der Salierstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer beschleunigte darauf den Roller und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei einem Wendemanöver in der Kugelfangstraße streifte der Fahrer ein Verkehrsschild und stürzte.

Hiernach versuchte der Mann fußläufig zu fliehen, konnte jedoch durch die Beamten eingeholt werden. Gegen die notwendige Fesselung wehrte sich der Mann ohne Erfolg. Durch den Sturz verletzte sich der 36-Jährige leicht, die Beamten blieben unverletzt. Da drogentypische Anzeichen festgestellt wurden, erfolgte eine Blutentnahme.

Grund für die Flucht dürfte der technisch veränderte Roller gewesen sein. Auch konnte der Mann keine entsprechende Fahrerlaubnis vorzeigen. Gegen den Herrn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und der Roller für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hahnhofen (ots) – Ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der B9 meldeten Zeugen am 23.08.2023, gegen 22:05 Uhr der Polizei. Der Fahrer des PKW ignorierte die Anhaltesignale der Streife. Nachdem er in Höhe Aumühle eine Verkehrsinsel streifte, konnte er auf der B39 Höhe Golfclub Pfalz zum Anhalten gebracht werden.

Ein Atemalkoholtest des 51-jährigen Fahrers ergab einen Wert 1,88 Promille. Durch den entstandenen Schaden beim Überfahren der Verkehrsinsel musste der BMW abgeschleppt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.