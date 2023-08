Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrer

Neuhofen (ots) – Am Abend gegen 20:20 Uhr, fuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Speyerer Straße in Richtung Waldsee. Am Fahrbahnrand stand ein 60-jähriger Radfahrer. Zwischen den beiden Beteiligten kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung.

In deren Verlauf habe der 60-Jährige den 19-Jährigen leicht im Gesicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte vor Ort nicht geklärt werden. Gegen den 60-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Speyer (ots) – Am 24.08.2023 erstattete ein 53-Jähriger Campingtourist Anzeige wegen Diebstahls. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass neben dem Geldbeutel auch die Hose und Unterhose entwendet wurden. Wie es zu diesem Umstand kam, kann sich der Geschädigte nicht erklären.

Am Abend zuvor trank er gegen 23:15 Uhr mit einer ihm unbekannten, männlichen Person an einer Bar im Bereich Geibstraße mehrere Bier. Der „Umtrunk“ wurde am Wohnwagen des Geschädigten fortgesetzt. Gegen 03:00 Uhr schrak der Urlauber aus dem Campingstuhl vor seinem Wohnwagen hoch. Hierbei bemerkte er das Fehlen seiner Kleidung und des Geldbeutels.

Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre, ungefähr 175 cm groß, graue Haare, Jeanshose, blaues Poloshirt.

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.