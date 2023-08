Kennzeichen entwendet – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 23.08.23, zwischen 12-17:00 Uhr, wurde in der Königstraße an einem Motorrad mit LÖ-Zulassung, das Kennzeichenschild mutwillig abgerissen und entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Dreiste Bettler

Maikammer (ots) – Eine Kundin eines Lebensmitteldiscounters erstattete gestern Nachmittag eine Strafanzeige gegen zwei dunkel gekleidete, 25-30 Jahre alte Männer. Einer der beiden hätte sie nach dem Einkauf zum Anhalten genötigt, ihr ein Schild vorgezeigt, dass er taubstumm wäre und für Taubstumme Spenden benötige. Die Frau zeigte Mitleid und wollte dem Mann aus Menschlichkeit 20 Euro spenden.

Da sie nur einen 50 Euroschein dabeihatte, bat sie um die Herausgabe von 30 Euro Wechselgeld. Der angeblich Taubstumme wollte ihr dann lediglich 20 Euro zurückgeben und fing anschließend an, mit der Frau verbal zu diskutieren. Als die beiden Unbekannten bemerkten, dass die Kundin erneut den Markt aufsucht, sind sie mit einem Pkw der Marke VW mit ausländischem Kennzeichen geflüchtet.

Trotz intensiver Nachschau konnten die beiden Männer nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

Verkehrsunfall mit Flucht – Motorrad geschnitten und geflüchtet

Maikammer/Kalmit (ots) – Leicht verletzt wurde am Donnerstag 24.08.2023 gegen 14 Uhr ein 34-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Mannheim, welcher bei seiner Fahrt auf der L515 / Kalmithöhenstraße in einer Linkskurve durch einen entgegenkommenden Pkw geschnitten wurde.

Bei dem durchgeführten Ausweichmanöver kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Dieser wurde im Anschluss durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um ein helles Fahrzeug der Golf-Klasse, mit Städte Kennzeichen „MA“ oder „MZ“ gehandelt haben. Hnweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben, Tel: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.