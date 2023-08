Sexuelle Belästigung am Volkspark

Mainz-Weisenau (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr wurde eine 42-jährige Mainzerin von einem bislang unbekannten Täter in der Straße „Am Viktorstift“, sexuell belästigt. Die Mainzerin sei von dem Täter von hinten gepackt worden, woraufhin er ihr dann mit einer Hand an das Gesäß und mit einer Hand an die Brust gegriffen habe.

Als sich die Mainzerin daraufhin umdrehte, sei der Mann in Richtung Volkspark davongelaufen.

Der Täter soll von schwarzer Hautfarbe gewesen sein, sei 1,70 m groß und dünn gewesen und habe kurze Haare gehabt. Er habe ein hellblaues T-Shirt, schwarze Shorts und einen schwarzen Rucksack getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Polizeieinsatz in Appenheim beendet – Ermittlungen dauern an

Appenheim (ots) – Über 100 Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik und des PP Mainz konnten am Donnerstag eine Einsatzlage in Appenheim erfolgreich beenden.

Die Polizei Mainz wurde am Donnerstagnachmittag gegen 13:40 Uhr durch Familienangehörige telefonisch darüber informiert, dass sie von einem 27-jährigen Familienmitglied in einem Wohngebäude in der Niedergasse in Appenheim bedroht werden.

Es bestand der Verdacht, dass der Tatverdächtige im Besitz einer Schusswaffe sein könnte. Zur Unterstützung wurden dahern Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz alarmiert.

Im Laufe des Einsatzes konnten die Angehörigen selbstständig und unverletzt das

Wohnanwesen verlassen, sodass sich der Täter nur noch alleine darin befand.

Gegen 16:45 Uhr konnte der Beschuldigte letztlich durch Spezialkräfte im Gebäude

unverletzt festgenommen werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens und dem möglichen Motiv des

Tatverdächtigen hat die Kriminalpolizei Mainz übernommen. Ob der Täter

tatsächlich im Besitz einer Schusswaffe war, ist ebenfalls Gegenstand der

Ermittlungen.

An dem Einsatz waren neben Einsatzkräften von Polizei auch Kräfte von

Rettungsdiensten, Notfallseelsorge und der Freiwilligen Feuerwehr.

Fahrraddiebstahl mit Flex

Mainz-Altstadt (ots) – Ungewöhnliche Geräusche haben einen Mann in der Nacht auf

Donnerstag in der Dominikanerstraße aufmerksam werden lassen. Am Ende wurde ein

Fahrraddieb überführt.

Um kurz vor Mitternacht hörte der Zeuge die Geräusche und stellte kurz darauf

fest, dass ein Mann sich im Dunkeln an einem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen

macht. Das Geräusch kam dabei von einem Akku-Winkelschleifer. Der Täter

versuchte mit diesem das Fahrradschloss zu durchtrennen.

Die sofort alarmierte Polizei konnte den 40-jährigen auf frischer Tat antreffen. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Täter muss jetzt mit einem Verfahren wegen schweren

Diebstahls rechnen. Das Fahrrad wurde mit einem Polizeischloss an Ort und Stelle

wieder sicher angeschlossen und kann gegen einen Eigentumsnachweis durch den

Besitzer wieder in Empfang genommen werden.

Der Winkelschleifer wurde als Beweismittel sichergestellt.