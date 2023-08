Polizeieinsatz im Freibad

Worms (ots) – Am heutigen Donnerstag, gegen 15:15 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz, da ein Badegast die Badeordnung nicht befolgte und aus diesem Grund der Örtlichkeit verwiesen werden sollte. Da sich weitere Personen mit dem 19-jährigen Verantwortlichen solidarisierten, wurde durch das Personal die Polizei verständigt.

Durch die eingesetzten Kräfte konnte die Situation schnell beruhigt werden. Der Badegast erhielt daraufhin einen Platzverweis für das Heinrich-Völker-Bad, dem er auch umgehend nachkam. Zu einem strafrechtlich relevanten Sachverhalt kam es nicht.

Brand eines Gebüschs

Worms (ots) – Am Donnerstag, den 24.08.2023, gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Brand einer Grünfläche im Bereich des Wormser-Einkaufsparks. Passanten konnten hierbei beobachten, dass drei jugendliche Personen zuvor Feuerwerkskörper in ein Gebüsch geworfen haben.

Durch die Wormser Berufsfeuerwehr konnte der Brand, welcher sich lediglich auf das dortige Gebüsch begrenzte, gelöscht werden. Zwei der drei Jugendlichen konnten kurze Zeit später, durch die Polizei, in der Innenstadt kontrolliert und identifiziert werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

Verlorene Ladung führt zu Verkehrsunfall

Eich (ots) – Weil Ladung unzureichend gesichert war, kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 11:10 Uhr war ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Alzey-Worms mit seinem Anhänger auf der L437 in Richtung Gimbsheim unterwegs.

Aufgrund unzureichender Sicherung löste sich ein Teil eines auf dem Anhänger transportierten Sofas, welches in der Folge die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Fahrzeugs beschädigte. Dessen Fahrerin, eine 81-jährige Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms, wurde dabei leicht verletzt. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall beim Überholen – eine Person verletzt

Gundheim (ots) – Am heutigen Mittwoch ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in der Westhofener Straße in Gundheim. Ein 81-jähriger Fahrzeugführer möchte den vor ihm befindlichen PKW eines 63-jährigen überholen und übersieht, dass dieser gerade dabei ist, nach links abzubiegen.

Bei dem Versuch auszuweichen, verliert der 81-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfährt eine Hecke und kollidiert schließlich mit einer Grundstücksmauer.

Der 81-jährige zieht sich leichte Verletzungen zu und wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entsteht an seinem PKW, der Böschung und der Mauer Sachschaden. Das Fahrzeug des 63-jährigen bleibt unbeschädigt.