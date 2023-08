Frankfurt – Bahnhofsviertel: Mann reißt 15-Jährigen vom E-Scooter und will Beute machen

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwochabend (23. August 2023) kam es im

Bahnhofsgebiet zu einem versuchten Raub, bei dem ein 39-Jähriger einen

15-Jährigen zunächst von einem E-Scooter zerrte. Anschließend wollte der Mann

das Handy des Jugendlichen, welcher sich jedoch zur Wehr setzte.

Zwei 15- und 17-Jährige fuhren gegen 18:25 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter auf

dem Gehweg der Mainzer Landstraße in Richtung Taunusanlage. Zu diesem Zeitpunkt

hielt der Jüngere ein Smartphone in der Hand und machte Aufnahmen. In Höhe der

Weserstraße trat unvermittelt ein Mann an die fahrenden Jugendlichen heran und

riss den 15-Jährigen von dem E-Scooter. Der Unbekannte behauptet nun dreist,

dass das Handy ihm gehöre und verlangte die sofortige Herausgabe. Als der

15-Jährige die Forderung ablehnte, kam es zwischen beiden zu einem Handgemenge.

Dabei versuchte der Mann, ihm das Handy zu entreißen und forderte zusätzlich

noch Geld. Die beiden Jugendlichen setzten sich gegen den Angreifer körperlich

zur Wehr, sodass dieser kurzzeitig von dem 15-Jährigen abließ. Doch plötzlich

zog der Mann mutmaßlich eine Gabel aus seinem Hosenbund, mit der er den

Jugendlichen am Arm traf. Mehrere Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam

und alarmierten die Polizei. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht in die

Weserstraße, Polizeibeamte nahmen die Fahndung auf. Wenig später erfolgte seine

Festnahme. Bei der Auseinandersetzung zog sich der 15-Jährige leichte

Verletzungen zu, die vom hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt wurden.

Für den 39-jährigen Festgenommenen, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt,

ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Am heutigen Vormittag (24.August 2023) ereignete sich auf

der Bundesautobahn 3 in Höhe des Frankfurter Flughafens zwischen den beiden

Rollbrücken in Fahrtrichtung Köln ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde ein

72-jähriger Mann schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 72-jährige Fahrer eines VW Golf gegen

09:00 Uhr auf dem nicht freigegebenen Seitenstreifen der BAB 3 in Fahrtrichtung

Köln ungebremst auf ein dort stehendes Pannenfahrzeug, einen Fiat 500, auf.

Durch den Aufprall wurde der Golf nach links geschleudert, kippte um und blieb

auf der Seite liegen. Durch die Kollision zog sich der 72-Jährige schwere

Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes

Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nicht.

Der 33-jährige Fiat-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Für die Einsatzmaßnahmen war die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln für ca. zwei

Stunden voll gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von bis zu 15 Kilometern.

Der Unfallhergang und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden

Ermittlungen.

Frankfurt – Gallus: versuchter Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Eine aufmerksame Nachbarin meldete der Polizei in der

Nacht von Mittwoch (23. August 2023) auf Donnerstag (24. August 2023) gegen

00.35 Uhr einen Mann, der in der Knorrstraße erfolglos versuchte, ein Fahrrad

widerrechtlich an sich zunehmen.

Nachdem dies misslang, nahm der 56-Jährige die Beine in die Hand und flüchtete

aus dem Sichtfeld der Zeugin. Doch die Flucht währte nicht lange. Die bereits

alarmierte Polizei nahm den Dieb noch in der Knorrstraße fest und brachte ihn in

die Arrestzellen des Polizeipräsidiums.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss – Fahrer wird festgenommen

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch, den 23. August 2023 beobachteten

Polizeibeamte gegen 13.00 Uhr im Bereich der Moselstraße, wie ein Mann offenbar

ein einem Joint zog, anschließend in sein Fahrzeug stieg und losfuhr. Im

Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt eine Beifahrerin sowie drei Kinder

auf der Rücksitzbank.

Nur kurze Zeit später konnte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Es

stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrer nicht in Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten im Innenraum des Fahrzeugs angerauchte Joints

sowie drei geladene, nicht gekennzeichnete Schreckschusswaffen aufgefunden und

sichergestellt werden. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf die

Polizeidienststelle verbracht. Von hier aus wurde er nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, dem Fahren

ohne Führerschein sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Gegen die Halterin des Fahrzeuges wurde ein gesondertes Verfahren wegen des

Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.