Hohenahr: Unfall am Erdaer Kreuz

Am Dienstagnachmittag (22.08.2023) ereignete sich um 16:10 Uhr, am Erdaer Kreuz ein Verkehrsunfall, bei dem auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.

Ein 17-Jähriger war mit seinem 125-er Krad auf der L3053 aus Richtung Hohensolms in Richtung Mudersbach unterwegs. Aus Richtung Groß-Altenstädten fuhr ein 67-jährger VW-Fahrer in Richtung Erda. Am Erdaer Kreuz hielt er zunächst an. Offenbar übersah er den aus vorfahrtsberechtigen Krad-Fahrer und setzte seine Fahrt in Richtung Erda fort. Der aus Bad Endbach stammende 17-Jährige konnte eine Kollision nicht verhindern, krachte mit seiner KSR Brixton in die rechte hintere Fahrzeugseite des grauen Golfs und stürzte. Der Kradfahrer verletzte sich schwer. Ersthelfer, sowie Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort. Im Anschluss brachte ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 12.500 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei im Einsatz.

Herborn- Autos zerkratzt

Auf einen 42-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung zu. Bereits am Dienstagmittag (22.08.2023) zerkratzte er insgesamt vier Fahrzeuge in der Walter-Rathenau-Straße und drei in der Bahnhofstraße. Mit einem spitzen Gegenstand trieb er tiefe Kratzer in den Lack der Autos ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 13.500 Euro.

Braunfels-Phillipstein: mit Promille gefahren

In der Möttauer Straße kontrollierten Wetzlarer Polizisten gegen 20:00 Uhr am gestrigen Abend (23.08.2023) einen Ford Focus-Fahrer. Dieser stand offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Ein Atemalkoholwert brachte es auf rund 1,1 Promille, ein Drogenvortest wies den Konsum von THC nach. Es folgte eine Blutentnahme. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Fahrer muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.