Hausfriedensbruch und Vandalismus im Freibad Bad Sooden-Allendorf; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochvormittag ist von den Betreibern des Schwimmbades in der Rothesteinstraße 40 in Bad Sooden-Allendorf eine Beschädigung an der äußeren Umzäunung festgestellt worden. Den Spuren nach haben Unbekannte den Zaun offenbar überwunden und sich so widerrechtlich Zutritt zum Gelände verschafft. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Dienstag 20.30 Uhr und Mittwoch 10.00 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0 oder an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist am Donnerstagmorgen um 05.34 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als er auf der L 3241 aus Richtung Eschwege kommend nach Abterode unterwegs war. Das stark verletzte Tier musste später von einem Jagausübungsberechtigten von seinen Leiden erlöst werden. Der Sachschaden beziffert sich auf 1500 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege sucht nach einem Unfallverursacher, der zwischen Dienstag 00.00 Uhr und Mittwoch 00.00 Uhr „Im Forellental“ bei Hilgershausen ein am Straßenrand befindliches Hinweisschild zur Gaststätte „Forellenhof“ umgefahren und dadurch Sachschaden angerichtet hat. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise unter 05651/925-0.

Durch Schreckschusswaffe Polizeieinsatz ausgelöst

Am Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz in einem Kleingartengelände in Meinhard-Grebendorf. Anwohner hatten Schüsse gemeldet, woraufhin mehrere Einsatzkräfte der Polizei das betreffende Gartengelände aufsuchten um der Ursache auf den Grund zu gehen. Wie sich herausstellte, hielten sich in dem Garten mehrere Personen, junge Erwachsene u.a. aus Eschwege, Meinhard und Wanfried auf. Die teilweise unter Alkoholeinfluss stehenden Personen hatten hier mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben und so den Einsatz der Polizei unbedacht ausgelöst. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Der Vorfall wird jetzt hinsichtlich möglicher Verstöße untersucht, ggfs. kommen auf die Verantwortlichen auch die Kosten für den polizeilichen Einsatz zu.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von GPS-Tracker; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagabend 21.30 Uhr und Mittwochmorgen 06.00 Uhr haben Unbekannte von einer Landwirtschaftlichen Zugmaschine der Marke „John Deere“ einen GPS-Tracker im Wert von 4500 Euro vom Dach des Traktors ab gehebelt und geklaut. Die Tat ereignet sich in der Ortschaft Hausen in der Straße „Zur Hausener Hute“. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht

In der Rainstraße in Witzenhausen-Dohrenbach ist am Mittwochmorgen gegen 09.40 Uhr ein am Straßenrand geparkter BMW beim Ausparken beschädigt worden. Als Verursacherin des Unfalls konnte eine 55-Jährige aus Witzenhausen ermittelt werden. Die Frau soll nach dem Unfall die Unfallstelle unerlaubt verlassen haben, konnte aufgrund von Hinweisen dann aber zeitnah ausfindig gemacht werden. Gegen die 55-Jährige laufen nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht. Schäden sind noch nicht beziffert.