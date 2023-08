Folgemeldung zur Auseinandersetzung mit Schüssen in Kasseler Nordstadt: Fahndung und Ermittlungen dauern an; Zeugen gesucht

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Nord: Nachdem es in der vergangenen Nacht auf dem Gelände einer Tankstelle in der Holländischen Straße in Kassel, Ecke Westring, zu einer Auseinandersetzung mit Schüssen gekommen war, laufen die Fahndung und die umfangreichen Ermittlungen der Kasseler Kripo weiter mit Hochdruck. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten zwei bislang unbekannte Täter gegen 3:20 Uhr auf drei Männer geschossen und waren anschließend mit einem Pkw vom Tatort in unbekannte Richtung geflüchtet. Ein von den hinzugeeilten Polizeistreifen angetroffener 35-Jähriger aus Fuldatal erlitt eine leichte Schussverletzung am Arm, die aber nicht lebensbedrohlich ist und ambulant durch Rettungskräfte behandelt wurde. Konkrete Hinweise dafür, dass es wie es der Polizei in einer ersten Mitteilung beschrieben wurde, zu einem Schusswechsel gekommen sein soll, konnten bislang nicht gewonnen werden.

Der Tatort war mehrere Stunden für die Spurensicherung abgesperrt. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts. Der Anlass sowie der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind momentan noch weitestgehend unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Tat in der Nacht zum heutigen Donnerstag beobachtet haben und Angaben zu den Tätern oder ihrem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Betrug durch falsche Polizeibeamte in Hofgeismar: Polizei bittet um Hinweise auf Geldabholer

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Falsche Polizeibeamte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Senior in Hofgeismar um mehrere Tausend Euro betrogen. Nach Anrufen der vermeintlichen Polizisten, die den hochbetagten Mann mit einer Lügengeschichte über die bevorstehende Festnahme einer Einbrecherbande verängstigten und um seine Hilfe baten, legte er nach Anweisung einen Beutel mit Bargeld vor seiner Haustür ab. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in dem Fall und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Geldabholer geben können.

Das Opfer hatte sich am gestrigen Mittwoch einem Angehörigen anvertraut, der die Polizei alarmierte. Wie der Senior gegenüber den Beamten der Polizeistation Hofgeismar schilderte, war der Anruf auf seinem Festnetztelefon gegen Mitternacht eingegangen. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich glaubhaft als Polizist aus und erzählte ihm von einer Täterbande, die einen Einbruch in das Haus des Seniors plane. Diese Erkenntnisse habe die Polizei bei ihren Ermittlungen gewonnen und bitte ihn nun, bei der bevorstehenden Festnahme der Einbrecher zu helfen, so der Anrufer. In dem Glauben, die Täterbande anzuködern und die Polizei bei der Festnahme zu unterstützen, legte der hochbetagte Mann den telefonischen Instruktionen folgend gegen 2 Uhr den Beutel mit Geld vor seinem Haus im Wohngebiet nahe der Kreisklinik Hofgeismar ab. Eine Viertelstunde später teilten die falschen Polizeibeamten dem Senior telefonisch mit, dass die Täterbande erfolgreich festgenommen wurde und er das Geld schnellstmöglich zurückbekommt. Dies geschah nicht, woraufhin dem Opfer Zweifel kamen und der Betrug schließlich erkannt wurde.

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, denen in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Hofgeismar nahe der Kreisklinik aufgefallen sind, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Unfallflucht mit 4.000 Euro Schaden in Mattenbergstraße: Ermittler suchen Zeugen

Kassel-Oberzwehren: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag in der Zeit zwischen 12:50 und 14:30 Uhr in der Mattenbergstraße in Kassel ereignet hat. Ein Mann hatte in diesem Zeitraum sein Auto, einen silbernen Opel Meriva, am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Berlitstraße geparkt. Bei seiner Rückkehr zum Pkw musste er den Unfallschaden an der A-Säule und dem Dreiecksfenster auf der linken Fahrzeugseite feststellen, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von ca. 4.000 Euro, der vermutlich beim Vorbeifahren gegen den abgestellten Opel gestoßen war, fehlte jede Spur. Hinweise, um was es sich für ein Fahrzeug gehandelt hat, liegen gegenwärtig nicht vor.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

