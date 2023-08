Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche: Wer sah das silbergraue Cabriolet? – Offenbach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag in der Kaiserstraße/Einmündung Bismarckstraße sucht die Polizei ein silbergraues Cabriolet sowie weitere Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Unbekannte auf der Bismarckstraße aus Richtung Waldstraße kommend unterwegs und bog an der Einmündung zur Kaiserstraße rechts ab. Dabei stieß er mit einem an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage stehendem Mercedes Vito zusammen. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um ein BMW Cabriolet in silbergrau mit FD-Kennzeichen gehandelt haben. Nach Zeugenangaben saßen zwei Personen im Fahrzeug. Beide waren Anfang zwanzig, einer mit blonden und der andere mit schwarzen lockigen Haaren. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Auto auf Parkplatz angefahren und dann geflüchtet – Zeugen gesucht – Offenbach

(cb) Auf dem Parkplatz am Ringcenter kam es am Mittwoch zwischen 12.30 und 13.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dieser wurde ein geparkter, schwarzer Mercedes im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Offenbacher Polizei unter der Telefonnummer 069 8098-5100 entgegen.

Schwarzer BMW angefahren und abgehauen – Seligenstadt

(jm) Auf rund 1.500 Euro schätzen Beamte den Schaden, den ein unbekannter Fahrzeugführer an einem schwarzen 5er BMW verursacht hat. Der 37 Jahre alte Eigentümer hatte seinen Wagen am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr in Höhe eines Fitnessstudios in der Straße „Am Schwimmbad“ abgestellt. Der Schaden an der Frontstoßstange und am Kühlergrill wurde im Nachhinein festgestellt und andere Unfallörtlichkeiten ausgeschlossen. Ein Unbekannter fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizei Seligenstadt.

Wer beschädigte den weißen BMW? – Seligenstadt

(cb) Am Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr wurde in der Frankfurter Straße (60er Hausnummern) ein geparkter weißer BMW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Fahrzeugschaden auf der Fahrerseite zu kümmern. Dieser wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Seligenstadt bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06182 89300 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem schwarzen Wagen geben? – Hanau/Lamboy

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochvormittag im Bereich der Lamboystraße/Einmündung Oderstraße sucht die Polizei den Unfallverursacher sowie weitere Zeugen. Gegen 10.40 Uhr befuhr ein Unbekannter die Lamboystraße und fuhr an der Einmündung Oderstraße offensichtlich über die rot zeigende Lichtzeichenanlage in Richtung Erlensee. Ein 42-jähriger VW Touran-Fahrer und ein 80 Jahre alter Mann mit seinem 3er BMW standen in dieser Reihenfolge zunächst an der Ampel in der Oderstraße und wollten bei grün links auf die Lamboystraße (Landesstraße 3209) in Richtung Erlensee abbiegen, als der Unbekannte wohl von rechts kam. Der VW-Fahrer musste abbremsen, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Touran und dem BMW. Der Unbekannte fuhr jedoch einfach weiter. Es soll sich um einen schwarzen Wagen gehandelt haben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Drei Personen bei Wohnhausbrand verletzt – Hanau

(cb) Am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr kam es in der Ingelheimer Straße (20er Hausnummern) zu einem Wohnhausbrand. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Brandherd im Kellergeschoss des Einfamilienhauses befunden haben. Durch die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Geschosse verhindert werden. Die drei Bewohner des Hauses erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Am Gebäude entstand, nach ersten Schätzungen, ein Schaden von 100.000 Euro. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen.

Motorradfahrer schwer verletzt – Hanau/Bundesstraße 43a

(cb) Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 43a, kurz vor der Zusammenführung der beiden Bundesstraßen (Bundesstraße 43a/Bundesstraße 45). Nach ersten Erkenntnissen verlor der 40 Jahre alte Kawasaki-Fahrer, der in Richtung Dieburg unterwegs war, in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Leitplanke. Durch die Kollision verletzte sich der Motorradfahrer schwer, er kam mit mehreren Frakturen in die Klinik. Es besteht der Verdacht, dass der Motorradfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 7.000 Euro geschätzt. Gegen 22.30 Uhr war die Bundesstraße, nachdem sie vollständig geräumt und gesäubert worden war, wieder befahrbar.

Diebe öffneten Linienbus – Schlüchtern

(jm) Diebe brachen zwischen Mittwoch und Donnerstag einen in der Haager Hohle abgestellten Linienbus auf. In der Zeit zwischen 12 und 4.40 Uhr öffneten die Unbekannten die vordere Falttür sowie den Zahltisch. Anscheinend waren die Täter auf Geld aus, da sich keine Geldkassette im Kassenfach befand, verschwanden sie ohne Beute. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.