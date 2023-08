Fußgängerin angefahren und geflüchtet,

Runkel, Burgfriedenstraße, Mittwoch, 23.08.2023, 12:00 Uhr

(kd)Ein Autofahrer hat am Mittwochmittag in Runkel eine Fußgängerin angefahren und ist anschließend geflüchtet. Die 27-jährige Fußgängerin aus Runkel wollte gegen 12:00 Uhr den Fußgängerüberweg in der Burgfriedenstraße überqueren, als sie von dem Auto am Bein angefahren. Der Fahrer des schwarzen Pkw mit Limburger Kennzeichen sei anschließend in Richtung Dietkirchen geflüchtet. Die Verletzte begab sich bei ihrem Hausarzt in Behandlung. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.