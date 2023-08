Bergstrasse

Zeugensuche nach Unfallflucht

Heppenheim (ots)

Am Di., 22.08., zwischen 14:00 und 15:30 Uhr wurde in der Tiergartenstraße 5 ein auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes parkender weißer Hyundai IX 20 im vorderen rechten Bereich stark zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 800 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizeistation Heppenheim unter der Tel.-Nr. 06252-7060 zu kontaktieren.

Darmstadt

Darmstadt: Ungebetener Besucher in der Wohnung / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein ungebetener Besucher hat am Mittwochmorgen (23.8.) in der

Heidelberger Landstraße, nahe Goethestraße, sein Unwesen getrieben, unberechtigt

gegen 10 Uhr die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses betreten und

versucht technische Geräte zu entwenden. Beim Verlassen der Wohnung wurde er von

der Wohnungsinhaberin ertappt, die ihm die Beute abnehmen konnte. Er ergriff die

Flucht. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass es sich um einen 30 bis 40

Jahre alten Mann handelte, der zum Zeitpunkt der Tat mit einem weißen

Kurzarmshirt und einer dunklen Hose bekleidet war. Er hatte lange blonde Haare

und trug dunkle Handschuhe. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat

die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat den Täter möglicherweise

beobachten können oder kann andere sachdienliche Hinweise geben, die der

Aufklärung der Tat dienlich sind? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die

Beamten zu erreichen.

Darmstadt: Betrüger nutzen WhatsApp und machen Beute / Polizei warnt erneut und gibt Verhaltenstipps

Darmstadt (ots) – Im guten Glauben sie schreibe mit ihrer in finanzielle Nöte

geratenen Tochter, überwies eine 58-jährige Darmstädterin am Mittwochnachmittag

(23.8.) mehr als 2000 Euro Geld an noch unbekannte Täter. Zuvor hatten sich die

Kriminellen der „WhatsApp“-Masche bedient und der hilfsbereiten Mutter eine

Textnachricht geschickt. In dieser gaben sie vor ihr Kind zu sein, mit der Bitte

und der Forderung, aufgrund einer akuten Notsituation, Geld zu überweisen. Als

die Summe überwiesen war, flog der Schwindel auf und die Polizei wurde

verständigt.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens wird auch die Polizei nicht müde,

weiter vor dieser perfiden Masche zu warnen. Folgende Verhaltenstipps gilt es zu

beherzigen:

Kriminelle nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der

Personen aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen

Personen aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen Lassen Sie sich durch vermeintliche Notlagen und Geldforderungen nicht unter Druck setzen

Wenden Sie sich an Freunde, Bekannte und Familienangehörige und

überprüfen Sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich stammt

überprüfen Sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich stammt Wenn Sie von Ihnen bekannte Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab und

fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach Bei geforderten Geldüberweisungen über beispielsweise den Messengerdienst „WhatsApp“ sollten Sie misstrauisch werden und diese hinterfragen

Überprüfen Sie Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten Nachrichtendienstes

Bei weiteren Fragen rund um das Thema der Betrugsmaschen steht Ihnen die

Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer

06151/969-40444 zur Verfügung.

Darmstadt-Eberstadt: Mercedes entwendet / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – Auf noch nicht bekannte Weise haben sich Kriminelle in der

Zeit zwischen Dienstag (22.8.), 19.30 Uhr und Mittwoch (23.8.), 15.30 Uhr,

Zugang zu einem in der Jakobstraße geparkten Mercedes verschafft und sind mit

dem erbeuteten Auto geflüchtet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem

Fahrzeug die Kennzeichen HR-JF100 angebracht.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt alle sachdienlichen

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt-Braunshardt: Werkzeuge im Wert von mehr als 2000 Euro aus Transporter entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – Ein Transporter in der Ludwigstraße geriet zwischen Dienstag

(23.8.) und Mittwochmorgen (24.8.) in das Visier Krimineller. Auf noch nicht

bekannte Weise verschafften sie sich Zugang zum Innenraum und entwendeten einen

Industriestaubsauger und eine Tauchsäge. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und

nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Zeugenhinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt/Pfungstadt: Nachtragsmeldung zu „Unfall mit Verletzten nach Verfolgungsfahrt /Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest und stellt Drogen sicher/ Vorführung und Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem sich am Dienstagnachmittag (22.8.) ein Unfall mit Verletzten auf der A

67 in Richtung Süden ereignete, dem eine Flucht zweier Männer vor der Polizei

vorausging (wir haben berichtet), erfolgte am gestrigen Mittwoch (23.8.), auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, die Vorführung des tatverdächtigen Duos

vor einem Haftrichter.

Weil sie mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der A 5 bei Gräfenhausen, den

auf 100 km/h begrenzten Höchstgeschwindigkeitsbereich passierten, hatten die

Insassen eines Audis gegen 14 Uhr, die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife der

Autobahnpolizei Südhessen auf sich gezogen. Als die Beamten das Fahrzeug

kontrollieren wollten, gab der Fahrer weiter Gas und fuhr davon. Die Polizisten

nahmen die Verfolgung auf, jedoch geriet das verdächtige Fahrzeug dabei außer

Sicht. Die Fahrt des Fluchtautos endete auf der A 67 mit der Kollision eines

vorausfahrenden Sprinters, infolgedessen die Insassen beider Autos verletzt

wurden. Das weitere Vorhaben des Beifahrers sich der Kontrolle zu Fuß in ein

angrenzendes Feld zu entziehen, währte nicht lang. Beide Frankfurter wurden noch

vor Ort festgenommen. Zudem erfolgte die Sicherstellung einer mitgeführten

Tasche, in der sich rund 1 Kilogramm Marihuana befanden. Da sich zunehmend der

Verdacht des Drogenhandels erhärtete, erfolgten im Anschluss und auf der

Grundlage erwirkter Beschlüsse des Amtsgerichts Darmstadts, die jeweiligen

Wohnungsdurchsuchungen. Hierbei stellten die Ordnungshüter unter anderem

Pfefferspray, einen Elektroschocker und einen Teleskopschlagstock sicher.

Beide Festgenommenen verbrachten die Nacht im Gewahrsam der Polizei und wurden

unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels, und des illegalen

Autorennens am gestrigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ

gegen den 21 Jahre alten Fahrzeugführer Haftbefehl und schickte den Mann in eine

Justizvollzugsanstalt. Sein Begleiter wurde gegen Auflagen zunächst entlassen.

Beide werden sich nun in gleich mehreren Verfahren verantworten müssen.

Darmstadt: Schwerer Verkehrsunfall / Fahrerin tödlich verletzt / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwochabend (23.08.) ereignete sich um 18.08 Uhr in

Darmstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Kleinwagen befuhr die Bismarckstraße

aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Dornheimer Weg. An der Einmündung

Bismarckstraße/ Goebelstraße kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von

der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Mauer. Die 55-jährige Fahrerin

des Kleinwagens verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen

geben können, sich unter der Rufnummer 06151 96941210 mit dem 2. Polizeirevier

Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: 26-Jähriger greift Polizist an

Weil ein Mann am Bahnhof Walldorf offenbar gerade im Begriff war, sich seiner Kleider zu entledigen, verständigte ein Passant am Mittwochabend (23.08.), gegen 20.30 Uhr, die Polizei.

An einem Bahnsteig trafen die Ordnungshüter kurz darauf den beschriebenen, allerdings bekleideten 26-Jährigen an. Er griff einen der eingesetzten Polizeibeamten unmittelbar mit den Fäusten an. Der Polizist wurde hierbei verletzt. Er konnte den Mann, der die Ordnungshüter mehrfach beleidigte und zudem in ihre Richtung spuckte, anschließend überwältigen.

Weil der Verdacht bestand, dass der Festgenommene unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde im Anschluss im Polizeigewahrsam untergebracht. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Raunheim: Zahlreiche Verstöße bei Gaststättenkontrollen/10 illegale Glücksspielautomaten sichergestellt

Raunheim (ots)

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Groß-Gerau und des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Mittwoch (23.08.), gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Finanzamts, Mitarbeitenden des Ordnungsamtes sowie des Verwaltungsbehördenbezirkes, 15 Lokale im Stadtgebiet von Raunheim kontrolliert. Schwerpunkt der Aktion war eine umfassende Gaststättenkontrolle, bei denen Ordnungswidrigkeiten gezielt und effizient verfolgt und Straftaten aufgedeckt werden sollten.

Zwischen 17 Uhr und 1.00 Uhr wurden insgesamt 92 Personen kontrolliert und mehrere Verstöße registriert. In fünf Lokalitäten wurde der Verkauf von Getränken ohne Pfandsiegel festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Weiterhin waren in drei Lokalen als Notausgang gekennzeichnete Türen versperrt, so dass eine Nutzung nicht mehr möglich war.

In drei Lokalitäten wurden Kassensysteme genutzt, welche nicht über die vorgeschriebene technische Sicherheitseinrichtung von Registrierkassen verfügten. Im Rahmen von drei durchgeführten Überprüfungen wurden beim Kassensturz in allen Fällen gravierende Abweichungen zum eigentlichen Kassenbestand festgestellt.

In einer Shishabar wurden fehlende sowie fehlerhaft angebrachte CO-Warner beanstandet. Weiterhin verstieß der Inhaber gegen die Vorgaben bezüglich der Kleinverkaufsverpackungen von Wasserpfeifentabak bis 25 Gramm und hatte mehrere 250 Gramm und 1 Kilo-Dosen in seiner Shishabar vorrätig. Es wurden insgesamt mehr als 50, teilweise bereits geöffnete, Tabakdosen sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Steuergesetz eingeleitet, welches aufgrund der sachlichen Zuständigkeit an das Hauptzollamt Darmstadt weitergeleitet wird. Insgesamt wurden rund 10 Kilogramm Tabak von den Kontrolleuren sichergestellt.

In drei Lokalitäten konnten insgesamt zehn illegal betriebene Glücksspielautomaten (sogenannte Fun-Game-Automaten) fest- und in der Folge sichergestellt werden. In einem Lokal konnte zudem eine Auszahlungsliste sichergestellt werden, auf welcher die Gewinne der Kunden mit Name, Datum und Auszahlungsbetrag festgehalten wurden. Diesbezüglich wurden weitere Ermittlungen durch das Finanzamt Groß-Gerau aufgenommen. Alle drei Ladeninhaber erwarten zudem Ordnungswidrigkeitsverfahren mit Bußgeldern im teilweise hohen vierstelligen Bereich.

In einer weiteren Lokalität wurden zwei Glücksspielautomaten festgestellt, welche kein gültiges Zulassungszeichen vorweisen konnten. Der Betrieb der Glücksspielautomaten wurde dem Betreiber sofort untersagt und die Geräte vor Ort versiegelt. Diesen Betreiber erwartet ebenfalls ein Ermittlungsverfahren.

Bei insgesamt zwei Betreibern von Glücksspielautomaten konnte kein Anschluss an das Spielersperrsystem OASIS festgestellt werden. In weiteren drei Lokalen war die Spielerkarte in den Glücksspielgeräten dauerhaft eingesteckt. Beide Verstöße stellen Ordnungswidrigkeiten dar.

Die Kontrollen sollen auch in der Zukunft fortgesetzt werden.

Odenwaldkreis

Oberzent-Beerfelden: Allerlei Informationen für Seniorinnen und Senioren beim Informationsnachmittag von Polizei und Ehrenamtsagentur

Die Ehrenamtsagentur des Odenwaldkreises und die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen luden am Montag (21.08.) zu einem gemeinsamen Informationsnachmittag unter dem Motto „Sicher im Alter“ in die Alte Turnhalle ein. Die gut 100 Seniorinnen und Senioren konnten sich an Informationsständen von den Experten beraten lassen und wurden zudem von der Generationenhilfe Beerfelden mit Kaffee und Kuchen verwöhnt.

Der Bürgermeister der Stadt Oberzent, Christian Kehrer, begrüßte die Gäste und Polizeihauptkommissarin Simone Stock von der Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen moderierte anschließend die kurzweilige Veranstaltung.

Es folgten kleine unterhaltsame Theaterstücksequenzen der Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“ in denen Situationen nachgestellt werden, die sich mit den Deliktsphänomenen „Enkeltrick“, „Schockanrufen“ oder „Trickdiebstahl durch falsche Handwerker“ befassten. Auf die teilweise erheiternden Darstellungen der engagierten Seniorengruppe folgten ernsthafte Kommentierungen der Polizeihauptkommissarin, die bei den Erklärungen mit dem Publikum in den Dialog ging.

Beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Odenwaldkreis hatten Interessierte die Möglichkeit sich über den Hausnotruf mit seinen Varianten zu informieren und an einem ein Infostand erklärten Schutzleute vor Ort den Workshop „Gewalt-Sehen-Helfen“, der sich mit dem Umgang mit schwierigen (möglicherweise gewalttätigen) Situationen in der Öffentlichkeit befasst. Ein weiterer Stand der Beratungsstelle der Polizei stellte Informationsmaterial zu den zuvor dargestellten Deliktsphänomenen und der Thematik „Sicher im Alter“ zur Verfügung.

Auch das Thema „Rollator“ wurde an diesem Nachmittag thematisiert. Polizeihauptkommissar Ralf Drexelius stand für Fragen Rede und Antwort. Darüber hinaus konnten die Anwesenden bei einem Rollator-Parcours den gekonnten Umgang mit dem Gefährt lernen und zudem wichtige Informationen zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr erhalten.