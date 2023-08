Bobenheim-Roxheim: Stiftungspreis der Bernd-Jung-Stiftung an DLRG-Jugend Frankenthal verliehen

Bobenheim-Roxheim – Der erstmalig ausgeschriebene Stiftungspreis der Bernd-Jung-Stiftung wurde auf Beschluss des Stiftungsvorstandes an die DLRG-Jugend Frankenthal vergeben. Die DLRG-Jugend hatte sich mit ihrem selbst entwickelten Projekt „HiOrg-Rallye“ (Hilfsorganisationen Rallye) für den Preis beworben, der mit 2.000 Euro dotiert ist.

In Zeiten, in denen Mitarbeitende von Hilfsorganisationen unverständlicherweise immer öfter Ablehnung und Aggressionen von Seiten der Bevölkerung erfahren, ist es für die Stiftung umso wichtiger ein klares Zeichen PRO Hilfsorganisationen zu setzen.

Dass sich Jugendliche ehrenamtlich in einer Hilfsorganisation engagieren ist schon für sich genommen sehr lobenswert. Die Jugendlichen bzw. jungen Menschen der DLRG-Jugend haben sich darüber hinaus Gedanken gemacht, wie man die Jugenden der anderen Hilfsorganisationen zusammenbringen kann, sich untereinander vernetzen kann und dabei auch noch Spaß haben. Sie haben ein Konzept entwickelt – ihre „HiOrg-Rallye“ – die im vergangenen Jahr erstmals in kleinerem Rahmen als Testlauf stattfand. Die Rallye beinhaltet einen Tag mit Teambuilding-Spielen, spannenden Aufgaben rund um das „Helfen am Menschen“, gemeinsamen Essen und natürlich einem Wettkampf, welches Team am besten abschneidet. Alle Jugendlichen der anderen Hilfsorganisationen, sozusagen die „Blaulichtfamilie“ sind zur Teilnahme eingeladen. Die diesjährige HiOrg-Rallye findet am 01. Oktober statt.