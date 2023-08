Mannheim: Fahrzeug überschlagen – Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und Polizei im Einsatz

Mannheim – Heute Vormittag gegen 10:25 Uhr ereignete sich auf der

Oskar-von-Miller-Straße ein Unfall, bei dem sich ein Ford überschlug und auf dem

Dach zum Stehen kam. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Ford-Fahrer die

Oscar-von-Miller-Straße kommend in Richtung Waldstraße entlang. Aufgrund

Unachtsamkeit kollidierte der Mann mit einem geparkten Fahrzeug und überschlug

sich in der Folge. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wird zur

weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur

Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Aufgrund der

Unfallaufnahme und der einhergehenden Bergungsmaßnahmen kann es zu

Verkehrsbehinderungen kommen.

Mannheim, Schwetzingerstadt: Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Mannheim – Am Dienstag um 16:25 Uhr kam es in der Stotzstraße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Citroen aufgrund des Zusammenstoßes mit einem Skoda

auf die linke Fahrzeugseite umfiel. Beide Fahrzeuge bogen zuvor von der

Viehhofstraße auf die Stotzstraße ab und kollidierten dann im Kurvenbereich. Das

hatte zur Folge, dass der Citroen ausgehebelt wurde und umkippte. Der 24-jährige

Citroen-Fahrer konnte sich bis zum Eintreffen der Rettungsdienste selbständig

aus dem Auto retten. Der 55-jährige Skoda-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall

glücklicherweise nicht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten

abgeschleppt werden. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren

medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die

Stotzstraße musste zur Unfallaufnahme eine Stunde komplett in beide

Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich

auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch den Verkehrsdienst des

Polizeipräsidiums Mannheim eingeleitet.

Mannheim, Luzenberg: Mit 1,8 Promille im Auto unterwegs

Mannheim – Einer aufmerksamen Streife des Polizeireviers

Mannheim-Sandhofen fiel am Mittwochmorgen um 04:05 Uhr ein BMW auf, welcher auf

der Sandhofer Straße unterwegs war. Aufgrund der Schlangenlinien, die der BMW

fuhr, wurde eine Kontrolle durchgeführt. Hierbei bemerkten die Beamtinnen und

Beamten, dass die BMW-Fahrerin deutlich nach Alkohol roch. Der Verdacht einer

Fahrt unter Alkoholbeeinflussung bestätigte sich dann nach dem Atemalkoholtest.

Dieser ergab einen Wert von 1,8 Promille und hatte zur Folge, dass die

46-Jährige mit auf das Revier musste, wo ihr zunächst eine Blutprobe entnommen

und abschließend der Führerschein einbehalten wurde. Die Ermittlungen wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr wurden eingeleitet.

Mannheim, Neckarau: Einbruch in Kindergarten

Mannheim – Bislang unbekannte Täterschaft brach in der Zeit von Montag bis

Dienstag, zwischen 13:00 Uhr und 08:00 Uhr, in einen Kindergarten im Neckarauer

Waldweg ein. Hierzu wurde eine Tür aufgehebelt. In den Räumlichkeiten des

Kindergartens wurden an verschiedenen Gegenständen Farbschmierereien sowie

Aufkleber angebracht. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden konnte bislang

noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die

Ermittlungen aufgenommen.