B 37, Heidelberg: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Heidelberg (ots) – Eine 66-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin kam am heutigen

Mittag, kurz nach 12:00 Uhr, aus noch unbekannter Ursache, in einer

langgezogenen Rechtskurve auf der B37 in HD-Schlierbach, in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte jene mit einer entgegenkommenden 31-jährigen

Mini-Cooper-Fahrerin, drehte sich um ihre eigene Achse und kam kurz danach zum

Stehen. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Verkehrsunfall zunächst

eingeklemmt, durch die eingesetzte Feuerwehr befreit und aufgrund schwererer

Verletzungen in eine Klinik verbracht. Die Mini-Fahrerin und eine 62-jährige

Mitfahrerin wurden ebenso schwer verletzt und mussten ferner weiter medizinisch

behandelt werden. Zwei weitere im Mini befindliche Mitfahrer wurden leicht

verletzt. Beide in den Verkehrsunfall verwickelte Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten letztlich von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Betreffend der Rettungs-und Einsatzmaßnahmen war die Unfallstelle zunächst

zeitweise voll gesperrt. Die endgültige Verkehrsfreigabe erfolgte letzten Endes

gegen 15:40 Uhr. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden kann

bislang noch nicht beziffert werden.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Automatendiebstahl Zeugen gesucht!

Oftersheim (ots) – Bereits in der Zeit vom 08.07.2023 bis zum 21.08.2023 kam es

zu einem Diebstahl von sechs Dart-Spiel-Automaten aus den Räumlichkeiten einer

ehemaligen Gaststätte in der Mannheimer Straße. Der Wert der Automaten beläuft

sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier

Schwetzingen hat die Ermittlungen gegen die bislang unbekannte Täterschaft

eingeleitet und ist nun auf Hinweise angewiesen. Zeugen, die Angaben zu dem

Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202/288-0 zu

melden.

Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto gestreift – Hoher Sachschaden

Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 22:30 Uhr streifte

eine 46-jährige Ford-Fahrerin in Wilhelmsfeld einen am Straßenrand geparkten

VW-Golf. Die 46-Jährige befuhr die Altenbacher Straße in Fahrtrichtung Alte

Römerstraße, als ihr ein anderes Auto entgegen kam. Um dieses passieren zu

lassen beabsichtigte die Fahrerin hinter dem am Straßenrand geparkten VW-Golf zu

bremsen, betätigte statt der Bremse jedoch irrtümlich die Kupplung. In der Folge

kollidierte sie mit dem geparkten Fahrzeug, sodass beide Fahrzeuge nicht mehr

fahrbereit waren. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro. Beide

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Mann verursacht Unfall und will flüchten – Zeuge beobachtet Unfallhergang

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Anwohner wurde am Dienstagabend um 22:30

Uhr Zeuge eines missglückten Einparkmanövers eines 40-jährigen VW-Fahrers in der

Zeppelinstraße, Ecke Rohrbacher Straße und informierte die Polizei. Trotz

mehrfachen Rangierens scheiterte der 40-Jährige schlussendlich daran, seinen Pkw

unbeschadet an der Örtlichkeit zu parken und kollidierte hierbei mit dem bereits

geparkten Ford des Anwohners. Da sich der Unfallverursacher anschließend

fußläufig von der Örtlichkeit entfernen wollte, begab sich der geschädigte

Fahrzeugeigentümer an die Unfallstelle und stellte den Mann zur Rede. Das

Gespräch endete kurz darauf in einer Schlägerei zwischen den beiden Männern,

wonach sich der 40-Jährige letztendlich von der Unfallstelle entfernte. Durch

die Polizeistreife konnte der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift

ausfindig gemacht und auf das Polizeirevier gebracht werden. Da der Mann nach

Alkohol roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von

1,4 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein

Führerschein sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen

Verkehrsunfallflucht sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung unter

Alkoholeinfluss.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen einer Krad-Fahrerin und einem Krad-Fahrer

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend um 22:15 Uhr ereignete sich in der

Friedrich-Ebert-Straße ein Unfall, bei dem eine 26-Jährige und ein 32-jähriger

Krad-Fahrer kollidierten. Die beiden fuhren hintereinander die

Friedrich-Ebert-Straße entlang. Als der 32-Jährige nach rechts in die

Carl-Gördeker-Straße einbiegen wollte, bemerkte die dahinterfahrende 26-Jährige

den Abbiegevorgang zu spät und versuchte, um eine Kollision zu vermeiden, noch

nach rechts auszuweichen. Trotz dessen kollidierten der Fahrer und die Fahrerin

und stürzten zu Boden. Glücklicherweise blieben beide Beteiligten unverletzt. Es

entstand ein Gesamtschaden von rund 7.500 Euro.

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer durchbricht Leitplanke und kommt im Grünstreifen zum Stehen

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag verlor der 31-jährige Fahrer

eines Teslas bei einem Fahrmanöver unweit der Kurpfalzhöfe die Kontrolle über

sein Fahrzeug. Der Mann war auf der B535 von Schwetzingen in Richtung Heidelberg

unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen um kurz nach 15 Uhr mit seinem

Fahrzeug die rechte Leitplanke durchbrach und im Grünstreifen vor dem Radweg zum

Stehen kam. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Eine medizinische Behandlung

lehnte der Mann ab. Am Tesla entstand ein Totalschaden, dessen Höhe nicht

bekannt ist. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Eine Überprüfung der

Polizei ergab keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine

Kollision mit einem anderen Fahrzeug kann aber derzeit ausgeschlossen werden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte

Plankstadt (ots) – Auf Energy-Drinks und eine Flasche Alkohol hatte es

Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 07:00 Uhr eine bislang

unbekannte Täterschaft abgesehen, welche in der Bruchhäuser Straße in eine

Gaststätte eingebrochen ist. Der oder die Täter verschafften sich über ein

Fenster der Lokalität Zutritt und entwendeten mehrere Dosen Energy-Drinks, sowie

eine Flasche Wodka. Zudem wurde Geld im niedrigen zweistelligen Bereich

entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen

Bereich, die Höhe des Sachschadens des aufgehebelten Fensters ist bislang nicht

bekannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer prallt auf geöffnete LKW-Tür

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach ersten Erkenntnissen öffnete am

Dienstag, gegen 10 Uhr, ein 51-Jähriger die Fahrertüre seines LKW, den er in der

Jahnstraße geparkt hatte. Allerdings übersah er dabei einen 48-jährigen

Radfahrer, der gerade am LKW vorbeifuhr. Dem Radfahrer gelang es nicht mehr, dem

plötzlich auftauchenden Hindernis auszuweichen und prallt mit dem Arm gegen

Fahrertüre. Er stürzte und zog sich, da er keinen Helm trug, eine Kopfplatzwunde

zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die LKW-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

rechnen.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto fährt auf Roller auf – eine Person leicht verletzt

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag hielt ein 61-Jähriger mit

seiner Vespa an der Stopp-Stelle der Fahrgasse an der Einmündung zur B37. Als

der Mann um 8:30 Uhr langsam losfuhr um den Kreuzungsbereich besser einsehen zu

können, fuhr ihm eine 53-jährige VW-Fahrerin aus Unachtsamkeit hinten auf.

Dadurch kam der 61-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Eine Behandlung in

einem Krankenhaus war aber nicht von Nöten. An der Vespa entstand ein

Totalschaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist.

Die 53-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

rechnen.