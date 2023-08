Karlsruhe – Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin übersah offenbar am

Dienstagmorgen einen entgegenkommenden Fahrradfahrer und kollidierte beim

Abbiegen mit diesem.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Pkw-Fahrerin die Moltkestraße gegen

08:00 Uhr morgens. Beim Abbiegevorgang nach links in die Erzbergerstraße,

übersah die 33-Jährige offenbar den entgegenkommenden 29-jährigen Fahrradfahrer

und kollidierte daraufhin mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der

29-Jährige auf den Pkw aufgeladen und prallte in die Windschutzscheibe.

Der junge Mann erlitt durch die Kollision schwere Verletzung. Der Sachschaden

wird derzeit insgesamt auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall mit unklarem Hergang am

Mittwochmorgen auf der Karlstraße, Höhe Herrenstraße, sucht die Polizei nach

Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Pedelecfahrer am Mittwoch

gegen 09:15 Uhr die Karlstraße. Auf Höhe der Herrenstraße setzte der Radfahrer

offenbar dazu an nach links in die Sophienstraße abzubiegen. Gleichzeitig setzte

der hinter dem Pedelec fahrende Kradfahrer zum Überholvorgang an und kollidierte

daraufhin mit dem 26-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu. Der

entstandene Sachschaden wird auf circa 600 Euro geschätzt.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei Zeugen, die

Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 9448400 mit dem Verkehrsdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betäubungsmittelfund in Karlsruher Wohnung – 31-Jähriger in Haft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstagnachmittag in der Karlsruher

Nordweststadt stellte die Polizei eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln

sicher. Der mutmaßliche Besitzer der Drogen befindet sich mittlerweile in

Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich mehrere Polizeistreifen aufgrund

eines vorangegangenen Einsatzes in dem Mehrfamilienhaus in der

August-Bebel-Straße. Während der Maßnahmen öffnete ein eigentlich unbeteiligter

Nachbar seine Wohnungstür und fragte die Beamten, ob sie zu ihm wollten. Im

Gespräch mit dem 31-Jährigen ergaben sich konkrete Verdachtsmomente darauf, dass

sich in seiner Wohnung Betäubungsmittel befinden könnten.

Auf Anordnung des Amtsgerichtes Karlsruhe durchsuchten die Beamten anschließend

die Wohnung des Mannes und fanden dort eine Cannabis-Aufzuchtanlage mit

Belüftungssystem, diverses Verpackungsmaterial und hohe Bargeldsummen. Insgesamt

stellten die Beamten etwa zwei Kilogramm Marihuana sicher.

Der Beschuldigte wurde am Mittwochvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ unter anderem wegen dem

Vorwurf des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen

Mengen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Karlsruhe und der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe geführt.