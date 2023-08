Mainz – Gonsenheim Mainz-Gonsenheim Falscher Microsoft Mitarbeiter

Mainz – Am 22.08.23 zeigte ein 83jähriger Mainzer an, dass er am Vortag

einem Betrüger „ins Netz“ gegangen war. Am Vortag hatte der Mainzer beim

Hochfahren seines PC eine „Microsoft Sicherheitsalarm“ – Meldung angezeigt

bekommen und sich bei der dort angezeigten Telefonnummer gemeldet. In der

Annahme, Unterstützung für das technische Problem zu erfahren, sprach er mit

einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter. Durch geschickte Gesprächsführung

gelang es dem Betrüger, Zugriff auf den PC des Mainzers zu erlangen. Im Nachgang

bemerkte dieser dann, dass mehrere unberechtigte Internet-Käufe über seine

eigenen Bezahlsysteme erfolgt waren und ein Schaden von 360 EUR entstanden ist.

Klein-Winternheim; Sexuelle Belästigung in Buslinie nach Klein-Winternheim

Klein-Winternheim – Am Dienstag gegen 19 Uhr fuhr eine jugendliche

Rheinhessin zusammen mit ihrem Freund zunächst mit der Buslinie 630 nach Mainz.

Bereits dort setzte sich ein Mann hinter die Jugendliche und sie verspürte eine

Berührung am Rücken die sie zunächst nicht zuordnen konnte.

Sie wechselte anschließend in die Buslinie 653 in Richtung Klein-Winternheim.

Auch dort setzte sich der Mann wieder genau hinter die Jugendliche und es kam

erneut zu einer Berührung durch die Rückenlehne. Beim Aussteigen aus dem Bus

fragte der Mann die Jugendliche, ob sie mit ihm nach Hause gehen wolle.

Der bislang unbekannte Mann soll braune Augen und leicht dunklere Haut gehabt

haben. Zudem habe er einen Bart an Kinn und Oberlippe, sowie ein ungepflegtes

Äußeres gehabt. Er habe eine helle oder weiße Kappe, Jeans, Turnschuhe und einen

schwarzen Rucksack getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. sich ebenfalls

in der Buslinie befunden hat oder ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wird

gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer

06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Weisenau; Ohne Helm, ohne Kennzeichen und ohne Führerschein

Mainz – Weisenau – Auffälliger kann man wohl motorisiert in Mainz nicht

unterwegs sein. Zwei Mainzer im Alter von 17 und 19 Jahren befuhren am Dienstag

gegen 15:30 Uhr mit ihrem Roller zunächst die Hohlstraße als eine

Streifenwagenbesatzung auf die Beiden aufmerksam wurde. Der Grund dafür waren

nicht nur die fehlenden Helme, sondern auch das nicht vorhandene Kennzeichen.

Mit einer Verkehrskontrolle waren die Beiden jedoch überhaupt nicht

einverstanden, weswegen sie entgegen der Einbahnstraße in die Hopfengartenstraße

flüchteten. Nach einer kurzen Verfolgung konnten sie jedoch durch die

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 eingeholt und kontrolliert werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer auch nicht im Besitz einer

entsprechenden Fahrerlaubnis war. Ob der Roller möglicherweise sogar gestohlen

war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Er wurde daher sichergestellt.

Kleintransporter-Fahrer unter Drogeneinfluss A 63/Biebelnheim

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 42-Jährigen Drogeneinfluss fest. Die Polizisten überprüften den Mann mit seinem Kleintransporter am 22.8.2023 gegen 10:25 Uhr am Mitfahrerparkplatz Biebelnheim an der A 63. Da der 42-Jährige bei der Kontrolle Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigte, wurde ein Vortest durchgeführt, der entsprechend positiv verlief. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen, sowie mit einem Fahrverbot.