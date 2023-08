Neupotz – Kein Führerschein und unter Drogeneinfluss

Dienstagabend wurde ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beim Fahrzeugführer konnten zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Er räumte den Konsum von Kokain und Amphetamin ein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es folgte eine Blutentnahme. Die sichergestellten PKW-Schlüssel wurden einer Berechtigten übergeben. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Bellheim – Körperverletzung im Spiegelbachpark

Am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, artete eine Diskussion im Spiegelbachpark in eine Schlägerei aus. Dabei wurde ein 40-jähriger Mann durch drei Täter mit Schlägen und Tritten angegangen. Er wurde dabei auch leicht verletzt. Das schnelle Anfahren der Örtlichkeit durch starke Kräfte führte zum Antreffen von mehreren Personen, wovon einige bei Erblicken der Polizei zu flüchten versuchten. Sie konnten allerdings gestellt werden. Anhand einer Personenbeschreibung konnten zwei Täter in der angetroffenen Personengruppe ausfindig gemacht werden. Es handelte sich um Heranwachsende, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Beide waren alkoholisiert. Der dritte Täter ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Freisbach – Einbrecher ermittelt

Nachdem am Morgen des 20.08.2023 in Freisbach in das Gerätehaus und den Kühlwagen der Feuerwehr eingebrochen und Getränke entwendet wurden, konnten die Täter gestern festgenommen werden. Das Diebesgut wurde in einem Zimmer eines Aussiedlerhofs aufgefunden, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Bei den vier Bewohnern des Zimmers handelt es sich um Feldarbeiter. Sie wurden auf der Polizeidienststelle in Germersheim erkennungsdienstlich behandelt und nach Erhebung von Sicherheitsleistungen entlassen. Da es sich um ihren letzten Arbeitstag handelte, treten die Feldarbeiter heute ihre Heimreise an. Zudem wurden in ihrem Zimmer weitere Gegenstände festgestellt, zu deren Herkunft polizeiliche Ermittlungen getätigt werden.