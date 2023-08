Kellerbrand in einem Hochhaus in Ludwigshafen

(BS) Am 23.08.2023 um 11:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gebäudebrand in die Frankenthaler Straße gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr die folgende Lage vor: Im Keller des Hochhauses war eine Verrauchung feststellbar. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand in dem Kellerraum schnell gelöscht werden. In der Folge musste der Kellerbereich mittels Belüftungsgeräten der Feuerwehr entraucht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis gegen 13:15 Uhr an.

Zu Beginn der Brandbekämpfungsmaßnahmen musste die Frankenthaler Straße gesperrt werden, wodurch zeitweise auch der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt war.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 18 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, der Rettungsdienst und die Polizei.

Achtung Schulanfang

Auch die schönste Zeit geht mal zu Ende. In knapp zwei Wochen sind die Sommerferien in Rheinland-Pfalz vorüber. Das heißt nicht nur, dass der Herbst vor der Tür steht, sondern auch, dass die Schulen am 4.September wieder öffnen. Besonders für Schulanfänger, die einen Tag später am 5.September loslegen, werden die ersten Tage sicher eine spannende Zeit. Viele neue Lehrerinnen und Lehrer sowie natürlich zahlreiche neue Mitschülerinnen und Mitschüler gilt es kennenzulernen. Auch neu ist für viele ihr Schulweg. Die neu eingeschulten Kinder, die sogenannten ABC-Schützen, sind Neulinge im Straßenverkehr. Deswegen müssen Groß und Klein morgens wieder besonders gut aufpassen. Kinder zählen zu den verkehrsschwachen Personen und sind somit im Straßenverkehr besonders gefährdet. Unabhängig davon, ob sie als Fußgänger, Radfahrer oder als Insasse in einem Fahrzeug unterwegs sind.

Damit sich auch die Kleinsten sicher im Straßenverkehr bewegen können, haben wir für folgende Tipps für einen sicheren Schulweg:

Üben Sie mit Ihrem Kind rechtzeitig den Schulweg ein und

besprechen Sie die Gefahrenstellen. Der kürzeste Schulweg ist nicht

immer der Sicherste. Wählen Sie den Schulweg so, dass Ihr Kind

möglichst selten die Straße überqueren muss. Wenn doch, dann

vorzugsweise an Kreuzungen und Einmündungen mit Fußgängerampeln oder

Zebrastreifen.

Bleiben Sie vor dem Überqueren einer Straße immer erst am Bordstein stehen und schauen Sie mehrmals nach links und rechts.

Bordstein stehen und schauen Sie mehrmals nach links und rechts.

Schauen Sie auch bei einer grünen Ampel erst nach rechts und links.

links.

Bleiben Sie am „Zebrastreifen" stehen. Erst losgehen, wenn alle Autos wirklich halten.

Autos wirklich halten.

Zeigen Sie dem Kind die Gefahren auf, die an Ein- und Ausfahrten und auf Parkplätzen lauern.

und auf Parkplätzen lauern.

Erklären Sie ihrem Kind, was ein „toter Winkel" an einem Auto/Lkw ist und worauf es hier besonders achten muss.

ist und worauf es hier besonders achten muss.

Überprüfen Sie das Verhalten Ihres Kindes. Lassen Sie es den Weg alleine gehen und folgen Sie ihm in einem ausreichenden Abstand.

alleine gehen und folgen Sie ihm in einem ausreichenden Abstand.

Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Zeitdruck.

Kinder sollten zur besseren Sichtbarkeit helle Kleidung und

Reflektoren tragen, insbesondere in der „dunklen Jahreszeit“.

Schulweg mit dem Fahrrad:

Schulanfänger sollten nicht alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren, da sie in diesem Alter noch nicht in der Lage sind, ein Fahrrad sicher zu beherrschen und sich gleichzeitig auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. In fast allen Grundschulen in Rheinland-Pfalz werden von den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei in den Jugendverkehrsschulen die Grundschüler im „Fahrradfahren“ ausgebildet. Der „Fahrradführerschein“ sorgt dafür, dass Kinder die wichtigsten Verkehrs- und Verhaltensregeln beim Fahrradfahren erlernen. Erst danach sollten Sie Ihr Kind darauf vorbereiten, selbst mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilzunehmen. Fahren Sie am Anfang mit ihrem Kind mit und überzeugen Sie sich selbst, wie gut es mit der neuen Aufgabe/Situation zurechtkommt.

Elterntaxi:

Auch wenn es gut gemeint ist, sollten die eigenen Kinder nicht mit dem Auto zur Schule gefahren werden. Die sogenannten Elterntaxis schaffen gerade vor den Schulen eine unübersichtliche Verkehrssituation und erhöhen damit für Kinder, die zu Fuß unterwegs sind, das Unfallrisiko erheblich. Die Polizei empfiehlt daher, auch Grundschüler möglichst zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Manche Schulen stellen Schulwegpläne bereit, welche die Routen ohne oder mit nur geringen Gefahrenpunkten zeigen.

Wenn sich der Fahrdienst nicht vermeiden lässt:

Suchen Sie sich in der Nähe der Schule einen geeigneten Parkplatz

oder eine geeignete Seitenstraße, an dem Sie gefahrlos anhalten

können, niemand anderen behindern oder sogar gefährden.

oder eine geeignete Seitenstraße, an dem Sie gefahrlos anhalten können, niemand anderen behindern oder sogar gefährden. Lassen Sie Kinder nur auf der Gehwegseite aussteigen.

Behalten Sie vor dem Öffnen der Autotür die Umgebung im Blick.

Zeigen Sie ihrem Kind von dort aus, wie es sicher zur Schule kommt.

Auch interessant:

Eine interaktive Karte mit wissenswerten Fakten rund um Sicherheit im Straßenverkehr finden Sie hier: https://s.rlp.de/OISFK

Mutmaßlicher Handydieb überführt

Nachdem eine 39-Jährige am Dienstagnachmittag (22.08.2023) in einem Supermarkt in der Kurt-Schumacher-Straße einkaufen war, bemerkte sie den Diebstahl ihres Smartphones. Durch den Ehemann der Geschädigten konnte das Gerät in einem Mehrparteienhaus in der Gunterstraße geortet und die Polizei verständigt werden. Die Polizeikräfte trafen eine 32-Jährige an, die angab, zuvor mit ihrem 23-jährigen Bruder im gleichen Supermarkt wie die Geschädigte einkaufen gewesen zu sein. Nachdem die 32-Jährige ihren Bruder kontaktierte, gab dieser an, das Mobiltelefon im Supermarkt gefunden und lediglich bei sich verwahrt zu haben. Schließlich erschien ein Freund des 23-Jährigen und händigte das im Keller des Hauses versteckte Telefon an die Geschädigte aus.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Senkloch verursacht Unfall

Ein 70-jähriger Radfahrer war am Dienstagnachmittag (22.08.2023) in der Riedsaumstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Berthold-Schwarz-Straße übersah der Mann ein Senkloch, was sich auf der Fahrbahn gebildet hatte. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Durch die Feuerwehr wurde der Bereich im Anschluss gesichert.

Bei Unfall auf B9 leicht verletzt

Am Dienstagmorgen (22.08.2023), gegen 07:30 Uhr, war ein 47-jähriger Lkw-Fahrer auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Aufgrund eines auf Höhe Pfingstweide auf dem Standstreifen stehenden Pannenfahrzeuges wollte der 47-Jährige von dem rechten Fahrstreifen auf den linken wechseln. Der auf dem linken Fahrstreifen fahrende 42-Jährige erkannte dies und bremste ab, um den Spurwechsel zu ermöglichen. Die hinter dem 42-Jährigen fahrende 35-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Hierbei verletzte sie sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag (21.08.2023), 16:00 Uhr und Dienstagnachmittag (22.08.2023), 15:30 Uhr, beschädigten Unbekannte einen am rechten Fahrbahnrand der Georgstraße geparkten VW-Kleinbus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Am Dienstagabend, zwischen 17:00 und 22:00 Uhr, wurde ein in der Prinzenstraße geparkter blauer BMW beschädigt. Hierbei entstand circa 1.000 Euro Sachschaden.

Wer hat die Unfälle beobachtet oder kann Hinweise auf die Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.08.2023-22.08.2023) entwendeten Unbekannte einen in der Martin-Greif-Straße abgestellten Roller.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.08.2023-22.08.2023) brachen Unbekannte einen auf dem Messplatz abgestellten schwarzen VW Golf auf und stahlen eine Mütze und sechs Modellautos. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 550 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich des Messplatzes verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrzeugbrand

In der Nacht zum Mittwoch (23.08.2023), gegen 02:30 Uhr, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zwei nebeneinanderstehende Autos und ein Roller in der Wallensteinstraße in Brand. Es entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.