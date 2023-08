Körperverletzung auf Straße

Limburgerhof

Am 22.08.2023, gegen 19:15 Uhr, kam es in der Waldgasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten. Hintergrund war, dass eine 64-Jährige Bilder eines Fahrzeugs machte, welches auf einer Sperrfläche stand. Hierauf kam es zwischen den beiden 36- und 39-jährigen Fahrzeuginsassen und der 64-Jährigen zu einer Auseinandersetzung. In dem Verlauf versuchte eine der Fahrzeuginsassen der 64-Jährigen das Handy aus der Hand zu nehmen. Im Rahmen der Auseinandersetzung trugen alle Beteiligte leichte Schmerzen davon. Es wurden wechselseitige Anzeigen aufgenommen.

Beleidigung in Linienbus

Dannstadt-Schauernheim

Am gestrigen Abend, gegen 17:40 Uhr, fuhr eine 26-Jährige zusammen mit ihren beiden Kindern (1 und 2 Jahre alt) in einem Linienbus von Mutterstadt in Richtung Dannstadt-Schauernheim. Da die beiden Kinder der Frau auf Sitzbänken umherliefen, ermahnte der Busfahrer diese. Hierauf beleidigte die 26-Jährige den Busfahrer. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet, das Jugendamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Haftbefehle nach Verkehrskontrolle vollstreckt

Schifferstadt

Am 22.08.2023, gegen 23:00 Uhr, wurde eine 33-jährige PKW-Fahrerin auf der L528 zwischen Speyer und Schifferstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Zum Bezahlen der Geldstraße verständigte die 33-Jährige ihren 30-Jährigen Lebensgefährten. Nachdem dieser an die Kontrollstelle kam, stellte sich bei einer Überprüfung heraus, dass auch gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Beide Haftbefehle wurden durch Zahlung der jeweiligen Geldstraße abgewendet und das Paar konnte zusammen die Kontrolle verlassen.