Flüchtiger Fahrradfahrer

Einer Polizeistreife fiel ein Fahrradfahrer am 23.08.2023, gegen 01:10 Uhr in der Bahnhofstraße auf. Dieser trat beim Erblicken der Polizei kräftig in die Pedale und ignorierte die Anhaltesignale der Streife. Nachdem es der Polizei gelang den 32 -jährigen zu stoppen, wurde in unmittelbarer Nähe des Fahrers ein Tütchen Amphetamin aufgefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mehrere Trunkenheitsfahrten

Drogentypische Ausfallerscheinungen konnten bei einem 26-jährigen Autofahrer festgestellt werden, der am Mittwoch, den 23.08.2023 gegen 00:00 Uhr in der Viehtriftstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein durchgeführter Urin-Test verlief positiv auf Kokain. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Ebenfalls Hinweise auf Drogenkonsum konnten bei einer Verkehrskontrolle eines Rollers in der Holzstraße in Speyer am 22.08.2023, gegen 22:10 Uhr erlangt werden. Der Urintest des 23-jährigen Fahrers reagierte positiv auf Cannabis. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen.

Ein 57- jähriger Radfahrer in der Paulstraße wurde am 23.08.2023 gegen 01:50 Uhr zur Blutprobe auf die Polizei Speyer verbracht, nachdem bei ihm alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt wurde. Das Ergebnis der Blutproben steht noch aus.

Verfolgungsfahrt mit Roller

Speyer/Dudenhofen

Ein Rollerfahrer, der am 22.08.2023 gegen 17 Uhr in Dudenhofen am Jakobsweg einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete ohne Helm, als der die Polizeistreife bemerkte. Ein Bürger der im Bereich Speyerbach versuchte den Fluchtweg versperren, wurde ebenfalls von dem Rollerfahrer ignoriert. Die Verfolgung erstreckte sich über mehrere Feldwege. Sie musste im Bereich Neubaugebiet Dudenhofen abgebrochen werden. Die Ermittlungen laufen.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.