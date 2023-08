Frauen belästigen Passanten in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Zwei Frauen sind am Dienstagnachmittag in der Innenstadt

unangenehm aufgefallen, weil sie mehrere Passanten durch aggressives Betteln

belästigten. Betroffen davon war auch ein Polizist, der in seiner Freizeit in

der Stadt unterwegs war und von den beiden Unbekannten beleidigt und verbal

bedroht wurde. Er alarmierte daraufhin seine im Dienst befindlichen Kollegen.

Beim Eintreffen der Beamten konnten die Frauen vor Ort nicht mehr festgestellt

werden. Wenig später sah der Zeuge die Damen allerdings erneut in einer

Seitenstraße und verständigte ein zweites Mal die Streife. Während er auf die

Polizisten wartete, verhielten sich die „Damen“ wieder sehr aggressiv,

gestikulierten wild herum und schrien den Mann an.

Die 21 und 31 Jahre alten Frauen wurden von den Einsatzkräften einer

Personenkontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass beide schon

mehrfach polizeilich aufgefallen sind. Ihnen wurde ein Platzverweis

ausgesprochen. Das Duo machte sich daraufhin auf den Weg in Richtung Bahnhof, um

die Heimreise anzutreten. |ksr/cri

Aggressive Jugendliche attackieren 19-Jährigen

Kaiserslautern (ots) – Eine Zigarette war zwei Männern am späten Dienstagabend

offenbar nicht genug. Sie forderten „mehr“ und attackierten einen 19-Jährigen.

Der junge Mann saß gemeinsam mit weiteren Personen am Rathausvorplatz, als sich

gegen 22 Uhr eine Gruppe inklusive der mutmaßlichen Täter nährte. Die beiden

Jugendlichen fragten nach einer Zigarette, welche sie auch erhielten. Als sie

anschließend mehr verlangten, bat der 19-Jährige die Jungen zu gehen. Diese

fühlten sich von dem Mann provoziert, und die Situation zwischen den dreien

eskalierte: Die Täter schlugen dem 19-Jährigen mehrfach mit der Faust ins

Gesicht. Anschließend forderten sie ihr Opfer auf, sich bei ihnen zu

entschuldigen. Um eine weitere Konfrontation zu vermeiden, kam der junge Mann

der Aufforderung nach.

Währenddessen eilten sich in der Nähe befindliche Polizisten zur Hilfe, nachdem

sie einen Schrei gehört hatten. Als die Beamten ankamen, waren die mutmaßlichen

Täter bereits weg. Sie konnten jedoch im Nahbereich angetroffen und einer

Personenkontrolle unterzogen werden. Anschließend wurden die beiden Jugendlichen

zur nächsten Dienststelle gebracht.

Während des Einsatzes wurden die Polizisten mehrfach von den beiden Jungen

beleidigt und beschimpft. Auf das Duo kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Die

Ermittlungen der Polizei dauern an. |ksr/cri

Betrug verhindert, Tatverdächtige festgenommen

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Einen Fahndungserfolg hat die Kripo

Kaiserslautern am Dienstag verbucht: Die Beamten verhinderten nicht nur einen

Betrug, der eine Seniorin aus dem Landkreis 25.000 Euro gekostet hätte – sie

konnten auch zwei Tatverdächtige festnehmen. Beide Männer sitzen nun in

Untersuchungshaft.

Der Festnahme vorausgegangen war der Hinweis einer 74-jährigen Frau aus der

Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, die einen merkwürdigen Anruf erhalten

hatte. Ein Mann, der sich als Polizist aus Wiesbaden ausgab, wollte der Dame

weismachen, dass Unbekannte mehrere Bankkonten in Kaiserslautern leergeräumt

hätten. Auch das Konto der Seniorin sei in Gefahr. Sie solle sich deshalb 25.000

Euro ausbezahlen lassen und zu Hause deponieren.

Weil ihr die Sache merkwürdig vorkam, erkundigte sich die Frau bei der Polizei.

Dort war schnell klar: Hier versuchten Betrüger, die Seniorin hereinzulegen.

Als der angekündigte „Geldabholer“ vor der Tür stand, warteten auch

Polizeibeamte auf ihn. Sein Fluchtversuch scheiterte, der Mann konnte nach

kurzer Verfolgung festgenommen werden – ebenso sein mutmaßlicher Komplize, der

in der Nähe in einem Auto wartete.

Die beiden 28 und 34 Jahre alten Männer aus Nordrhein-Westfalen blieben über

Nacht im polizeilichen Gewahrsam und wurden am Mittwoch der Ermittlungsrichterin

am Zweibrücker Amtsgericht vorgeführt. Beide Tatverdächtigen machten von ihrem

Schweigerecht Gebrauch. Gegen beide Männer erging Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Sie wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die weiteren

Ermittlungen dauern an. |cri

Dreifacher Marihuana-Fund

Die Polizei griff am Dienstag in der Innenstadt gleich drei junge Männer auf, die Betäubungsmittel bei sich hatten. Einer davon war erst 15 Jahre alt.

Der Jugendliche wurde am Abend in der Nähe eines Einkaufszentrums angetroffen. Die Polizisten stellten fest, dass der Junge augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Verdacht bestätigte sich, als sie im Laufe einer Personenkontrolle Marihuana sowie Konsumutensilien bei ihm feststellten. Die Eltern des 15-Jährigen wurden kontaktiert.

Des Weiteren wurden bereits am späten Nachmittag zwei junge Erwachsene einer Personenkontrolle unterzogen. Bei beiden 18 und 20 Jahre alten Männern fanden die Polizisten grüne, pflanzliche Substanz. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei ebenfalls um Marihuana handelte.

Alle drei Erwischten erwartet ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |ksr

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise

wurde am Dienstagabend ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der

24-Jährige flüchtete zunächst, konnte allerdings nach kurzer Verfolgung von den

Beamten eingeholt werden. Während der Kontrolle stellten die Polizisten

betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Drogentest

wurde von dem jungen Mann abgelehnt. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks

bestätigte sich der Verdacht der Einsatzkräfte: Sie fanden darin zwei Beutel

gefüllt mit Marihuana-Blüten. Nachdem er belehrt wurde, gab der Mann den

Drogenkonsum zu. Er wurde für eine Blutentnahme zur nächsten Dienststelle

gebracht. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß

gegen das Betäubungsmittelgesetz. |ksr

Dreifacher Marihuana-Fund

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei griff am Dienstag in der Innenstadt gleich

drei junge Männer auf, die Betäubungsmittel bei sich hatten. Einer davon war

erst 15 Jahre alt.

Der Jugendliche wurde am Abend in der Nähe eines Einkaufszentrums angetroffen.

Die Polizisten stellten fest, dass der Junge augenscheinlich unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln stand. Der Verdacht bestätigte sich, als sie im Laufe

einer Personenkontrolle Marihuana sowie Konsumutensilien bei ihm feststellten.

Die Eltern des 15-Jährigen wurden kontaktiert.

Des Weiteren wurden bereits am späten Nachmittag zwei junge Erwachsene einer

Personenkontrolle unterzogen. Bei beiden 18 und 20 Jahre alten Männern fanden

die Polizisten grüne, pflanzliche Substanz. Es stellte sich heraus, dass es sich

dabei ebenfalls um Marihuana handelte.

Alle drei Erwischten erwartet ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz. |ksr

Verkehrskontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots) – Im Laufe einer Verkehrskontrolle eines Mofa-Fahrers in

der Nacht zu Mittwoch kamen mehrere Straftaten ans Licht. Unter anderem: Fahren

unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Versicherungsschutz sowie

Verstoß gegen das Waffengesetz. Der 16-Jährige fuhr mit seinem Roller auf der

Rostocker Straße, als er von den Polizisten angehalten wurde. Sie stellten fest,

dass er mit seinem Gefährt ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Außerdem

bemerkten die Beamten bei dem Jugendlichen Alkoholgeruch und starke

Ausfallerscheinungen. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv.

Aufgrund des Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum, wurde der junge Fahrer für

einen Bluttest zur nächsten Dienststelle gebracht. Da der 16-Jährige ein

Schlagring mit sich führte, ermittelt die Polizei nun auch wegen des Verstoßes

gegen das Waffengesetz gegen ihn. Seine Eltern wurden in Kenntnis gesetzt |ksr

Hauswand beschmiert – Sprüher gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter wurde in der Nacht zu Mittwoch dabei

beobachtet, wie er in der Mühlstraße die Fassade eines Hauses besprühte.

Anschließend entfernte sich der „Künstler“. Er hinterließ ein Graffiti in Form

einer Zahl. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, welche die Ermittlungen

wegen Sachbeschädigung aufnahm. Der Sprüher wird wie folgt beschrieben: Der Mann

ist circa 30 Jahre alt und hat grau meliertes Haar. Er trug ein weißes T-Shirt

und eine Jeans. Haben Sie den Unbekannten am Dienstag gegen 23 Uhr gesehen? Ist

Ihnen in der Mühlstraße in den späten Dienstagabendstunden Verdächtiges

aufgefallen? Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, mit

der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt aufzunehmen. |ksr

Doch nicht abgelaufen? – Mann bearbeitet eigenen Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Ein 27-Jähriger, der mehrfach mit dem gleichen Anliegen

vorstellig wurde, fiel einem Mitarbeiter der Führerscheinstelle auf. Obwohl der

ausländische Führerschein des Mannes bereits abgelaufen war, versuchte er

mehrmals diesen in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen – er wurde

aber immer wieder abgewiesen. Als der Mann nach mehreren Versuchen merkte, dass

er keinen Erfolg hat, wollte er erfinderisch sein und änderte die Jahreszahlen

auf dem Dokument. Anschließend legte er erneut das manipulierte Dokument der

Führerscheinstelle vor. Dort fiel jedoch die versuchte Täuschung auf. Die

Polizei nahm die Ermittlungen auf. Der 27-Jährige muss sich nun wegen

Urkundenfälschung verantworten. |ksr

Mann am Bahnhof Guntersblum beschossen

Guntersblum (ots) – Am 23. August 2023 wurde das Bundespolizeirevier Mainz von

einer 35-jährigen Frau gegen 01:00 Uhr nachts darüber informiert, dass ein

Bekannter von ihr am Bahnhof Guntersblum beschossen wurde und sie keinen Kontakt

mehr zu ihm herstellen kann.

Nach Rücksprache mit der Polizei in Oppenheim konnte eruiert werden, dass dort

ein ähnlicher Sachverhalt bereits gemeldet wurde.

Eine Streife der Polizei Oppenheim konnte am Bahnhof Guntersblum den 35-jährigen

Geschädigten feststellen. Dieser gab an aus einer Gruppe Jugendlicher mit

Migrationshintergrund beschossen worden zu sein.

Nach Angaben des Geschädigten soll es sich um eine Gasdruckpistole gehandelt

haben. Das erste Projektil streifte ihn am Oberarm. Der zweite Schuss verfehlte

ihn. Auf eine ärztliche Versorgung verzichtete der Mann.

Die mutmaßlichen Täter konnten trotz einer durchgeführten Fahndung im Nahbereich

nicht mehr festgestellt werden.

Ein Ermittlungsverfahren gegen den bisher unbekannten Täter wegen gefährlicher

Körperverletzung wurde eingeleitet.

Sollten Sie Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt haben, melden sie sich

bitte bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern per E-Mail an

bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0.

Verkehrsunfallflucht in der Miesenbacher Straße

Ramstein-Miesenbach (ots) – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigt mit

seinem Fahrzeug in der Miesenbacher Straße einen schwarzen Kleinwagen.

Anschließend entfernt er sich von der Unfallörtlichkeit. Die Tat ereignete sich

am gestrigen Tag, zwischen 12 Uhr und 17 Uhr.

Passanten oder andere Verkehrsteilnehmer dürften ggf. ein Knallgeräusch

wahrgenommen haben.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen

könnten, melden Sie bitte der zuständigen Polizeidienststelle Landstuhl unter

der Tel.: 06371 805 – 0.|-pilan, gräber