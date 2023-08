Frankfurt – Gallus: Trickbetrug – Abgewandelte Form des Schockanrufs

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstagnachmittag (19. August 2023) kam es zwischen

10.00 Uhr und 16.30 Uhr in der Europa-Allee zu einer abgewandelten Form des

Schockanrufs. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro. Nach bisherigen

Erkenntnissen erhielt ein Ehepaar im Alter von 66 und 74 Jahren am

Samstagvormittag einen Anruf ihres vermeintlichen Sohnes, der eine Notlage

vortäuschte. Der Sohn benötige Hilfe bei einigen ausstehenden Zahlungen und habe

durch ein Missgeschick sein Handy verloren. Deshalb rufe er mit einer den Eltern

unbekannten Nummer an. Die Geschädigten ahnten nicht, dass sie einem Betrüger

auf den Leim gegangen waren und überwiesen mehrere Geldbeträge im mittleren

vierstelligen Bereich an die Täter. In der Folge erhielten sie Anrufe von

derselben Nummer mit der Aufforderung, weitere Geldbeträge zu überweisen. In

diesem Moment wurden beide misstrauisch und der Betrug flog auf. Die Täter sind

flüchtig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei

warnt: Bei dieser Betrugsmasche nutzen hochprofessionell agierende Täter gezielt

die Schockwirkung aus, die durch einen Anruf oder die Nachrichtenübermittlung

beim Angerufenen ausgelöst wird. Die Betrüger sind äußerst kreativ und flexibel.

Sie kombinieren unterschiedliche Fallvarianten „falsche Polizeibeamte“,

„Schockanrufer“ und „Enkeltrick“. Das heißt, Sie haben vielleicht erst Ihren

vermeintlichen Verwandten mit weinerlicher Stimme am Telefon und dann einen

vermeintlichen Polizisten, Staatsanwalt oder Arzt. Solche gemeinsamen oder

koordinierten Telefonanrufe gibt es in der Realität nicht. Lassen Sie sich daher

nicht durch angebliche Notlagen, Unfälle, Krankenhaus- oder Gefängnisaufenthalte

im In- und Ausland unter Druck setzen. Lassen Sie sich von dieser Masche nicht

in die Irre führen. Versuchen Sie die angeblich betroffenen Angehörigen, deren

soziales Umfeld und die Polizei unverzüglich zu kontaktieren.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder beobachteten gestern Nachmittag (22. August

2023) im Bahnhofsgebiet einen Drogenhandel, bei dem ein 37-jähriger Mann an eine

45-jährige Frau Crack veräußerte. Die Beamten nahm den Verkäufer des Rauschgifts

kurz darauf fest.

Der 37-Jährige hielt sich gegen 16:10 Uhr an der Kreuzung Moselstraße /

Taunusstraße auf und verkaufte dort offenkundig einer 45 Jahre alten Frau

Rauschgift. Zu seinem Pech beobachteten ihn dabei zivil gekleidete

Polizeibeamte, die ihn wenig später einer Kontrolle unterzogen. Sie fanden bei

seiner Durchsuchung 0,4 Gramm Crack sowie 150 Euro in szenetypischer Stückelung

auf. Die aufgefundenen Beweismittel stellten sie sicher. Der 37-Jährige wurde

festgenommen. Er kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und soll heute dem

Haftrichter vorgeführt werden.

Er muss sich nun wegen des illegalen Handels mit Crack verantworten. Erst vor

vier Tagen wurde er aufgrund eines Drogendeliktes aus der Haft entlassen.

Frankfurt: Museumsuferfest 2023 – Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitag, den 25. August 2023, um 17:00 Uhr, wird das

Museumsuferfest 2023 offiziell eröffnet. Mit diversen Bühnen, Verkaufs- und

Verköstigungsständen erstreckt sich das Fest zwischen Eisernem Steg und der

Friedensbrücke über beide Mainufer.

Das Fest ist am Freitag, den 25. August zwischen 15.00 Uhr und 01.00 Uhr

geöffnet, am Samstag, den 26. August zwischen 11.00 Uhr und 01.00 Uhr und am

Sonntag, den 27. August zwischen 11.00 Uhr und 00.00 Uhr.

Auch in diesem Jahr wird die Frankfurter Polizei vor Ort präsent und für die

Besucherinnen und Besucher jederzeit ansprechbar sein. Am Samstagnachmittag im

Zeitraum von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr werden zudem im Rahmen eines

internationalen polizeilichen Austauschs 14 Polizistinnen und Polizisten aus

zwölf verschiedenen Nationen die Streifenteams der Frankfurter Polizei

begleiten. Sie werden dabei ihre landestypischen Uniformen tragen und freuen

sich mit den Besucherinnen und Besuchern des Festes ins Gespräch zu kommen.

Zum Schutz der Veranstaltung werden zertifizierte technische Sperren aufgebaut.

Aus diesem Grund wird es zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Wir

empfehlen daher, die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren oder öffentliche

Verkehrsmittel zu benutzen.

Beginnend ab Montag, den 21. August, werden bis zum Dienstag, den 29. August in

den nachstehenden Bereichen zertifizierte technische Sperren errichtet bzw.

wieder abgebaut:

Schaumainkai (zwischen Schulstraße und Schaubstraße)

Südliches Mainufer (zwischen Friedenbrücke und Alte Brücke)

Nördliches Mainufer (Zufahrt Untermainkai, Wiesenhüttenstraße)

Untermainbrücke (Sperrung für Individualverkehr)

Schweizer Straße (auf Höhe der Metzlerstraße).

Das Überfliegen von Menschenmengen mit Drohnen sowie Flugmodellen ist verboten,

da ein möglicher Absturz Menschen schwer verletzen könnte. Ein Verstoß würde

durch das Regierungspräsidium Darmstadt geahndet und kann hohe Bußgelder (bis zu

50.000 EUR) nach sich ziehen. Seitens der Polizei ist zudem der Einsatz einer

polizeilichen Drohne zur Abwehr sowie Detektion von Drohnen geplant.

Weitere allgemeine Informationen zum diesjährigen Museumsuferfest sowie

Verkehrshinweise finden sie auf der Webseite www.museumsuferfest.de .

Um die Bevölkerung zudem gezielt und zeitnah über sicherheitsrelevante

Ereignisse zu informieren, nutzt die Frankfurter Polizei das Warn- und

Informationssystem hessenWARN. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose App

(für iOS, Android und Windows), die im Appstore erhältlich ist.

Über ein dort verfügbares Themenabonnement „Museumsuferfest“ können Sie über die

gesamten drei Veranstaltungstage hinweg alle sicherheitsrelevanten Informationen

erhalten. Der Empfang der Nachrichten ist ebenfalls kostenlos.

Wir freuen uns auf das Museumsuferfest 2023 und wünschen allen Besucherinnen und

Besuchern eine schöne und interessante Zeit.

Frankfurt – Sachsenhausen: Polizei stellt Auto nach Straßenrennen sicher – Weiterer Raser gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Bereits am 17. August 2023 kam es in Sachsenhausen zu

einem illegalen Autorennen, bei dem die Fahrer eines Kompaktsportwagens und

eines Transporters mit überhöhter Geschwindigkeit die Schweizer Straße

entlangfuhren. Polizeibeamte stoppten einen der Raser. Der „Kontrahent“ wird

allerdings noch gesucht.

Beamte der Bundespolizei stellten am vergangenen Donnerstag, gegen 13:25 Uhr, an

der Kreuzung Schweizer Straße / Hedderichstraße zwei Fahrzeuge fest, die aus

Richtung Mörfelder Landstraße kamen und teils mit aufheulenden Motoren und

knallenden Auspuffgeräuschen auf sich aufmerksam machten. Eine Radfahrerin

musste sogar an der Stelle ausweichen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit

(ca. 80 km/h) fuhren die zwei Raser weiter in nördliche Richtung. Dabei

missachteten die Fahrer mehrere rote Ampeln. Glücklicherweise kam es trotz

starken Verkehrsaufkommens zu keinen Sach- oder Personenschäden.

Die Beamten konnten in der Folge einen Audi RS3 auf der Schweizer Straße stoppen

und informierten das zuständige Polizeirevier. Der 27-jährige Fahrer musste

seinen Führerschein abgeben, sein Auto wurde sichergestellt. Der andere

beteiligte Fahrer, der einen dunklen Kastenwagen, mutmaßlich einen Fiat Doblo

oder Ducato, gefahren hatte, war jedoch bereits weg.

Die Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner (KART) ermittelt nun aufgrund des

Verdachts eines illegalen Straßenrennens sowie der Gefährdung im Straßenverkehr

und sucht Zeugen, die Angaben zu dem zweiten Fahrer, dem Kastenwagen und / oder

dessen Kennzeichen machen können. Insbesondere die noch unbekannte Radfahrerin

wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt KART unter der

Rufnummer 069 / 755-46608 (Mo. bis Fr., 07:30 Uhr bis 16 Uhr) entgegen sowie das 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 – 10800.

Gefährliche Körperverletzung mittels Messer in der S-Bahn

Offenbach am Main; Rodgau- Jügesheim; Rodgau- Nieder Roden (ots) – Am späten

Dienstagabend erhielt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main Kenntnis von

einer körperlichen Auseinandersetzung in einer S-Bahn, bei der ein 19-jähriger

Geschädigter mittels Messer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es gegen 22:00 Uhr in der S-Bahn der Linie

1 auf der Fahrt von Rodgau- Jügesheim nach Rodgau-Nieder Roden zwischen dem

16-jährigen Täter und dem 19-jährigen Geschädigten und dessen gleichaltrigen

Begleiter zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf

zückte der Täter ein Teppichmesser und fügte dem Geschädigten tiefe

Schnittverletzungen im Bereich der Wange und am Kinn zu. Der 19-Jährige wurde

durch Rettungskräfte umgehend zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes

Klinikum verbracht.

Der 16-jährige Täter entfernte sich nach Halt der S- Bahn in Rodgau-Nieder Roden

zunächst unerkannt vom Tatort, wurde jedoch wenig später durch Kräfte der

Landespolizei im Nahbereich des Haltepunkts festgenommen und Beamten der

Bundespolizei übergeben. Gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der

16-Jährige massiv Widerstand und trat in Richtung der Beamten. Daraufhin wurde

er zu Boden gebracht, wobei er sich leicht verletzte. Eine medizinische

Versorgung war jedoch nicht von Nöten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der hinlänglich polizeibekannte

16-Jährige in einer Jugendeinrichtung untergebracht. Gegen ihn wird nun u.a.

wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

ermittelt.

Musikinstrument im Wert von 4.600 Euro entwendet

Frankfurt am Main; Darmstadt (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main ermittelt derzeit wegen des Anfangsverdachts eines Diebstahls einer Posaune

im Wert von 4.600 Euro.

Am Dienstag (22.08.) wurde eine 49-jährige Geschädigte aus Frankfurt am Main bei

der Bundespolizei vorstellig und gab an, bereits am Sonntag (20.08.) eine

Regionalbahn von Darmstadt Hbf nach Frankfurt am Main Hbf genutzt zu haben.

Beim Verlassen der Bahn am Endhalt in Frankfurt am Main habe sie ihre hinter dem

Sitz verstaute Posaune zurückgelassen. Als die Frau das Fehlen des

Musikinstruments bemerkte, befand sich der Zug bereits in der Zugabstellanlage.

Die 49-Jährige begab sich daraufhin umgehend zur Fundstelle der Deutschen Bahn

und Mitarbeiter stellten den Kontakt zum Zugbegleiter her. Doch dieser konnte

die Posaune im Zug nicht auffinden. Da das Musikinstrument bislang bei sämtlich

kontaktierten Fundstellen nicht abgegeben wurde, wird von einem Diebstahlsdelikt

ausgegangen.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main sucht im Zusammenhang der

laufenden Ermittlungen Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und nimmt

diese unter der Telefonnummer 069/130145- 1100 oder unter der E-Mailadresse

bpoli.frankfurtm@polizei.bund.de entgegen.