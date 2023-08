Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Vorbereitung ist die halbe Miete! Infos zur Vorbereitung auf den Einstellungstest der Polizei Hessen in Butzbach

Vorbereitung ist die halbe Miete!

Butzbach: Abwechslung, Spannung und der Umgang mit Menschen machen den Polizeiberuf für viele junge Menschen attraktiv. Polizistinnen und Polizisten sind mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet und greifen zum Schutz der Sicherheit und Ordnung regelmäßig in Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger ein. Damit tragen die Staatsdiener eine große Verantwortung und die Ansprüche an sie sind hoch. Bereits bei der Auswahl der Berufsanfänger wird daher großen Wert auf Qualität gelegt. Zum dreijährigen dualen Studium der Polizei Hessen wird nur zugelassen, wer ein anspruchsvolles Auswahlverfahren besteht. Hierbei werden unter anderem Kommunikationsfähigkeit, Stressresistenz, Teamfähigkeit und Fitness geprüft. Hilfreich zum Bestehen der Tests ist eine gute Vorbereitung. Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Mittelhessen geben Infos zum Ablauf des Testtages und den unterschiedlichen Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Denn Vorbereitung ist die halbe Miete.

Im Polizeizentrum Butzbach, Roter Lohweg 29 findet am Mittwoch, 6. September eine solche Informationsveranstaltung statt. Corina Weisbrod, Einstellungsberaterin der Polizei in der Wetterau, lädt Interessenten zu dem Termin um 15 Uhr ein, um für das Testverfahren in Wiesbaden gut aufgestellt zu sein. Anmeldungen werden per Mail an Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de bis zum 5.9. entgegengenommen.

Ortenberg- mit Promille gefahren

Mit rund 1,9 Promille setzte sich gestern Nachmittag (22.08.2023) ein 54-Jähriger hinter das Steuer seines VW und fuhr los. Um 16:35 Uhr hielten Büdinger Polizisten den Polo-Fahrer in der Niddertalstraße an. Er musste mit zur Polizeiwache. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Auf den aus dem Wetteraukreis stammenden Mann kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Bad Nauheim- Senior bestohlen

Ein 87-Jähriger wurde gestern Nachmittag (22.08.2023) in der Frankfurter Straße von einem Unbekannten angerempelt. Offenbar nutzte der Dieb den Moment der Ablenkung und stahl die Geldbörse des Seniors aus dessen hinteren Hosentasche. Samt Portemonnaie flüchtete der Unbekannte. Ob dieser allein agierte oder ob er Komplizen hatte, ist derzeit noch nicht bekannt. Neben verschiedenen Karten befanden sich rund 80 Euro Bargeld in der Geldbörse. Die Polizei ermittelt wegen Trickdiebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind verdächtige Personen in der Frankfurter Straße aufgefallen? Wer hat die Situation gegen 15:05 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg- Reifen zerstochen, beleidigt und gedroht

Gestern Morgen (22.08.2023) wurde um 08:40 Uhr die Friedberger Polizei auf den Plan gerufen. Auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung in der Straße „Am Dachspfad“ hatte ein 41-Jähriger die Reifen mehrerer geparkter Pkws mit einem Messer zerstochen. Zudem zeigte er sich aggressiv, beleidigte die Mitarbeiter und drohte „alles abzufackeln“. Der aus Syrien stammende Asylbewerber, der sich offenbar in einem persönlichen Ausnahmezustand befand wurde im Anschluss in einem Psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und der Androhung von Straftaten zu.