Streithähne verletzen sich mit Glasscherben und landen im Gleisbett

Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung

zwischen einem 58-Jährigen aus Gießen und einem 47-Jährigen aus Marburg kam es

gestern Morgen (22.8.; 8 Uhr) im Bahnhof Wetzlar.

Beide Männer gerieten offensichtlich in Streit, wobei die Auseinandersetzung

eskalierte. Sie sollen sich wechselseitig mit Glasscherben am Hals verletzt

sowie anschließend gegenseitig am Bahnsteig 5 in das Gleisbett gestoßen haben.

Die polizeibekannten Streithähne erlitten jeweils Schnittverletzungen am Hals

und kamen mit Rettungswagen in die Kliniken Wetzlar und Gießen.

Zeugen riefen per Notruf die Polizei. Beamte der Polizeistation Wetzlar stellten

die Identität der Männer fest.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion in Kassel.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Solms-Albshausen: Anhänger löst sich und kracht in Bushaltestelle

Ein 40-Jähriger fuhr gestern Abend (22.08.2023) mit seinem grauen Sprinter, an dem ein Pkw-Anhänger angebracht war, auf der Bahnhofstraße in Richtung der L3451. In Höhe der Ampelanlage löste sich der Anhänger vom Mercedes Sprinter, rollte rund 95 Meter in die entgegengesetzte Richtung und krachte in die dortige Bushaltestelle. Die linke Stütze der Haltestelle knickte ein, die Scheibe zersprang. Der Schaden an der Bushaltestelle wird mit 2.000 Euro beziffert. An dem Humbaur HS-Senko Anhänger entstand ein 500 Euro teurer Schaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 40-jährigen Wetzlarer. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,1 Promille. Er musste mit zur Dienststelle. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wetzlar-Niedergirmes: Fahrraddiebe am Forum

Ein rund 650 Euro teures Mountainbike stahlen Unbekannte am Samstag (19.08.2023). Gegen 10:00 Uhr hatte der Besitzer sein Bike am Fahrradständer am Forum abgestellt und angekettet. Als er gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Hinweise zu den Dieben erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Nach einem Überfall auf den EDEKA-Markt in der Straße „Am Trauar“ bittet die Polizei um Zeugenhinweise

Wetzlar: Heute Morgen (23.08.2023) betraten zwei maskierte Täter, den noch geschlossenen Edeka-Markt durch die, zum Lüften geöffnete, Eingangstür. Unter Vorhalt eines Messers zwangen sie den Marktleiter zur Herausgabe von rund 1.500 Euro Bargeld und zweier Geldkassetten. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Männer zunächst zu Fuß in Richtung des Berghäuser Wegs und weiter in Richtung des Aldi-Marktes. Möglicherweise setzten sie ihre Flucht mit einem bereitgestellten Motorrad fort. Die Polizei sucht nun nach den beiden Räubern.

Der Erste war etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß. Er war bekleidet mit einem weißen Hut auf dem sich ein buntes Muster befand. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe der Marke Puma mit weißer Sohle und grün/weiße Handschuhe. Er war mit einem blauen Tuch maskiert und führte ein rund 20 Zentimeter langes Messer mit breiter Klinge mit sich. Zudem hatte er eine bunte Tasche in der Hand.

Der Zweite war ebenfalls etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß. Auffallend waren seine stechend grünen Augen. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit der weißen Aufschrift „Academy“. Zudem trug er deine dunkelblaue Jogginghose mit seitlichen Streifen, schwarze Turnschuhe und grüne Handschuhe. Er war mit einer dunkelblauen Sturmmaske maskiert.

Beide Täter sprachen deutsch mit arabischem Akzent.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und sucht nach Zeugen:

Wer hat den Überfall heute Morgen um 06:30 Uhr beobachtet?

Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Räuber machen?

Wem sind die Täter vorher und im Anschluss an die Tat im Bereich

„Am Trauar“ oder in der Nähe aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Motorrad geben, auf dem die Täter möglicherweise flüchteten?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.