Exhibitionist belästigt Frau nahe Orangerie: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Süd:

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am gestrigen Dienstagnachmittag in der Kasseler Karlsaue nahe der Orangerie unsittlich gegenüber einer Frau gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Anschließend flüchtete er unerkannt in Richtung Weinberg. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Notruf der 31-jährigen Frau aus Kassel war gegen 14 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hatte eine Streife die Fahndung nach dem flüchtenden Täter, der von der Anruferin als ca. 35 Jahre alter, etwa 1,70 Meter großer Mann mit leichtem Bauch, kurzen schwarzen Haaren und Dreitagebart beschrieben wurde, aufgenommen, ohne dass man den Exhibitionisten noch festnehmen konnte. Wie die 31-Jährige den aufnehmenden Beamten des Innenstadtreviers schilderte, war sie mit ihrem Fahrrad in der Karlsaue unterwegs, als der Mann sich plötzlich vor ihr entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Daraufhin ergriff die schockierte Frau die Flucht zur nahegelegenen Orangerie und alarmierte die Polizei. Den Täter, der eine dunkelblaue Jeans, ein grau-blaues T-Shirt mit heller Aufschrift und einen kleinen schwarzen Rucksack trug, sah sie noch auf einem blau-silbernen Fahrrad in Richtung Weinberg fahren, wo sich seine Spur verliert.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise auf den Mann geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Erstmeldung: A 7 am Kreuz Kassel-Mitte in Richtung Süden nach Unfall voll gesperrt; Rettungshubschrauber im Einsatz

Kassel: Die Autobahn 7 ist nach einem Unfall am Kreuz Kassel-Mitte in Fahrtrichtung Süden aktuell voll gesperrt. Neben den bereits am Unfallort eingesetzten Rettungskräften und Polizeistreifen ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz und an der Unfallstelle gelandet. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall gegen 14:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein Lkw mit Anhänger auf dem rechten, in Richtung A 49 führenden Fahrstreifen aus noch unbekannten Gründen auf einen Kleintransporter mit Anhänger, der in einem Rückstau stand, aufgefahren. Dieser wurde dadurch wiederum auf einen davorstehenden Sattelzug geschoben. Bei dem Unfall sind offenbar drei Personen teils schwer verletzt worden. Näheren Informationen liegen noch nicht vor.

Aufgrund der Vollsperrung der A 7 in Richtung Süden kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Die Dauer der Sperrung kann momentan noch nicht abgesehen werden.

Folgemeldung zum Unfall auf A 7: Vier Verletzte; Vollsperrung aufgehoben, zwei Fahrstreifen befahrbar

Kassel: Die Vollsperrung der A 7 am Kreuz Kassel-Mitte in Richtung Süden konnte inzwischen aufgehoben werden, die beiden linken Fahrstreifen sind seit etwa 15:40 Uhr wieder befahrbar. Bei dem Auffahrunfall, der sich gegen 14:20 Uhr ereignete, sind nach derzeitigen Erkenntnissen die vier Insassen des Kleintransporters, auf den der Lkw aufgefahren war, verletzt worden. Die drei Männer und eine Frau sind inzwischen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr soll bei keinem der Verletzten bestehen. Nähere Informationen liegen momentan noch nicht vor.

Aktuell dauern die Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle noch an, weshalb die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt sind und es auch weiterhin noch zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Fuldatal-Rothwesten: Kripo erbittet Hinweise

Fuldatal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Dienstag wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo zu zwei Wohnungseinbrüchen in der Straße „Am Rapsfeld“ in Fuldatal-Rothwesten gerufen, die auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen dürften. In beiden Fällen waren die Einbrecher in Abwesenheit der Bewohner in die Einfamilienhäuser eingestiegen. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten sich die Einbrüche in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignet. In beiden Fällen hatten die Täter jeweils mit Werkzeug ein Fenster am Haus aufgebrochen und waren so eingedrungen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume in den Einfamilienhäusern nach Wertsachen und erbeuteten einen Wandtresor, Schmuck, Bargeld und Computer. In einem der beide Fälle hebelten die Einbrecher zusätzlich die Tür des Fahrradschuppens auf, wo sie ein Mountainbike stahlen. Nach den Taten ergriffen die Unbekannten die Flucht in unbekannte Richtung. Wann genau in der Nacht die Täter zuschlugen und wie sie ihre Beute abtransportierten, ist noch nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Anwohner nachts gegen 00:25 Uhr Geräusche gehört, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Fuldatal-Rothwesten gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.