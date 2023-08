Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher scheitern an Terrassentür, Hofheim am Taunus, Stettiner Weg, Montag, 14.08.2023, 09:20 Uhr bis Sonntag, 20.08.2023, 08:30 Uhr

(fh)Im Stettiner Weg in Hofheim sind in der vergangenen Woche Einbrecher in ihrem Vorhaben gescheitert. Im Laufe der vergangenen Woche betraten die Unbekannten das Grundstück eines Mehrfamilienhauses und machten sich an der Terrassentür einer Erdgeschosswohnung zu schaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch glücklicherweise stand, sodass die Einbrecher ihr Vorhaben aufgegeben und unverrichteter Dinge die Flucht angetreten hatten.

Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

Damenrad aus Garten gestohlen, Hattersheim am Main, Eddersheim, Ankerstraße, Montag, 21.08.2023, 10:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Montags sind Fahrraddiebe in einem Eddersheimer Garten fündig geworden. Aus dem in der Ankerstraße gelegenen Garten stahlen sie zwischen 10:30 Uhr und 19:30 Uhr das mit einem Schloss gesicherte, schwarze Fahrrad der Marke „Bulls“ im Wert von knapp 700 Euro.

Hinweise zu Diebstahl werden von der Hofheimer Polizeistation unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

Mofa-Fahrer mit unzähligen Verstößen, Sulzbach, Eschborner Straße, Dienstag, 22.08.2023, 22:15 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ist ein Jugendlicher in Sulzbach von Ordnungspolizisten auf seiner Flucht gestellt worden. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckte eine hinzugezogene Polizeistreife mehrere Verstöße. Gegen 22:15 Uhr wurden die Beamten zur Unterstützung in die Eschborner Straße entsandt, da Ordnungspolizisten dort einen Jugendlichen festgenommen hatten. Vor Ort zeigte sich, dass der 16-Jährige durch die Mitarbeiter des Ordnungsamts kontrolliert werden sollte. Nach einer kurzen Flucht war es ihnen gelungen, den Jungen zu stellen und die Polizei zu rufen. Auf der Flucht habe der Junge eine Reizgaspistole weggeworfen. Diese konnte in unmittelbarer Nähe gefunden werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des 16-Jährigen wurden dann Drogen aufgefunden. Auch ergaben sich Hinweise darauf, dass er zuvor unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Bei genauerer Betrachtung des Rollers kamen die nächsten Verstöße zum Vorschein. Weder besaß er einen Eigentumsnachweise für das Mofa, noch passte das Kennzeichen zu dem vorliegenden Kraftrad. Zu guter Letzt konnte der Jugendliche auch keine Fahrerlaubnis vorlegen. Letztlich nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle, wo sie die Reizgaspistole, die Drogen sowie das Mofa samt Fahrzeugschlüssel sicherstellten und dem Jungen von einem Arzt Blut abnehmen ließen. Im Anschluss und mit einigen Strafanzeigen im Gepäck wurde der Jugendliche an seine Mutter übergeben.

Einbrecher suchen Freibad auf, Hattersheim am Main, Ladislaus-Winterstein-Ring, Dienstag, 22.08.2023, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 23.08.2023, 05:40 Uhr

(eh) In der vergangenen Nacht, zwischen 22:30 Uhr und 05:40 Uhr, machten sich Langfinger in der Straße „Ladislaus-Winterstein-Ring“ in Hattersheim am Main an einem Bürogebäude des dort ansässigen Schwimmbads zu schaffen. Hierzu rissen sie die Metallstangen vor dem Fenster der Personalküche aus der Verankerung und hebelten das Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie das Büro nach Wertgegenstände. Als dies nicht zu dem erhoffen Erfolg führte verließen sie das Büro unverrichteter Dinge und entkamen unerkannt. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 300EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Main-Taunus unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Schulgelände in Hochheim beschmiert, Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, festgestellt: Mittwoch, 23.08.2023

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte ein Schulgelände in Hochheim am Main beschmiert. Am Mittwoch stellten Verantwortliche der Schule aus der Massenheimer Landstraße fest, dass Unbekannte das Schulgelände betreten und im rückwärtigen Bereich eine Außenjalousie sowie eine Sitzbank mit einem blauen Stift verunstaltet hatten und informierten die zuständige Polizei in Flörsheim. Da dort derzeit noch keine Hinweise in der Sache eingegangen sind, bittet die Polizei weiterhin um ihre Mithilfe und nimmt Beobachtungen unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.