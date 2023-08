Wiesbaden: Die Polizei-News

Ertappter Dieb wird handgreiflich,

Wiesbaden-Erbenheim, Kreuzberger Ring, 22.08.2023, 13.30 Uhr,

(pl)Ein beim Diebstahl eines Laptops ertappter Dieb wurde am Dienstagnachmittag

dem Mitarbeiter einer Firma im Kreuzberger Ring gegenüber handgreiflich. Der

Täter erschien gegen 13.30 Uhr in dem Firmengebäude und bat darum, die Toilette

benutzen zu dürfen. Nachdem er dann die Toilette wieder verlassen hatte, wurde

das Fehlen eines Laptops aus einem angrenzenden Raum festgestellt, woraufhin ein

Firmenmitarbeiter die Verfolgung des Diebes aufnahm. Ihm gelang es, den

Flüchtigen auf der Straße einzuholen und zur Rede zu stellen. Als der

Mitarbeiter dann den entwendeten Laptop an sich nehmen wollte, wurde der Dieb

handgreiflich und schubste den Geschädigten. Dies zeigte jedoch keine Wirkung,

sodass der Täter schließlich ohne Beute in Richtung „Am Hochfeld“ die Flucht

ergriff. Der Laptop wurde bei dem Vorfall nicht beschädigt. Der rabiate Dieb

wurde als ca. 35 Jahre alt, etwa 1,75-1,80 Meter groß sowie kräftig mit

kurzgeschorenen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Er sei mit einem

orangefarbenen T-Shirt, einer beigen knielangen Hose, Turnschuhen und einer

schwarzen Sonnenbrille bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Erst Passanten angepöbelt und anschließend Widerstand geleistet, Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Ring, 22.08.2023, 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)Ein 47-jähriger Mann hat am Dienstagabend im Kaiser Friedrich Ring in Höhe

des Hauptbahnhofs zunächst Passanten angepöbelt und anschließend Widerstand

geleistet. Der Polizei wurde gegen 18.00 Uhr eine randalierende Person

mitgeteilt, welche Passanten beleidigen würde. Als Polizeikräfte vor Ort

eintrafen, setzte der Mann sein aggressives Verhalten unbeirrt fort und

widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, so dass er schließlich zu Boden

gebracht und festgenommen werden musste. Er verbrachte die Nacht im

Polizeigewahrsam und muss sich wegen seines Verhaltens in entsprechenden

Ermittlungsverfahren verantworten.

Auseinandersetzung im Freibad,

Wiesbaden, Wörther-See-Straße, 22.08.2023, 17.45 Uhr,

(pl)Im Freibad in der Wörther-See-Straße wurde am späten Dienstagnachmittag ein

21-jähriger Mann von einem unbekannten Täter angegriffen und verletzt. Der

Geschädigte und der spätere Angreifer waren gegen 17.45 Uhr in eine verbale

Auseinandersetzung geraten, in deren Verlauf der 21-Jährige von seinem

Kontrahenten mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen worden sei. Der Verletzte

wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer konnte von den

verständigten Polizeikräften vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Er wurde als

ca. 35-40 Jahre alt, 1,75-1,80 Meter groß mit grauen Haaren beschrieben und habe

eine blaue Badehose getragen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Mit Pfefferspray attackiert,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 22.08.2023, 19.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde ein 17-jähriger Jugendlicher im Bereich einer

Bushaltestelle in der Dotzheimer Straße mit Pfefferspray attackiert. Der

17-Jährige hatte sich gegen 19.15 Uhr an der Bushaltestelle „Kleinfeldchen“

aufgehalten, als es dort zu Streitigkeiten zwischen zwei bereits an der

Haltestelle stehenden 14-jährigen Mädchen und drei hinzukommenden Mädchen kam.

Als der Geschädigte die Situation beruhigen wollte, wurde er von einer

Jugendlichen aus der Dreiergruppe heraus mit Pfefferspray besprüht. Im Anschluss

rannte das Trio in Richtung Nixenstraße davon. Die Angreiferin soll etwa 16

Jahre alt gewesen sein und braune Haare gehabt haben. Getragen habe sie ein

langes beiges Kleid und eine braune kleine Handtasche. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

32-Jähriger angegriffen und verletzt, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring,

23.08.2023, 05.30 Uhr,

(pl)Im Umfeld einer Bar im Kurt-Schumacher-Ring wurde am frühen Mittwochmorgen

ein 32-jähriger Mann angegriffen. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen

05.30 Uhr beim Verlassen der Bar von einem Mann attackiert worden. Er erlitt

Verletzungen im Kopfbereich. Der Angreifer soll ca. 1,65 Meter groß sowie

kräftig gewesen sein und schwarze glatte nach hinten gegelte Haare gehabt haben.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.

WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 17.08.2023 bis 21.08.2023

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via SMS und WhatsApp wurde in den

vergangenen Tagen ein Mann aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim

klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer

namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas

von einem defekten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen

bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen

Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend

Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking

möglich sei. Sie bitten daher, Überweisungen für sie zu tätigen. Es sei sehr

dringend. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, überwies

der Geschädigte im vorliegenden Fall Geld und musste später feststellen, dass er

Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese

Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um

Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben

Sie kein Geld an fremde Personen.

Wohnungstür hält Einbrechern stand,

Wiesbaden-Bierstadt, Bodelschwinghstraße, 21.08.2023, 21.00 Uhr bis 22.08.2023,

20.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Bodelschwinghstraße in Bierstadt hat

zwischen Montagabend und Dienstagabend die Eingangstür einer Wohnung

Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, die Tür

aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Badegast in Freibad bestohlen,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, 22.08.2023, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Beim erfrischenden Sprung ins kühle Nass vergisst man gerne, dass auch

Langfinger die warmen Monate nutzen, um in Freibädern auf Diebestour zu gehen.

Am Dienstagnachmittag wurde ein Jugendlicher im Freibad in der Hollerbornstraße

bestohlen. Der Geschädigte hatte seinen Rucksack mit den darin befindlichen

Wertsachen beim Baden aus den Augen gelassen. Als er dann gegen 18.00 Uhr wieder

an seinen Liegeplatz zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe sein Handy

aus dem abgelegten Rucksack gestohlen hatten. Daher der Rat der Polizei: Lassen

Sie Ihre Wertsachen beim Baden nie unbeaufsichtigt liegen, um Dieben erst gar

keine Tatgelegenheit zu bieten. Nur wenige Sekunden reichen und schon sind die

Wertsachen verschwunden. Vor dem Badebesuch sollte man sich darüber bewusst

werden, wie viel Bargeld und welche Wertgegenstände für den Badeausflug wirklich

nötig sind. Nutzen Sie die ausgewiesenen Wertfächer, um Ihre unverzichtbaren

Wertsachen sicher zu verwahren. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Diebstahl aus Kleingartenanlage,

Wiesbaden, Freudenbergstraße, Freitag, 18.08.2023 bis Dienstag, 22.08.2023

(eh) In der Freudenbergstraße brachen Unbekannte zwischen Freitag und Dienstag

in eine Gartenhütte ein und entwendeten hierbei mehrere Gerätschaften. Die Täter

hebelten hierzu die Tür der Gartenhütte sowie des Toilettenhäuschens auf und

durchsuchten diese. Anschließend entkamen sie mit ihrem Diebesgut unerkannt. Der

Sachschaden an den beiden Türen beläuft sich auf circa 500EUR. Der Wert des

erlangten Diebesgutes beträgt circa 200EUR. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier

unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2340 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Tank von Lkw aufgebrochen, Idstein, Cunoweg,

festgestellt: Montag, 21.08.2023,

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte versucht, einen im Idsteiner

Gewerbegebiet abgestellten Lkw aufzubrechen, um vermutlich an dessen Kraftstoff

zu gelangen. Am Montagmittag stellte der Eigentümer des Lkw fest, dass Diebe

versucht hatten dessen Tankdeckel im Cunoweg aufzubrechen. Offenbar war dies den

Unbekannten jedoch nicht gelungen, weshalb sie unverrichteter Dinge und ohne

Beute gemacht zu haben die Flucht angetreten hatten. Der am Lkw verursachte

Sachschaden beläuft sich derweil auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 erbeten.

Mountainbike aus Hinterhof entwendet, Bad Schwalbach, Reitallee, Samstag,

12.08.2023 bis Samstag, 19.08.2023,

(fh)Vergangene Woche sind Fahrraddiebe in Bad Schwalbach an ihr Ziel gelangt. So

hatten die Unbekannten zu einem bislang nicht genauer definierbaren Zeitpunkt

den Hinterhof eines Bad Schwalbacher Mehrfamilienhauses in der Reitallee

aufgesucht und hier das Fahrradschloss eines „Cube“ Mountainbikes geknackt. Im

Anschluss nahmen sie das Zweirad an sich und flüchteten mit diesem. Der Wert des

schwarzen Mountainbikes beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls melden sich bitte bei der

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Unfall mit verletzter Autofahrerin auf der Bäderstraße, B 260, Bad

Schwalbach-Heimbach / Heidenrod-Kemel, Dienstag, 22.08.2023, 11:10 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag kam es auf der Bäderstraße (B260) zwischen Heimbach undMain-Taunus: Die Polizei-News

Kemel zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem eine Fahrerin verletzt

wurde. Gegen 11:10 Uhr beabsichtigte ein 41-Jähriger Wiesbadener mit seinem

Volvo in einen Waldweg zwischen den beiden Abfahrten von Heimbach und Kemel

abzubiegen und verringerte hierfür seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte eine

hinter dem Volvo fahrende 28 Jahre alte Peugeot-Fahrerin offenbar zu spät und

fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin

leicht. Ihr Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den

summierten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 10.000 Euro.