Bergstrasse

Wald-Michelbach: Zwei Fälle von Körperverletzung/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Für den Fortgang der Ermittlungen, die im Zusammenhang

mit zwei Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung stehen, sucht das

Kommissariat 41 in Wald-Michelbach Zeugen mit Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten drei Männer am Montagabend (21.08.) gegen

19.00 Uhr, am Rande der Kerwe „In der Gass“ aneinander. Was zunächst mit einem

verbalen Konflikt begann, mündete darin, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand

zwei 19 und 22 Jahre alte Männer einen 20-Jährigen mit einer Glasflasche und

einer Stange geschlagen haben sollen. Der 20 Jahre alte Mann wurde anschließend

verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 19-Jährige zog sich Blessuren

leichterer Art zu. Die beiden Tatverdächtigen standen unter Alkoholeinfluss und

mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Bei dem 19-Jährigen fanden die

Beamten zudem wenige Gramm Cannabis.

Ein weiterer Fall von Körperverletzung ereignete sich bereits in der Nacht zum

Sonntag (20.08.), gegen 1.10 Uhr, in der Ludwigstraße im Bereich einer Apotheke.

Hier wurden zwei 18-Jährige von drei bislang unbekannten Tätern mit Fäusten

geschlagen und getreten. Einer der jungen Männer erlitt zudem eine Platzwunde

durch den Schlag mit einer Flasche und musste anschließend im Krankenhaus

behandelt werden.

Die drei Angreifer flüchteten nach der Tat. Sie werden von den Geschädigten und

Zeugen wie folgt beschrieben: Alle sind etwa 18 bis 22 Jahre alt, sprachen

gebrochen Deutsch und sollen aus Afghanistan stammen. Einer der Flüchtigen ist

circa 1,90 Meter groß, hat einen Bart und ein auffälliges Tattoo in Form von

Engelsflügeln am Hals. Er war schwarz gekleidet. Ein weiterer Mann ist etwa 1,60

Meter groß, hat lockige, schwarze Haare und trug eine Cargohose und ein

schwarzes T-Shirt. Der dritte Unbekannte ist etwa 1,75 Meter groß, hat schwarze

gegelte Haare, Dreitagebart und war mit einem weißen T-Shirt und Jeans

bekleidet.

In beiden Fällen bitten die Ermittler des Kommissariats 41 der Polizei in

Wald-Michelbach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer

06207/9405-0.

Wald-Michelbach: Auto erheblich beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots) – Einen „Im Weidenklingen“ geparkten weißen Skoda Octavia,

beschädigten Unbekannte in der Nacht zum Samstag (19.08.), in der Zeit zwischen

etwa 2.40 und 3.30 Uhr, an der Fahrertür, der Motorhaube und einer Scheibe des

Fahrzeugs. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 3000 Euro. Die

Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0

zu melden.

Bensheim/Bergstraße: Unfallflucht hat Folgen / Polizeidirektion Bergstraße lädt zur Auftaktveranstaltung in Bensheim ein, klärt über Verkehrsunfallfluchten auf und stellt neue Plakat-Aktion vor

Bensheim/Bergstraße (ots) – Verkehrsunfallfluchten sind keine Bagatellen,

sondern strafrechtlich relevante Handlungen. Im Falle eines Unfalls ist es

wichtig, sofort die Polizei zu rufen und am Ort zu bleiben. Die Versicherung

übernimmt den Schaden, aber das Entkommen von der Unfallstelle kann ernsthafte

rechtliche Konsequenzen haben. Für die Besitzer der beschädigten Fahrzeuge ist

eine Unfallflucht äußerst ärgerlich, da sie nicht nur finanzielle Belastung

bedeutet, sondern auch den Stress der Aufklärung mit sich bringt. Ob es sich um

einen Parkrempler oder einen größeren Zusammenstoß handelt, die Verantwortung zu

übernehmen und bei der Klärung zu helfen, ist wichtig.

Prävention ist der Schlüssel: Durch sorgsames Fahren und umsichtiges Verhalten

sowie das Einhalten der gesetzlichen Vorgaben können solche Situationen

vermieden werden.

Genau aus diesen Gründen hat die Polizeidirektion Bergstraße eine neue

Präventions-Aktion ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit Supermärkten und

Geschäften an der Bergstraße sowie dem Ärztezentrum in Bensheim sollen

verschiedene Plakate und Banner an dortigen hoch frequentierten Parkplätzen über

Verkehrsunfallfluchten aufklären und zur Sensibilisierung beitragen.

Die Auftaktveranstaltung hierzu findet am Freitag, dem 1. September, von 12 bis

15.30 Uhr auf dem Parkplatz des OBI Marktes im Berliner Ring 100 in Bensheim

statt. Die Veranstaltung bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit,

sich hinreichend über Verkehrsunfallfluchten zu informieren und beraten zu

lassen. Am Präventionsstand können sich Interessierte auch zu anderen Themen

Informationen einholen und mit den polizeilichen Fachexperten ins Gespräch

kommen.

Darmstadt

Darmstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Räume des Jugendamtes gesucht

Darmstadt (ots) – In den zurückliegenden Tagen hatten es ungebetene Besucher auf

die Büroräume des Jugendamtes in der Mina-Rees-Straße abgesehen und versucht,

sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Ihre Hebelspuren an den Türen waren am

späten Dienstagnachmittag (22.8.) gegen 17 Uhr entdeckt und danach die Polizei

alarmiert worden. Der genaue Tatzeitraum ist bislang noch nicht bekannt. Das

Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt: Kriminelle verschaffen sich Zugang zu geparkten Autos / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Montag (21.8.) und Dienstagnachmittag

(22.8.) hatten es Kriminelle in der Landgraf-Georg-Straße offenbar auf Autos

abgesehen und sich gewaltsam Zugang zu zwei Fahrzeugen verschafft, die in

unmittelbarer Nähe zueinander und unweit des Fliederweges parkten. Aus den

Innenräumen ließen sie nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Münzgeld und

Parfüm mitgehen. Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem kriminellen Vorgehen

beobachtet werden?

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen

und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen

entgegen.

Fettbrand in der Küche

Darmstadt (ots) – Am Dienstagabend (22.08.2023) gegen 22.30 Uhr erfolgte die

Alarmierung der Feuerwehr Darmstadt zu einem Brand in Kranichstein. Aus einer

Wohnung im 6. Obergeschoss wurde zunächst ein Küchenbrand gemeldet. Schnell

konnte das Feuer gelöscht und die vier anwesenden Familienmitglieder vor Ort

ärztlich versorgt werden. Sie hatten Rauchgas eingeatmet. In der Küche geriet

nach vorläufigen Erkenntnissen beim Kochen Fett in Brand. Das betroffene

Stockwerk war beim Eintreffen der Polizei bereits geräumt, die anderen der

insgesamt rund 180 Bewohner des Hauses konnten in ihren Wohnungen verbleiben.

Für sie bestand keine Gefahr. Die Wohnung kann aktuell noch nicht betreten

werden. Die Bewohner kommen bei Verwandten und Bekannten unter.

Darmstadt-Dieburg

Münster-Altheim: Pedelec aus Gartenhütte entwendet / Zeugen gesucht

Münster (ots) – Am frühen Dienstagmorgen (22.8.) haben Diebe ihr Unwesen in der

Erfurter Straße getrieben und, ersten Erkenntnissen zufolge, in der Zeit

zwischen 1.30 und 2.45 Uhr, ein Pedelec aus einer Gartenhütte entwendet. Das

Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute

entgegen.

Gross-Gerau

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit Flucht und 2 verletzten Radfahrern, L 3318, Gemarkung Hering

Otzberg/Hering (ots)

Am Mitwoch (23.08.) kam es auf der L 3318 zwischen Hassenroth und Hering zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren eine 74-jährige Frau und deren 77-jähriger Ehemann aus Alsbach-Hähnlein mit ihren Fahrrädern, als Teil einer Gruppe (6 Radfahrer) auf einer Gefällstrecke, als sie dort von einem PKW überholt wurden. Dieser PKW überholte die Gruppe trotz Gegenverkehrs. Beim Wiedereinscheren schnitt der Fahrer des PKW die Gruppe und zwang diese zum Abbremsen. Beim Abbremsen fuhr der 77-jährige Alsbacher auf das Fahrrad seiner 74 jährigen Frau auf. Hierdurch kamen beide Personen mit ihren Rädern zu Fall. Der 77-jährige Alsbacher wurde hierbei leichtverletzt. Seine Ehefrau kam mit schwereren Verletzungen ins Krankenhaus nach Groß-Umstadt. Eine Berührung zwischen dem PKW und den Radfahrern selbst fand nicht statt. Bei dem PKW soll es sich ersten Erkenntnissen nach um einen älteren (eckige Form) Mercedes, Farbe „Silber“, mit ERB – Kennzeichen handeln. Der PKW war vermutlich mit einer männlichen Person besetzt. Etwaige Zeugen, als auch der Fahrer des PKW selber werden gebeten sich mit der Polizeistation Höchst unter 06163 / 941-0, in Verbindung zu setzen bzw. sich dort zu melden.