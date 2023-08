Einbruch in Imbissstand – Bratwürste entwendet

Tatzeit: Samstag, 19.08.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 21.08.2023, 06:45 Uhr

Unbekannten sind im angegebenen Tatzeitraum in einen Imbissstand in der Alfred-Nobel-Straße in Borken eingebrochen.

Die unbekannten Täter schlugen ein Loch in die Eingangstür des Imbissstands und gelangten so in den Innenbereich. Hier wurden alle Behältnisse nach Wertgegenständen abgesucht. Aus den Kühlschränken entwendeten die unbekannten Täter ca. 200 Bratwürste, fünf Kochwürste sowie einige Flaschen Cola und Bier.

Der Wert der entwendeten Waren liegt bei 250,- EUR. Die Höhe des Sachschadens wird mit ca. 2000,- EUR angegeben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

BMW durch Unbekannte gestohlen

Tatzeit: Sonntag, 20.08.2023, 01:58 Uhr

Mehrere Unbekannte waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer Tat beteiligt bei der in der Goethestraße in Guxhagen ein BMW gestohlen wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es den unbekannten Tätern gelang das elektronische „Keyless-Go-Signal“ abzufangen, damit die Fahrzeugverriegelung zu überwinden und in der Folge den BMW auch zu starten. Bei dem entwendeten BMW handelte es sich um einen BMW M2 Competition in weiß. Zur Tatzeit waren an dem Pkw die amtlichen Kennzeichen KS-TB 808 angebracht.

Der entwendete BMW hat einen geschätzten Wert von 50.000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Schwarzenborn – Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Tatzeit: Donnerstag, 17.08.2023, 16:30 Uhr bis Freitag, 18.08.2023, 13:00 Uhr

Unbekannte haben bereits letzte Woche von Donnerstag auf Freitag (17./18.08.2023) versucht in die Kindertagesstätte in der Gartenstraße in Schwarzenborn einzudringen.

Die unbekannten Täter versuchten vergebens eine Hintertür des Gebäudes sowie ein Fenster aufzuhebeln. Da ihnen dies nicht gelang flüchteten die unbekannten Täter ohne in das Gebäude zu gelangen und ohne Beute vom Tatort.

Der Sachschaden wird auf 350,- EUR geschätzt.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Neuental – Einbruch in Campingplatzrezeption – Tresor entwendet

Tatzeit: Samstag, 19.08.2023, 03:50 Uhr bis Samstag, 19.08.2023, 04:50 Uhr

Am frühen Samstagmorgen sind mehrere Unbekannte in das Rezeptionsgebäude des Campingplatzes „Neuenhainer See“ eingebrochen.

Die unbekannten Täter versuchten zuerst vergeblich über ein Fenster, welches mit Fensterläden gesichert war und über einen Nebenraum in den Innenbereich der Rezeption zu gelangen. Schlussendlich verschafften sich die unbekannten Täter dann durch das Aufhebeln eines Gitters sowie der Haupteingangstür zum Bürobereich unberechtigt Zutritt zum Gebäude. Im Innenbereich wurde ein Standtresor angegangen und durch die unbekannten Täter komplett entwendet. In dem Tresor befand sich Bargeld, Elektronik und Schlüssel. Die Höhe des Stehlschadens wird mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag angegeben. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.

In der gleichen Nacht wurden die amtlichen Kennzeichen HR-FJ 1713 eines VW Golf der auf dem Parkplatz des Campingplatzes geparkt war durch Unbekannte entwendet. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.