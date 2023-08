Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Täter versuchten Zigarettenautomaten aufzubrechen – Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mehrmals versuchten zwei Täter am

Dienstag in den frühen Morgenstunden einen Zigarettenautomaten im Brühler Weg

aufzubrechen. Gegen 5 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner zwei junge Männer,

die mit einem Hammer einen Zigarettenautomaten traktierten. Noch bevor eine der

inzwischen verständigten Streifen des Polizeireviers Schwetzingen am Tatort

eintraf, gaben die Männer ihren Aufbruchsversuch auf. Um kurz vor 05:30 Uhr

kehrten die Täter zurück, nun auf einem E-Scooter und mit einer Axt ausgerüstet.

Dieses Mal konnte die Polizei die beiden auf frischer Tat antreffen. Den Männern

gelang zwar die Flucht, mussten aber das Tatwerkzeug und den Roller vor Ort

zurücklassen, welche nun auf Spuren untersucht werden. Es stellte sich heraus,

dass der E-Scooter zuvor gestohlen wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des

Diebstahls und des Diebstahls von Kraftfahrzeugen.

Die Täter werden als jugendlich beschrieben. Sie waren ungefähr 170 cm groß und

trugen kurzes, schwarzes Haar. Einer hatte den Flaum eines Oberlippenbarts.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-288-0, zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden nach Unfall im Kreuzungsbereich

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 09:30 Uhr ereignete sich im

Kreuzungsbereich Walzrute und Bürgermeister-Willinger-Straße ein Unfall, nachdem

ein 38-jähriger Audi-Fahrer ein Stoppschild missachtete und in der Folge mit

einer 50-jährigen BMW-Fahrerin kollidierte. Glücklicherweise wurde niemand

verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf

rund 50.000 Euro geschätzt.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 54-Jähriger alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein wenig zu tief ins Glas geschaut hatte

ein 54-Jähriger, als dieser am Montagabend gegen 23:40 Uhr, nach einer

feuchtfröhlichen Feier, den Heimweg mit seinem Fahrrad antrat. Die

Polizeistreife wurde auf den 54-Jährigen im Stöckweg aufmerksam, da dieser

aufgrund seiner unkontrollierten Fahrweise die volle Breite der Fahrbahn befuhr.

Der Mann wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest

ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf dem

Polizeirevier wurde dem 54-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet

nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: 49-Jährige verursacht Unfall mit über 2 Promille

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend um kurz nach 20

Uhr fuhr eine 49-jährige Dacia-Fahrerin die Weinheimer Straße entlang. Um einem

entgegenkommenden Fahrzeug am Marktpatz die Durchfahrt zu ermöglichen, wich

diese nach rechts über einen Bürgersteig aus und prallte in der Folge gegen eine

Hauswand. Zeugen konnten den Unfallhergang beobachten und eilten der Frau zur

Hilfe. Die 49-Jährige blieb unverletzt, roch jedoch stark nach Alkohol. Da die

Frau außerdem mehrfach versuchte, das Fahrzeug erneut zu starten, verblieben die

Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeistreife an der Unfallstelle. Durch die

Beamten und Beamtinnen wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Mit 2,28 Promille war

die 49-Jährige deutlich alkoholisiert. Die Frau musste die Beamtinnen und

Beamten mit auf das Polizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr

Führerschein wurde sichergestellt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden im

niedrigen vierstelligen Bereich. Die Schadenshöhe an der Hauswand kann derzeit

noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen

sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus

Waibstadt (ots) – Am Montag, in der Zeit von 15:30 Uhr und 17:45 Uhr gelangte

eine bislang unbekannte Täterschaft über ein seitliches Fenster im Erdgeschoss

eines Einfamilienhauses im Daisbacher Berg, ins Innere des Hauses. Hierzu

hebelten sie das Fenster, welches schlecht einsehbar ist, auf. Es wurden diverse

Schränke durchsucht und ein Bargeldbetrag im zweistelligen Bereich entwendet.

Die Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum, der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg,haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder

Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon, unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrerin kommt aufgrund Ölspur zu Fall

Neckargemünd (ots) – Am Montagabend, gegen 18:20 Uhr, gelang es einer

19-jährigen Motorrad-Fahrerin nicht, einer Ölspur auszuweichen, woraufhin sie zu

Fall kam. Die Kawasaki-Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße und rutschte dann an

der Friedensbrücke mit ihrem Zweirad auf dem rechten Fahrstreifen weg. Bei dem

Sturz verletzte sie sich leicht und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in

ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde daraufhin durch eine

Fachfirma gereinigt, die freiwillige Feuerwehr Neckargemünd und Mitarbeiter des

Bauhofs unterstützen hierbei und sperrten bis ca. 20.45 Uhr die Fahrspur auf der

die Fahrerin zu Fall kam. Eine Suche nach dem Fahrzeug, welches die Ölspur

verursacht hatte, verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die

Ermittlungen aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu der Entstehung der

Ölspur machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06223/92540 zu melden.