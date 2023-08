Heidelberg: Rennradfahrer greift in Neuenheim zur Selbstjustiz – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Um kurz vor 15 Uhr fuhr am Sonntag ein 28-Jähriger mit seinem

VW, von der Handschuhsheimer Landstraße kommend, auf der Mozartstraße und wollte

nach links in die Steubenstraße abbiegen. Dabei fuhr er nach dem Stopp-Schild

ein Stück in die Kreuzung ein, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen.

Allerdings hielt er so auf dem querenden, rot markierten Radweg der

Steubenstraße. Ein auf der Steubenstraße aus Richtung Bismarckplatz kommender

Rennradfahrer zeigte sich erbost darüber, dass der PKW seine Weiterfahrt

blockierte. Er wich dem Hindernis aus, hielt und trat zwei Mal gegen die

Stoßstange des VW. Es entstand ein Schaden, der auf 500 Euro geschätzt wurde.

Dann setzte der Mann seine Fahrt fort. Der VW-Fahrer versuchte noch ihm zu

folgen, verlor ihn aber im Heidelberger Stadtverkehr aus den Augen

Die Polizei ermittelt gegen den Radfahrer wegen Sachbeschädigung. Aber auch der

28-Jährige muss mit einem Bußgeld rechnen, da er die Vorfahrt des Radfahrers

missachtete und auf dem Radweg hielt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-4569-0, zu melden.

Heidelberg, Kirchheim: Sachbeschädigung an Indoorsportplatz

Heidelberg (ots) – In der Zeit von Sonntag bis Montag, 23:30 Uhr bis 04:30 Uhr,

wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstür eines

Indoorsportplatzes im Harbigweg beschädigt. Die Tür wurde auf bislang unbekannte

Art und Weise eingeschlagen, so dass eine Scheibe der doppel verglasten

Eingangstür zu Bruch ging. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert

werden. Das Polizeirevier Heidelberg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem/den Tätern machen können, werden gebeten,

sich unter Tel.: 06221/34180 zu melden.