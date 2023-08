Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat einen 32-Jährigen festgenommen. Nach ihm

wurde per Haftbefehl gesucht. Der Mann muss eine Freiheitsstrafe von 80 Tagen

verbüßen. Am Montagmittag trafen die Einsatzkräfte den Gesuchten in der Wohnung

seiner Lebensgefährtin an. Die Verhaftung hätte der 32-Jährige durch die Zahlung

von 1.815 Euro abwenden können. Der Betrag konnte er allerdings nicht

aufbringen, weshalb ihn die Polizisten in eine Justizvollzugsanstalt brachten.

|gus

Hund angebrüllt und getreten

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Tierschutzgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet.

Eine 51-Jährige verständigte vor ein paar Tagen die Polizei, um einen Verstoß

gegen das Tierschutzgesetz anzuzeigen. Nach Angaben der Frau hatte sie den

jungen Mann dabei beobachtet, wie dieser seinen Hund durch Anbrüllen, Zerren an

der Hundeleine und Eintreten misshandelte. Als sie den 27-Jährigen darauf

ansprach, beleidigte er die Zeugin. Auf den Mann kommt nun neben einer Anzeige

aufgrund des mutmaßlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auch eine Anzeige

wegen Beleidigung zu. Auch das Veterinäramt wurde verständigt. Die Ermittlungen

dauern an. |gus

Kunden verlassen trotz Aufforderung Bekleidungsgeschäft nicht

Kaiserslautern (ots) – Nach einem verbalen Disput zwischen zwei Kunden und einer

Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts am Fackelrondell verständigte die

Verkäuferin am Montagabend die Polizei. Demnach soll es im Vorfeld zu

zivilrechtlichen Streitigkeiten gekommen sein. Als die Angestellte von ihrem

Hausrecht Gebrauch machen wollte und den Kunden ein Hausverbot aussprach, kam

das Duo diesem nicht nach. Nachdem der Sachverhalt von den Beamten aufgenommen

wurde, verließen die beiden die Örtlichkeit. Die Polizei ermittelt nun gegen die

35-Jährige und den 34-Jährigen aufgrund eines Hausfriedensbruchs. |gus

Ladendieb handelt sich drei Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Gescheitert ist der Versuch eines Ladendiebs, am

Montagabend in einem Supermarkt in der Mannheimerstraße Deodorant zu klauen.

Jetzt hat der Mann drei Anzeigen am Hals. Der Ladendetektiv beobachtete, wie der

56-Jährige gegen 20 Uhr das Deo in die Hosentasche steckte und das Geschäft

verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Polizeibeamten den Mann

durchsuchten, konnten sie in seiner Hosentasche eine weiße Substanz, vermutlich

Amphetamin, auffinden. Da der Tatverdächtige im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch

angab, dass er mit dem Auto von Falkenstein nach Kaiserslautern gefahren sei,

wurde mit dem Mann ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv

auf Amphetamin, Metamphetamin und TCH. Neben dem Diebesgut und dem

Betäubungsmittel wurde auch sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den

56-Jährigen wird nun nicht nur wegen Ladendiebstahls, sondern auch wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Trunkenheit im Verkehr

strafrechtlich ermittelt. |gus

Angebranntes Essen löst Einsatz aus und zieht Anzeige nach sich

Kaiserslautern (ots) – In der Pfaffenbergstraße löste angebranntes Essen am

Montagmorgen den Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Um 9:20 Uhr wurde über

die Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses gemeldet. Die Wohnung konnte durch die Feuerwehr über ein

geöffnetes Fenster betreten werden. Der Bewohner wurde schlafend in seinem Bett

festgestellt. Als Ursache der Rauchentwicklung konnte die Feuerwehr angebranntes

Essen vorfinden. Ein Feuer war glücklicherweise nicht ausgebrochen. Zu einem

Gebäude- oder Personenschaden kam es nicht. Da die Polizisten bei der

Wohnungsbegehung auf dem Wohnzimmertisch des Mannes eine nicht geringe Menge von

Betäubungsmitteln auffinden konnten, wird gegen ihn nun aufgrund des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Drogen stellten die Beamten

sicher. |gus

Geschwindigkeitsmessung auf der B48

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Verkehrskontrolle hat die Polizei

am Montagmittag auf der B48 im Bereich Hochspeyer durchgeführt. Zwei Stunden

lang wurden am Ortsausgang im 50er-Bereich die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge

gemessen, die in Richtung Johanniskreuz unterwegs waren. In dieser Zeit

passierten 50 Fahrzeuge, davon 40 Pkw und zehn Motorräder, die Kontrollstelle.

Von den gemessenen Fahrzeugen waren zwölf zu schnell. Negativer Spitzenreiter

war ein Motorradfahrer, der mit 107 km/h mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

fuhr. Dem Mann droht nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg

sowie ein Bußgeld von 480 Euro. |gus

Verkehrsüberwachung nach Anwohnerhinweis

Katzweiler/Kaiserslautern (ots) – Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurden am

Montagmorgen die Fußgänger- und Radwege zwischen Katzweiler und Otterbach

überwacht. Der Grund: Die Wege würden wegen der Baustellensituation in

Katzweiler teilweise unberechtigt als Umleitung benutzt. Es wurden keine

Verstöße festgestellt. Auch die Unterführung in der Trippstadter Straße in

Kaiserslautern wurde von der Polizei ins Visier genommen. Dort konnten 27

Fahrradfahrer daran gehindert werden, gegen das Verbot zu verstoßen. Neben

verkehrserzieherischen Gesprächen mit Verkehrsteilnehmern wurde auch das

Gespräch mit den Anwohnern gesucht und geführt. |gus