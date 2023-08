Fertigung von beschämenden Bildaufnahmen – Zeugengesuch

Frankfurt am Main; Heidelberg; Heppenheim (Bergstr); Bensheim (ots) – Am

Montagmorgen wurde eine 27-jährige Geschädigte aus Heidelberg bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main vorstellig und erstattete

Strafanzeige.

Sie gab an, gegen 10:00 Uhr in der Regionalbahn 68 von Heidelberg Hbf nach

Frankfurt am Main Hbf, zwischen den Haltepunkten Heppenheim (Bergstr.) und

Bensheim, von einem unbekannten Täter ungefragt und in beschämender Weise

gefilmt worden zu sein. Der Täter habe sein Mobiltelefon zwischen den Sitzen

positioniert und demnach ihren Ausschnitt gefilmt. Als die 27-Jährige die

Handlung bemerkte, verließ sie ihren Sitzplatz, ging an dem Täter vorbei und

vernahm, dass das Video bereits über einen Online Messenger Dienst verbreitet

wurde.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main führt in diesem Zusammenhang

Ermittlungen wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen und sucht

Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können. Diese werden unter der

Telefonnummer 069/130145- 1100 oder unter der E-Mailadresse

bpoli.frankfurtm@polizei.bund.de entgegen genommen.

Mehrere Festnahmen nach Diebstählen im Hauptbahnhof – Haftrichtervorführung

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei waren am Montag, 21. August

gleich mehrfach erfolgreich und nahmen zwei Diebe aus unabhängigen Taten fest.

Beide werden dem Haftrichter vorgeführt.

Die erste Festnahme konnte nur knapp eine Stunde später nach einem Diebstahl im

Hauptbahnhof Frankfurt vollzogen werden. Hier entwendete ein 26-jähriger Mann

aus Libyen einem 28-jährigen Geschädigten dessen Laptoptasche samt Tablet,

Reisepass und Kreditkarte. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst kurze

Zeit später und erstattet Anzeige bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main. Die Schadenshöhe bezifferte er auf ca. 3.000 EUR. Eine durchgeführte

Videoauswertung erbrachte Lichtbilder des Täters, anhand derer nach ihm

gefahndet wurde. Das entwendete Diebesgut konnte bei der Festnahme nicht mehr

aufgefunden werden. Hierzu gab der 26-jährige Mann an, er habe dies bereits

weiterverkauft.

Bei einem 45-jährigen italienischen Staatsangehörigen klickten dann am Abend die

Handschellen. Er entwendete bereits am 26. Juli 2023 das in einer S- Bahn

liegengelassene Smartphone eines 24-jährigen Geschädigten. Obwohl das Stehlgut

noch am selben Tag geortet, aufgefunden und dem Geschädigten zurückgeben werden

konnte, wurde seither nach dem 45-jährigen Mann gefahndet.

Die beiden polizeibekannten Täter sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland und

werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Bornheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag (21. August 2023) kam es im Verlauf des

Nachmittags zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 63-jährigen Frau. Die

unbekannten Täter erbeuteten knapp 8500 Euro.

Gegen 12.00 Uhr erhielt die 63-Jährige eine SMS von ihrem vermeintlichen Sohn,

der angab, eine neue Handynummer zu haben. In der Folge tauschte man sich über

mehrere Stunden über WhatsApp aus. Der vermeintliche Sohn forderte dabei

mehrfach Überweisungen von der Geschädigten um Schulden begleichen zu können.

Dem kam die Geschädigte nach und tätigte im Verlauf des Nachmittags mehrere

Überweisungen. Insgesamt flossen so ca. 8500 Euro auf verschiedene Konten. Erst

als die Frau ihren echten Sohn auf einer ihr bekannten Telefonnummer anrief,

flog der Betrug auf. Die Polizei wurde verständigt. Das Fachkommissariat

ermittelt.

Die Polizei warnt:

Bei dieser Betrugsmasche nutzen hochprofessionell agierende Täter gezielt die

Schockwirkung aus, die durch die Nachrichtenübermittlung beim Opfer ausgelöst

wird. In diesem Fall eine angebliche finanzielle Misslage des vermeintlichen

Sohns. Die Betrüger sind äußerst kreativ und flexibel. Lassen Sie sich daher

nicht durch angebliche Notlagen unter Druck setzen. Versuchen Sie in solchen

Fällen ihre Angehörigen oder deren soziales Umfeld zu kontaktieren und

verständigen sie die Polizei.

Platter Reifen offenbart gefälschten Führerschein – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Ein 55-jähriger Brite reiste am gestrigen Abend von London nach Frankfurt am Main. Seine Weiterreise nach Sarajevo/Bosnien und Herzegowina wurde jedoch aufgrund eines ausstehenden Haftbefehles zunächst gestoppt.

Bei der Einreisekontrolle verhafteten Bundespolizisten den Briten, der seit über einem Jahr von der Staatsanwaltschaft Landshut gesucht wurde. Aufgrund einer Reifenpanne im Januar 2022 kontrollierte ihn die Landespolizei auf der A9 in Richtung München. Der vorgezeigte serbische Führerschein entpuppte sich dabei als Totalfälschung. Wegen der fehlenden Fahrerlaubnis war die Fahrt somit nicht nur für das Auto, sondern auch für den Fahrer beendet.

Das Amtsgericht Freising erließ im April 2022 einen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung. Im Zuge der Einreisekontrolle zahlte der Brite seine Geldstrafe inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 4.277,50 Euro und wendete damit eine Freiheitsstrafe von 84 Tagen ab.

Im Anschluss setzte er seine Reise nach Sarajevo fort.