Neustadt – Auseinandersetzungen unter Asylsuchenden

Am Montag, 21. August, kam es zwei Mal zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Algeriern und zwei Marokkanern. Ein 25Jähriger erlitt dabei mutmaßlich durch ein eingesetztes Essbesteckteil eine leichte Gesichtsverletzung. Die Polizei nahm letztlich die beiden Algerier vorübergehend fest.

Nach den bisherigen Erkenntnissen begegneten sich die Beteiligten erstmals gegen 17 Uhr vor dem Eingang der Einrichtung. Die beiden 21 und 25 Jahre alten Männer aus Algerien verlangten von den ankommenden 27 und 25 Jahre alten Marokkanern aggressiv deren Mobiltelefon und es entwickelte sich ein Handgemenge, welches der Sicherheitsdienst zunächst beendete. Der Streit entflammte jedoch wenig später innerhalb der Einrichtung erneut und mündete in einer diesmal heftigeren Auseinandersetzung, bei der dann das Besteckteil eingesetzt worden sein soll. Erneut beendete der Sicherheitsdienst die Auseinandersetzung und die Polizei nahm die beiden vorübergehend fest.

Schweinsberg – Ohne Führerschein und mit über 2 Promille um 08:05 h am Steuer

Ein 50 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis fuhr ein Auto, obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheins ist und zudem erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei stoppte den Mann in seinem Auto am Montag, 21. August, um 08 Uhr, in Schweinsberg. Sein Alkotest um 08:05 Uhr zeigte 2,47 Promille an. Es folgten eine Blutprobe und die Sicherstellung des Autoschlüssels.

Kirchhain – Drogentest positiv

Nachdem der Drogentest eines 37 Jahre alten Fahrers eines Transporters auf THC reagiert hatte, beendete die Polizei die Fahrt, stellte den Autoschlüssel sicher und veranlasste eine Blutprobe. Die allgemeine Verkehrskontrolle war am Montag, 21. August, um 13.45 Uhr, in Kirchhain.

Marburg – Sicheres Marburg

Unterstützt durch die Bereitschaftspolizei war die Polizei Marburg am Montag, 21. August, zwischen 14.30 und 20 Uhr unterwegs im Rahmen des Programms „Sicheres Marburg“. Während der intensiven Fußstreifen durch das Marktdreieck, die Oberstadt, den Ludwig-Schüler- und Northhampton Park sowie rund um den Hauptbahnhof überprüften die Streifen in Uniform und ziviler Kleidung mehrere Personen. Dabei zogen sie einen Scooterfahrer aus dem Verkehr, weil an seinem Gefährt das notwendige Versicherungskennzeichen fehlte. Außerdem leiteten die Beamten gegen einen 59 Jahre alten Mann und eine 55 Jahre alte Frau Strafverfahren wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Bei beiden Personen führten Durchsuchungen zur Sicherstellung jeweils geringen Mengen Heroin. Die auf dem Hermann-Cohen-Weg bei der Mensa um etwa 16.20 Uhr erfolgte Festnahme eines 26 Jahre alten Mannes endete erst nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen, die u.a. auch eine Wohnungsdurchsuchung beinhalteten. Die Polizei hatte bei dem Mann insgesamt mehr als 35 Gramm verkaufsfertig verpacktes Marihuana und Haschisch gefunden. Neben den Betäubungsmitteln stellte die Polizei auch das Mobiltelefon des Mannes sicher. Er steht unter dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln.

Caldern – Alle vier Reifen platt

In der Zeit von 19 Uhr Am Sonntag bis 05.15 Uhr am Montag, 21. August, ließ jemand die Luft aus allen vier Reifen eines Autos ab. Ob dabei ein Schaden an den Reifen, Felgen oder sonstigen Teilen des Autos entstand, bedarf erst der Überprüfung durch die Werkstatt. Der betroffene grüne Volvo parkte zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Anwesens in der Mühlenstraße. Wer hat in der fraglichen Zeit eine Person beobachtet, die sich am Auto aufhielt oder darum herumlief? Wer kann diese Person beschreiben? Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel – Bäume angezündet

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung durch Feuer, die sich bereits vor Mittwoch, 14. Juni 2023 ereignete. Demnach beschädigten noch unbekannte Täter beim Kinderspielplatz in der Straße Auf dem Halmburger drei junge Mehlbeerbäume irreparabel durch das Legen von Feuer. Der Schaden beträgt nach Angaben der Stadt Marburg 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Bad Endbach – Kollision vor der Landstraße 20

Nach den Spuren der Beschädigung und wegen eines an der Unfallstelle gefundenen Bruchstücks eines weißen Reflektors oder Seitenstrahlers, könnte der Schaden am roten Seat Leon möglicherweise durch einen Anhänger ohne größeren Aufbau also einen flachen, typischen Pkw-Anhänger entstanden sein. Letztendlich kollidierte das noch unbekannte Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren mit dem am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Landstraße 20 geparkten Leon und beschädigte dessen komplette Fahrerseite. Der Schaden liegt vermutlich bei mehreren Tausend Euro. Der Unfall passierte am Sonntag, 20. August, zwischen 16.30 und 17 Uhr. Wer war zu dieser Zeit in der Landstraße unterwegs? Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und nach den Geräuschen ein wegfahrendes Fahrzeug oder Fahrzeuggespann bemerkt? Gab es vielleicht eine Begegnung mit einem entgegenkommenden Gespann, dass durch die Verkehrssituation nach rechts fuhr und dadurch den geparkten Leon streifte? Wo steht seit Sonntagnachmittag ein mutmaßlich auf der rechten Seite unfallbeschädigter Anhänger mit eventuell roten Lackspuren? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Cappel – Schaden an schwarzem A-Klasse Mercedes

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag, 21. August, zwischen 14 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Anwesens Marburger Straße 52 ereignete. Dort stand in dieser Zeit auf dem rechten der drei Parklätze vorwärts eingeparkt ein schwarzer A 200 Mercedes mit Marburger Kennzeichen. An dem Auto entstand bei einem noch unbekannten Fahrmanöver mit Kollision an der Stoßstange hinten links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg – Unfallflucht im Parkhaus

Die Besitzerin des VW Golf gab an, dass es um die Anstoßstelle herum deutliche Wischspuren gab, was darauf hindeutet, dass der Verursacher den Anstoß bemerkte, nachschaute und den Golf auf einen Schaden hin prüfte. Dann jedoch fuhr der Verursacher davon, ohne eine entsprechende Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei hinzuzuziehen. Tatsächlich entstand an dem Golf ein vermutlich geringer Lackschaden an der Stoßstange hinten links. Der Golf stand vorwärts eingeparkt auf dem dritten Parkplatz von rechts in der ersten Ebene des Parkhauses Erlenringcenter. Das Unfallgeschehen ereignete sich am Montag, 21. August, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Tatort: Friedrich-Ebert-Straße – Schaden an weißem Mercedes CLA 180

Nach ersten Erkenntnissen passierte die Unfallflucht in der Nacht zum Montag, 21. August, zwischen 01:10 und 01.40 Uhr. Durch die Kollision entstand an einem weißen CLA 180 Mercedes hinten links ein Schaden in mutmaßlich vierstelliger Höhe. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Der Mercedes parkte zur Unfallzeit in der Friedrich-Ebert-Straße im Wendehammer nahe dem Anwesen Nr. 93. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat entsprechende Geräusche gehört und dabei ein weg- bzw. weiterfahrendes Fahrzeug gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Geparkten Fiat 500 angefahren

An dem in der Stresemannstraße zwischen den Häusern 39 und 43 parallel zur Fahrbahn geparkten grauen Fiat 500 entstand auf der Fahrerseite am Seitenteil hinter der Tür ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen 23 Uhr am Donnerstag, 17. und 22.15 Uhr am Samstag, 19.August. Derzeit liegen keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin vor. Aufgrund des Schadensbildes kommt ein höheres Fahrzeug eventuell sogar ein Anhänger in Betracht. Wer kann sich an eine Fahrsituation erinnern, bei der es zu dem Schaden gekommen sein könnte? Wer hat den Unfall gesehen oder wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.