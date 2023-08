Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Siebenjährige leicht verletzt

Fulda. Ein siebenjähriges Mädchen aus dem Allgäu, welches sich als Beifahrerin in einem Audi befand, wurde bei einem Unfall am Montag (21.08.) leicht verletzt. Die 36-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 11.40 Uhr die Wasserkuppenstraße aus Richtung Heidelsteinstraße kommend in Fahrtrichtung Gichenbachstraße. Im Kreuzungsbereich Gichenbachstraße/Wasserkuppenstraße/Dalherdaer Straße kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einer 36-jährigen Ford-Fahrerin, welche die Gichenbachstraße aus Richtung Kreuzbergstraße kommend in Fahrtrichtung Dalherdaer Straße befuhr. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

HEF

Kollision mit Fahrrad

Bad Hersfeld. Am Montag (21.08.), gegen 15 Uhr, befuhren eine 55-jährige Fahrradfahrerin und ein 54-jähriger Fahrradfahrer – beide aus Ludwigsau – den Radweg parallel der B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Friedlos. Auf Höhe der Zufahrt zu den Häusern der Friedloser Straße/Ecke Am Giegenberg kam es aus noch unklarer Ursache zur Kollision der 55-Jährigen mit einem Mercedes Sprinter eines 35-jährigen Fahrers aus Vellmar, welcher nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts auf die B27 abbiegen wollte. Daraufhin kam auch der Fahrradfahrer zu Fall. Die Zweiradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer und der Fahrradfahrer leicht verletzt. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Aktuell vermehrte Anrufe durch Falsche Polizeibeamte bei osthessischen Bürgerinnen und Bürgern – Polizei sensibilisiert und warnt

Osthessen (ots)

Fulda. Derzeit kommt es vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte bei Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis Fulda.

Glücklicherweise erkannten bis dato alle Angerufenen den Betrug und beendeten die Telefonate frühzeitig, sodass kein Schaden eintrat. Vor diesem Hintergrund sensibilisiert die Polizei Osthessen nochmal hinsichtlich des Phänomens des „Falschen Polizeibeamten“ am Telefon:

Eine Rufnummer mit örtlicher Vorwahl, manchmal sogar die 110, ruft an und der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter der örtlichen Dienststelle vor. Unmöglich, denn der Notruf kann nur angerufen werden und nicht raus telefonieren. Mittels technischer Hilfsmittel können Betrüger jede gewünschte Rufnummer – ob existent oder nicht – auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen lassen. Erste Zweifel an der Identität des betrügerischen Anrufers werden so bereits ausgeräumt.

Einbrecher seien in der Nachbarschaft des Angerufenen unterwegs. Die Polizei habe bereits einige der Täter festgenommen. Einer der Festgenommenen habe einen Zettel bei sich gehabt, auf dem die Adresse des späteren Opfers und dessen Vermögenswerte gestanden hätten. Nun sei die Polizei um die Sicherheit des Angerufenen und dessen Ersparnisse besorgt und wolle daher zusammenarbeiten, um die Täter zu überführen.

Im weiteren Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Orten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so für die Sicherheit ihres Ersparten sorgen könne und sie die Wertsachen in den kommenden Tagen auf der Polizeistation abholen könnten.

Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen ihre Opfer anweisen zur Bank zu fahren, um dort Bargeldbeträge abzuheben. Manchmal rufen die Täter sogar ein Taxi für die Betroffenen, wenn diese den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen können.

Sobald die Vermögenswerte greifbar sind und ein Ablage- oder Übergabeort vereinbart wurde, schicken die Betrüger eine Person, die diese Gegenstände abholt.

Ihre Polizei warnt:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie die Polizei unter den ihnen bekannten örtlichen

Erreichbarkeiten oder der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Freibad

Homberg (Ohm). Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (21.08.) in ein Kiosk eines Freibades in der Gemündener Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und beschädigten das Inventar. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge und Maschinen von Messegelände gestohlen

Homberg (Ohm). In der Zeit von Samstagabend (19.08.) bis Montagmorgen (21.08.) verschafften sich Unbekannte unbefugten Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße „Am Steinbruch“ in Nieder-Ofleiden. Anschließend brachen die Einbrecher eine Zugangstür einer Messeräumlichkeit auf und entwendeten daraus einen Werkzeugturm und drei Kompressoren. Von einem auf dem gewerblichen Gelände abgestellten Pritschenwagen stahlen die Täter zudem ein Strom-Aggregat sowie zwei Hochdruckreiniger. Sie flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 7.000 Euro. Außerdem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Pedelec

Alsfeld. Ein rot-schwarzes 24 Zoll Pedelec des Herstellers Haibike, Modell Sduro FullSeven, im Wert von etwa 3.200 Euro stahlen Unbekannte am Montag (21.08.). Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr war das Zweirad, das nach derzeitigen Erkenntnissen in dieser Zeit durch ein Faltschloss gesichert war, in einer Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Lessingstraße abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Umkleide

Ebersburg. Derzeitigen Erkenntnissen nach begaben sich Unbekannte am Sonntag (20.08.), gegen 16.30 Uhr, während eines Fußballspiels in der Jahnstraße in Weyhers in die dortige Umkleidekabine und entwendete unter anderem Bargeld, Mobiltelefone, Schmuck und Zigaretten. Durch einen Zeugen wurde eine verdächtige Person in der Nähe der Kabine wahrgenommen, die wie folgt beschrieben wird: männlich, circa 190 Zentimeter groß, etwa 25 bis 35 Jahre alt, dünne Statur, bekleidet mit einem hellen Shirt, einer dunkelgrauen kurzen Hose und einer Goldkette. Ob diese mit den Diebstählen in Verbindung steht, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Künzell. Ein Mehrfamilienhaus im Mühlengrundweg in Bachrain war zwischen Samstag (19.08.) und Montag (21.08.) Ziel unbekannter Täter. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sie sich Zutritt, beschädigten eine Wohnungstür und flüchteten. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse entwendet

Fulda. Ein junger Mann aus Nürtingen legte am Dienstagmorgen (22.08.), gegen 0.05 Uhr, seine Geldbörse auf einen Tisch in einem Imbiss in der Mittelstraße. Diese ließ er kurze Zeit unbeaufsichtigt. Das nutzte ein bislang unbekannter Mann, um die Geldbörse zu entwenden und zu flüchten. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 20 bis 30 Jahre, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, dunkler Teint, kurze schwarze Haare, schlanke Statur, blaues T-Shirt. Er führte einen kleinen blauen Rucksack mit sich.

Ihre Polizei rät:

Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten

Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de