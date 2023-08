Bergstrasse

Darmstadt/Pfungstadt: Unfall mit Verletzten nach Verfolgungsfahrt / Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest und stellt Drogen sicher / Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an

Darmstadt/ Pfungstadt (ots) – Am Dienstagnachmittag (22.8.) ereignete sich gegen

14 Uhr auf der A 67, kurz vor der Rastanlage und im Bereich der Anschlussstelle

Pfungstadt nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei, ein Verkehrsunfall.

Wenige Minuten zuvor hatte das Fluchtfahrzeug, die Aufmerksamkeit einer Streife

der Autobahnpolizei auf der A5 bei Gräfenhausen auf sich gezogen. Dort hatte es

mit stark überhöhter Geschwindigkeit den auf 100 Km/h begrenzten

Höchstgeschwindigkeitsbereich passiert. Als die Beamten das Auto und seine

Insassen im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfen wollten, reagierte der

Fahrer nicht auf die Anhaltezeichen, gab weiter Gas, fuhr mit unverminderter

Geschwindigkeit davon. Dabei geriet er kurzzeitig außer Sicht. Die Fahrt endete

auf der A 67 und mündete in eine Kollision mit einem vorausfahrenden Sprinter.

Infolge des Zusammenstoßes wurden vier Insassen des Sprinters nach derzeitigem

Kenntnisstand verletzt. Zwei davon schwer und zwei leicht. Sie kamen in

umliegende Krankenhäuser. Nach dem Aufprall, bei dem zusätzlich ein weiteres

Fahrzeug seitlich touchiert worden sein soll, setzte der Beifahrer des

Fluchtautos seinen Weg zu Fuß, in ein angrenzendes Feld, fort. Dort wurde er

umgehend in einem Gebüsch sitzend von hinzueilenden Polizisten lokalisiert und

festgenommen. Bei der Absuche seines Fluchtweges, bei der die Ordnungshüter von

einem Diensthund unterstützt wurden, stellten die Beamten eine Tasche mit Drogen

sicher. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und aufgrund ihrer

Verletzungen zunächst in Krankenhäusern ärztlich versorgt. Die Ermittlungen zu

den Hintergründen dauern derzeit an und wurden von dem Kommissariat 34

übernommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Süden, zwischen

Pfungstadt und Gernsheim voll gesperrt. Hierzu ergingen Rundfunkwarnmeldungen

mit Umleitungsempfehlungen. Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr ab der

Anschlussstelle Pfungstadt ab. Gegen 16 Uhr konnten die Fahrbahnen für den

Verkehr wieder freigegeben werden.

Nach ersten Schätzungen wurde bei dem Unfall ein Schaden von mehreren

Zehntausend Euro verursacht.

Zeugen, die ergänzende und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen, zu melden (Rufnummer

06151/969-8756-0).

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Dienstag, den 15.08., zwischen 17:20 Uhr und 17:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße am Küchenacker abgestellten schwarzen Audi und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem Audi entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06252 / 7060 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Brensbach: Nieder-Kainsbach: Polizei ermittelt nach Einbruch in Firmengelände

Auf ein Firmengelände hatten es Kriminelle in der Nacht zu Dienstag (22.8.) abgesehen.

Die bislang unbekannten Täter gelangten gegen 2.20 Uhr über einen Zaun auf ein Firmengelände in der Mannheimer Landstraße.

Hier fuhren sie mit einem dort abgestellten Radlader gegen die Tore zweier Hallen, sodass eine Öffnung entstand. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten aber ohne Diebesgut vom Firmengelände.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 / 953 – 0 beim Kommissariat 21 der Polizei in Erbach zu melden.

Darmstadt-Nord: Ungebetener Gast im Friseurgeschäft

Ein noch unbekannter Täter hat sich am vergangenen Sonntag (20.8.) in der Zeit zwischen 23.45 und 24 Uhr, gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Friseurgeschäfts in der Eckardtstraße verschafft. Ob er auf der Suche nach Beute in den Räumen fündig wurde, ist bislang noch unklar. Durch sein Vorgehen verursachte er einen Schaden, der aktuell auf mindestens 2000 Euro geschätzt wird. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Münsterappel (Donnersbergkreis) – Lkw mit unzureichend gesicherter Ladung umgekippt

Münsterappel (ots) – Zu einem recht ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am

Montagmittag gegen 15.50 Uhr in Münsterappel. Ein 51-jähriger Mann aus dem

Donnersbergkreis befuhr mit seinem Lkw einen Wirtschaftsweg im Ortsbereich, als

er durch einen Fahrfehler von der Straße abkam und gegen einen Stein fuhr. Da

der mit Schrott beladene Lkw wohl nicht mit der nötigen Sorgfalt beladen worden

war, kippte er durch den Anstoß letztlich um. Der Fahrer verletzte sich hierbei

leicht und konnte sich nach kurzer medizinischer Betreuung um den Lkw und den

auf der Fahrbahn verteilten Schrott kümmern. Am Lkw entstand Sachschaden. |pirok

Griesheim: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Am Donnerstag, den 17.08.2023, zwischen 02:00 Uhr und 03:59

Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Rheinstraße, Höhe der

Haltestelle Otto-Hesse-Straße, in 64347 Griesheim. Ein bislang unbekannter

Verkehrsteilnehmer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer

Lichtzeichenanlage.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise bezüglich des verursachenden Fahrzeug und/oder zur Person

bitte unter 06151/969-41210 an das 2.Polizeirevier Darmstadt.

Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Montag, den 21.08.2023, zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr

ereignete sich gegenüber der Ingelheimer Straße 11 in 64295 Darmstadt, auf dem

Parkplatz, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein parkender Pkw an der

Frontstoßstange, Bereich Beifahrerseite, beschädigt. Der Unfallverursacher

entfernte sich darauf unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zur Person bitte

unter 06151/969-41110 an das 2.Polizeirevier Darmstadt.

Berichterstatter: Karpenstein (2.Polizeirevier Darmstadt) Schwerpunkt-DGL:

Romig, PHK (1.Polizeirevier Darmstadt)

Gross-Gerau

Gernsheim: Heckenbrand nach Abflämmen von Unkraut

Am Montagnachmittag (21.8.) kam es in der Robert-Bunsen-Straße zu einem Brand, in dessen Verlauf nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von über 30.000 Euro entstand.

Ein 35 Jahre alter Mann hatte, bisherigen Erkenntnissen nach, mittels eines Gasbrenners Unkraut in der Nähe einer Nadelbaumhecke abgeflämmt, welche daraufhin Feuer fing. Die Flammen griffen auf die umliegenden Bereiche über und beschädigten dabei die Fenster eines Gebäudes, mehrere Gerüstdielen einer benachbarten Malerfirma sowie einen Firmenwagen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten eine weitere Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde niemand.

Kelsterbach: Einbruch in Vereinsheim – Polizei ermittelt

Ein Vereinsheim in der Kirschenallee hatten Kriminelle in der Nacht von Sonntag (20.8.) auf Montag (21.8.) im Visier.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst gewaltsamen Zutritt zum Vereinsgrundstück und drangen dann in das Vereinsgebäude ein. Im Inneren demontierten sie einen darin befindlichen Schlüsselkasten samt diverser Schlüssel und suchten im Anschluss mitsamt dem Diebesgut das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142 / 696 – 0 beim Kommissariat 21 der Polizei in Rüsselsheim zu melden.