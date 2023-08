Fahrraddiebstahl mit Täterfestnahme

Wörth (ots) – Montag 21.08.2023 konnte eine aufmerksame Zeugin einen Fahrraddiebstahl in der Richard-Wagner-Straße in Wörth beobachten. Der Täter montierte hierzu das am Fahrradständer abgeschlossene Vorderrad des Fahrrades ab und brachte ein mitgebrachtes Vorderrad an, um sich fahrend von der Örtlichkeit zu entfernen.

Ein 29-jähriger Mann aus Speyer wurde auf einem Fahrrad im Nahbereich festgestellt. Das mitgeführte Fahrrad stammte zweifelsfrei aus der gemeldeten Tat. Der Dieb wurde zwecks weiteren Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Ein weiterer Fahrraddiebstahl konnte mittels Videoaufnahmen ebenfalls dem Täter zugeordnet werden.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Wörth (ots) – Montag 21.08.2023 meldete ein Mitarbeiter einer Firma, dass sein Arbeitskollege alkoholisiert sei und mit dem PKW nach Hause fahren möchte. Vor Ort konnte der 36-jährige Verantwortliche aus Kandel angetroffen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Diesen darf er im nüchternen Zustand wieder bei der Polizei in Wörth abholen.