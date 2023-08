Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) – Am 22.08.2023 gegen 03 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall am Neuen Rheinhafen, dessen Verursacher sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte der 25-jährige Fahrer, als auch das Fahrzeug aufgefunden werden.

Es stellte sich heraus, dass bei dem Versuch über mehrere Minuten „Donuts“ auf der Straße zu drehen das Fahrzeug mit der Leitplanke kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 12.000 EUR. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille.

Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrer

Speyer (ots) – Ein 98-Jähriger fuhr am 21.08.2023 gegen 10 Uhr mit seinem Elektrorollstuhl auf dem Gehweg der Dudenhofener Straße. Aus bisher unbekannten Gründen kippte der Rollstuhl auf die Fahrbahn. Hierbei stürzte der Herr und zog sich leichte Verletzungen zu.

4 Passanten, bei denen es sich um qualifizierte Pflegekräfte handelte, führten die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch.

Der Herr wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am 21.08.2023 gegen 08:40 Uhr wurde ein 27-Jähriger in der Rheinhäuser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte er sich sehr unkooperativ und machte einen verwirrten Eindruck. Nach entnommener Blutprobe, deren Ergebnis noch aussteht, wurde er von der Dienststelle entlassen.

Trickdiebstahl am EC-Automaten

Speyer (ots) – Eine 68-Jährige Speyrer Bürgerin wurde am 19.08.2023 gegen 16:15 Uhr in einer Bankfiliale Opfer eines dreisten Trickbetruges. Während ihres Bankgeschäfts am Überweisungsautomaten griff eine männliche Person in das Bedienfeld.

Die überraschte Dame wich zurück und stellte beim Verlassen der Filiale das Fehlen ihrer EC-Karte fest. Ermittlungen ergaben, dass sich der Täter noch während sich die Dame in der Filiale befand, an ihrem Konto bediente. Es entstand ein Schaden im 4-stelligen Bereich.

Täterbeschreibung:

Ca.180 cm, sehr gut gekleidet, südländisches Aussehen

Wer hat zu oben genannten Zeitraum im Bereich der Landauer Straße Wahrnehmungen gemacht? Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Tipps Ihrer Polizei zum Phänomen Shoulder Surfen:

Achten Sie darauf, dass Sie beim Eingeben der PIN nicht von anderen beobachtet werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben.

Decken Sie das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe vollständig ab, z.B. mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (Geldbörse etc.).

Nutzen Sie keinen Bankautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint. Verständigen Sie bei Verdacht auf Manipulation die Polizei.

Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. Wenden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort an Ihre Bank.

Haben Sie den Verdacht, dass jemand Ihre Kartendaten ausgelesen hat, lassen Sie die Karte umgehend über Ihre Bank bzw. den bundesweiten Sperrnotruf unter 116 116 sperren.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.