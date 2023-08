Trickdiebstahl durch Notdienst

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Bereits am vergangenen Mittwoch dem 17.8. wurde eine 53-jährige Mainzerin von zwei dreisten Tätern um 1.900 EUR betrogen und bestohlen. Die Beiden sollten der Mainzerin eigentlich als Elektriker-Notdienst helfen.

Weil die Mainzerin Probleme mit der Stromversorgung hatte, verständigte sie einen Notdienst, welcher ihr mit ihren Problemen helfen sollte. Prompt erschienen ein Mann und eine Frau, die sich in ihre Wohnung begaben und das Problem behoben.

Für die Leistung verlangten sie dann jedoch einen überzogenen Preis von 1.900 EUR, welchen die Mainzerin auch bezahlte. Erst im Nachhinein fiel ihr auf, dass auch eine bislang unbekannte Menge Bargeld aus der Wohnung entwendet wurde.

Die Täter werden beschrieben als, ein ca 165 cm, dunkelhaariger Mann mit Bart

und dunkler Basecap und eine ca 165 cm große Frau mit Basecap.

Durch die Kriminalbeamten des Dauerdienstes wurden in der Wohnung Spuren gesichert und weitere Ermittlungen eingeleitet. Wie im beschriebenen Vorfall kommt es immer wieder vor, dass Opfer den Tätern zur Ausführung von Dienstleistungen Zutritt zu ihren Wohnräumen gewähren und schließlich abgelenkt und bestohlen werden.

Trunkenheitsfahrten

Mainz (ots) – Zufällig stellte ein Rettungswagen am heutigen Dienstagmorgen gegen 0:30 Uhr einen verunfallten PKW in der Leitplanke zwischen Finthen und dem Europakreisel fest. Das Fahrzeug war stark beschädigt und die Teile über die ganze Fahrbahn verteilt. Wie sich später bei der Unfallaufnahme durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 zeigte, war der 24-jährige aus Wiesbaden stammende Fahrer, zuvor in die rechte Leitplanke gefahren und dann über beide Spuren in die linke Leitplanke geschleudert worden.

Bei der Unfallaufnahme konnte zudem Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest wurde durch den Fahrer abgelehnt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Um solche Unfälle zu verhindern führt die Polizei durchgehend individuelle oder groß angelegte Verkehrskontrollen durch. So auch am Dienstagmorgen gegen 02 Uhr in der Peter-Altmeier-Allee. Hier fiel den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Mainz 1 ein 45-jähriger Fahrzeugführer auf, der nicht nur unsicher in die Kontrollstelle fuhr, sondern auch nach Alkohol roch.

Das Ergebnis des Tests: 1,31 Promille Atemalkohol. Auch hier wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.