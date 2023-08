Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend 18.08.2023 war ein 22-Jähriger mit Freunden auf der Mundenheimer Kerwe unterwegs, als er gegen 23:15 Uhr im Bereich Zedwitzhof von einer anderen Gruppe heraus angesprochen wurde. Ein circa 35-40 jähriger Mann beleidigte ihn mehrfach. Als der 22-Jährige auf die Gruppe zuging, schlug ein jüngerer Mann dem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss schlug auch der ältere Mann zu.

Nachdem sich zwischenzeitlich ein Tumult bildete, entfernte sich der 22-Jährige von der Örtlichkeit, brachte den Vorfall aber erst am Folgetag zu Anzeige. Er wurde durch die Schläge im Gesicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Täter 1: circa 35-40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, kräftig, Irokesenfrisur und Segelohren

Täter 2: circa 18-20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, normale Statur, längere blonde zurückgegelte Haare

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bauwagen aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 19.08., 20 Uhr und dem 20.08.2023, 16:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Bauwagen und eine Lagerbox in der Teichgartenstraße auf. Aus der Box wurde ein Kompressor gestohlen. In den Bauwagen kamen die Täter aufgrund der guten Sicherung nicht. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Haben Sie verdächtige Personen in der Teichgartenstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

18-Jähriger kollidiert mit Hauswand

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Montag (21.08.2023), war ein 18-jähriger Autofahrer auf der Wredestraße in Richtung Heinigstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 18-Jährige ungebremst in die Kreuzung zur Heinigstraße ein und kollidierte mit der gegenüberliegenden Hauswand.

Der 18-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Seine drei Mitinsassen blieben unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag (20.08.2023), gegen 16 Uhr, kam ein 34-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 650 (in Höhe Ludwigshafen-Oggersheim) rechts von der Straße ab und fuhr dort gegen eine Leitplanke sowie ein Verkehrsschild. Die alarmierten Polizeikräfte konnten bei dem Fahrer Alkohol riechen.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von 1,36 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.