Kind bei Unfall verletzt

Speyer (ots) – Eine 33-Jährige Autofahrerin wollte am 20.08.2023 gegen 17:00 Uhr mit ihrem PKW aus Richtung Binsfeld kommend in die Waldseer Straße einfahren. Hierbei übersah und streifte sie ein Fahrrad mit Kinderanhänger, welches auf der Waldseer Straße in Richtung Otterstadt unterwegs war.

Der 31-Jährige Fahrradfahrer stürzte vom Rad und zog sich Schürfwunden zu. Der Fahrradanhänger, in dem ein 2-Jähriges Kind saß, kippte um. Der Junge, der im Fahrradanhänger einen Helm trug, zog sich augenscheinlich keine Verletzungen zu.

Zur Sicherheit wurde er für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen gesucht, Tabakautomat beschädigt

Speyer (ots) – Ein unbekannter Täter beschädigte am Samstagmorgen (19.08.2023), gegen 04:51 Uhr in der Wormser Landstraße einen Tabakautomaten, indem er den EC-Kartenleser herausriss. Der Täter trug eine schwarze Jacke, schwarze Shorts, ein weißes T-Shirt, einen schwarzen Anglerhut und Badelatschen.

Wer kann Angaben zu der gesuchten Person machen? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Ertappter Fahrraddieb

Speyer (ots) – Ein 25-jähriger Mann nutzte am Sonntag (20.08.2023) gegen 14:00 Uhr die Gelegenheit und entwendete im Erlenweg in Speyer ein unverschlossenes, hochwertiges Fahrrad. Im Laufe des Nachmittags konnten Hinweise bestätigt werden, dass sich das Fahrrad im Binsfeld befindet. Dort konnte das Fahrrad mit dem 49-jährigen Täter von der Polizei angetroffen werden.

Das Fahrrad wurde dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Die Polizei rät: Sichern Sie Ihr Fahrrad mit einem geeigneten Schloss, auch wenn es „nur kurz“ abgestellt wird.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am 20.08.2023, fiel einer Streife in den frühen Morgenstunden des 20.08.2023, gegen 06:24 Uhr ein PKW auf, der sehr langsam in Schlangenlinien auf der B9 in Richtung Germersheim fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille.

Der 42- Jährige Fahrer konnte sich noch erinnern, in einem Club gewesen zu sein, wie er allerdings auf die B9 kam konnte er sich nicht erklären. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.