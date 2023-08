Begehung mehrerer Straftaten

Worms-Pfeddersheim (ots) – In der Nacht vom Samstag 19.08.2023 auf Sonntag 20.08.2023 kam es im Bereich Worms-Pfeddersheim zu diversen Straftaten. Es wurden mehrere Fahrraddiebstähle begangen und Kraftfahrzeuge aufgebrochen oder beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei den Tätern um zwei männliche Personen gehandelt haben.

Die beiden Männer sollen zwischen 20-25 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann oder selbst geschädigt ist, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per

E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Hier nochmal ein allgemeiner Hinweis:

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop,Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs-oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Verkehrsunfallflucht

Worms (ots) – Am Freitag 18.08.23 gegen 21.50 Uhr, wurde auf dem Kaufland-Parkplatz durch einen bislang unbekannten Verursacher in einem silbernen Fahrzeug ein anderer PKW an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht – Suche nach Verursacher

Worms (ots) – Zwischen Donnerstag 17.08.23, 13.00 Uhr und Freitag 18.08.23 um 13.00 Uhr, wurde ein im Leimkautenweg ordnungsgemäß geparkter PKW auf der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Warnmeldung – Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Worms (ots) – Am Montag 21.08.2023 zwischen 10-12.00 Uhr meldeten 13 Bürger aus Worms der Polizei, dass sie Anrufe von „falschen Polizeibeamten“ erhalten hatten. Immer wieder gehen bei der Polizei Meldungen über falsche Polizeibeamte ein. Insbesondere Rentner werden Opfer. Die Betrüger erfinden Geschichten, um ihr Gegenüber massiv unter Druck zu setzen, um so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen.

Heute wurde den Angerufenen vorgegeben, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen wurde. Im weiteren Verlauf erfragen die Täter geschickt die Vermögensverhältnisse der Angerufenen und versuchen letztlich sie dazu zu bringen, ihre Wertsachen bei der Polizei „in Sicherheit“ zu bringen.

Die Täter agieren häufig aus „Callcentern“ im Ausland. Sie nutzen das so genannte „Call-ID-Spoofing“. Dieses ermöglicht die Anzeige einer frei wählbaren Telefonnummer im Display des Angerufenen mittels Internettelefonie. Die wahre Herkunft des Anrufes wird nicht nur verschleiert, es entsteht der Eindruck, der Anruf stamme tatsächlich von der Polizei.

Für das Telefonat nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt, obwohl die Anrufer zumeist aus dem Ausland agieren.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche.

Seien Sie misstrauisch. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.