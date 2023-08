Versuchter Raub auf Fahrradfahrer

Mainz-Gonsenheim (ots) – Bereits am Sonntag dem 13.08. gegen 21 Uhr kam es zu einem versuchten Raub auf einen 62-jährigen Mainzer in Gonsenheim. Dieser fuhr mit seinem Fahrrad die Kurt-Schuhmacher-Straße in Richtung Sportplatz entlang, als er unvermittelt von einem Mann am Arm gepackt und zu Boden geworfen wurde.

Hier durchsuchte ihn der Mann nach Geld und forderte dieses auch lautstark. Der Mainzer konnte sich glücklicherweise wehren und den Täter in die Flucht schlagen, ohne dass dieser Beute machte.

Der noch unbekannte Täter soll dunkle Haut und weiße, hervorstehende Zähne gehabt haben. Zudem habe er einen schwarzen Kapuzenpollover, blaue Jeans und weiße Sportschuhe getragen.

Der 62-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Die Tat wurde erst im Nachhinein bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. auffällige Personen zur genannten Zeit beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Restaurant – Tresor entwendet

Mainz-Altstadt (ots) – Im Zeitraum vom 13.08. bis 18.08.2023 kommt es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Rheinstraße in Mainz. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschaffen sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu den Innenräumen des Lokales.

Innerhalb des Gebäudes gelangen sie in das 2. OG, brechen dort eine Zwischentür auf und entwenden einen Tresor. Das Gebäude verlassen der oder die Täter samt Diebesgut sehr wahrscheinlich wieder über das Fenster im Erdgeschoss.

Durch die Mainzer Kriminalpolizei wird am Tatort eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen.

Handy und Kopfhörer aus Schwimmbad entwendet

Mainz-Mombach (ots) – Am Samstagabend 19.08 gegen 18:30 Uhr wurden einer 14-jährigen im Mombacher Schwimmbad, Handy und Kopfhörer aus der Tasche gestohlen, während diese im Wasser war. Der Mainzerin war es jedoch möglich ihr Handy mit einer App zu orten und konnte es tatsächlich außerhalb des Schwimmbades auf einem Baum versteckt finden. Leider war das Telefon schon stark beschädigt worden.

Neben dem Handy befanden sich auch die Kopfhörer, die die 14-Jährige unbeschädigt wieder an sich nehmen konnte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. verdächtige Wahrnehmungen im Schwimmbad gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 oder per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Diebstahl aus Motoryacht

Mainz (ots) – In dem Zeitraum vom Samstag 01 Uhr bis Sonntag 14 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einer Motoryacht an der Liegestelle Bad Ems/Schillerallee. Die Täter gelangen durch die Persenning in den unverschlossenen Wohnraum. Hier wurden an Bord gelagerte Lebensmittel verzehrt und kleinere Elektronikgeräte entwendet.

Zudem nahmen die Täter 2 E-Bikes mit. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die Wasserschutzpolizeistation Koblenz: Tel: 0261-972860, Email: ppelt.wsp.ko@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Einbruch in Handy-Shop

Mainz-Innenstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen ging bei der Polizeiinspektion Mainz 1 die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in einen Mobilfunk-Shop am Brand ein. Vor Ort konnte eine eingschlagenen Schaufensterscheibe festgestellt werden, über die sich die Täter Zugang zum Laden verschafft hatten.

Sie erbeuteten mehrer Smartphones und Smartwatches, weshalb ein Schaden von mehreren

Tausend Euro entstand. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen rannten 2 Personen vor der Funkstreife weg. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, wird derzeit noch ermittelt.

Kreis Mainz-Bingen

Gelegenheit macht Diebe

Bingen (ots) – In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Diebstahlsdelikten aus unverschlossenen Fahrzeugen in Weiler und Waldalgesheim. Der oder die bislang unbekannten Täter bewegen sich nachts in den Ortschaften und betreten auch teilweise die Grundstücke, um an dort abgestellten Fahrzeugen den Schließzustand der Fahrzeugtüren nachzuvollziehen. Aus den unverschlossenen Fahrzeugen werden dann Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei Bingen bittet deshalb alle Bewohner darauf zu achten, dass ihre Fahrzeuge beim Abstellen verschlossen sind. Sollten Sie als Anwohner verdächtige Personen, vor allem in den Nachtstunden bemerken, dann teilen Sie ihre Feststellungen unverzüglich der Polizei Bingen, 06721/9050 oder über den Polizeinotruf 110 mit.