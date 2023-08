Ex-Partner klaut nach Streit Katze

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit unter ehemaligen Lebensgefährten hat am Sonntagabend auch die Polizei beschäftigt. Wie die 36-jährige Frau mitteilte, war es zu einem Streit mit ihrem früheren Lebenspartner gekommen. Im Anschluss habe der 41-Jährige ihre Katze gestohlen.

Außerdem habe der Mann ihre Haustürschlüssel mitgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. |gus

Hilflose Person – Aufmerksame Autofahrerin informiert Polizei

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau fiel am frühen Sonntagmorgen einer aufmerksamen Autofahrerin auf der L502 zwischen Kaiserslautern und Dansenberg auf. Die Seniorin lief entlang der Landstraße und machte auf die Autofahrerin einen verwirrten Eindruck. Die Zeugin verständigte die Polizei und eine Streife traf die hilflos wirkende Frau wenig später an der beschriebenen Stelle an.

Sie gab den Beamten gegenüber an, dass sie nicht wisse, wieso sie von zu Hause weggelaufen wäre. Die 85-Jährige wurde zurück an ihre Wohnanschrift gefahren. Dort warteten bereits ihr Mann und ihre Betreuer auf sie. |gus

Wohnungsdurchsuchung führt zu mehreren Anzeigen

Kaiserslautern (ots) – Weil er im Verdacht stand, eine Frau mehrmals beleidigt und mit einer Waffe bedroht zu haben, führte die Polizei bei einem 61-jährigem Mann eine Wohnungsdurchsuchung durch. Bei ihm konnten neben einer Schreckschusswaffe auch eine Druckluftpistole, Betäubungsmittel und Feuerwerkskörper festgestellt werden.

Die Gegenstände wurden sichergestellt. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen aufgrund Beleidigung, Bedrohung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verstoß gegen das Waffen-und Sprengstoffgesetz zu. |gus

Verdacht der Verabreichung von K.o.-Tropfen in Nachtclub

Kaiserslautern (ots) – Weil sie den Verdacht haben, dass ihnen sogenannte K.o.-Tropfen verabreicht wurden, haben sich 2 Frauen am Sonntagmorgen bei der Polizei gemeldet. Die beiden 27 und 34 Jahre alten Frauen hatten nach eigenen Angaben in der Nacht einen Musikclub in der Innenstadt besucht. Nach dem Verzehr ihres Getränks erlitt eine der beiden gesundheitliche Probleme.

Die Frauen suchten ein Krankenhaus auf und ließen sich untersuchen. Ein Test reagierte bei

beiden positiv auf einen der möglicherweise verabreichten Stoffe. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei warnt: Achtung vor K.o.-Tropfen! Besondere Vorsicht ist beim Feiern in Bars oder Diskotheken geboten, da hier die Gefahr besteht, dass Feiernden Substanzen ins offenstehende Getränk gemischt werden, während diese sich auf der Tanzfläche befinden oder anderweitig abgelenkt sind. Da die Substanzen farb- und geruchlos sind, werden sie optisch nicht erkannt und können beim weiteren Verzehr des Getränks auch nicht herausgeschmeckt werden.

Allerdings empfinden Opfer in der Regel schon kurze Zeit nach der ungewollten Einnahme Folgen wie Übelkeit, bis hin zu Erbrechen, Schwindel und Bewusstlosigkeit. Unsere Empfehlung: Hat man den Verdacht, K.o.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben, sollte man sich vor Ort direkt Hilfe von einer Person des Vertrauens holen, um nicht alleine zu sein. Anschließend möglichst auf dem schnellsten Weg einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen und die Polizei informieren. Denn gerade die ersten Stunden sind wichtig, um möglicherweise noch im Körper vorhandene Substanzen sichern zu können.

Mit den folgenden Sicherheitstipps können Sie sich vor der ungewollten Einnahme

von K.o.-Tropfen oder anderen Substanzen schützen:

Bestellen Sie Getränke bei der Bedienung, und nehmen Sie sie nur selbst entgegen!

Nehmen Sie von Unbekannten keine offenen Getränke an!

Lassen Sie Getränke und Speisen nicht unbeaufsichtigt!

Kaufen Sie besser jeweils nur kleine Mengen an Getränken und trinken Sie Ihr Glas vor dem Gang zur Tanzfläche oder zur Toilette aus.

Bestellen Sie im Zweifelsfall lieber ein neues Getränk.

Wenn Sie sich komisch fühlen, wenden Sie sich an Freunde oder das Personal und bitten um Hilfe. Lassen Sie sich von einer Person Ihres Vertrauens nach Hause oder an einen

sicheren Ort bringen. |gus

Kreis Kaiserslautern

Opfer des Grillunfalls verstorben

Kottweiler-Schwanden (ots) – Rund fünf Wochen nach dem mutmaßlichen Grillunfall in Kottweiler-Schwanden ist das Opfer in einem Krankenhaus verstorben. Der 51-Jährige erlag am Sonntag den Folgen seiner schweren Brandverletzungen.

Zu dem Unglück war es in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 2023 während eines privaten Grillabends mit mehreren Beteiligten in einer Lagerhalle gekommen. Im Verlauf des Abends fing der 51-Jährige Zeugen Angaben zufolge durch eine Stichflamme Feuer. Er wurde mit schwersten Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände und Abläufe des Vorfalls konnten bislang nicht geklärt werden und sind weiterhin Gegenstand der andauernden Ermittlungen. |cri

Kerwe Mehlingen – Auseinandersetzung führt zu Schlägerei

Mehlingen (ots) – Zwischen zwei Männern kam es am Sonntagabend auf der Kerwe in Mehlingen zu einer Auseinandersetzung, welche in einer Schlägerei endete. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll nach einem verbalen Streit ein 61-Jähriger einen 35-Jährigen beleidigt und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Einer der Beiden hatte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme 1,75 Promille. Der andere verweigerte den Atemalkoholtest. Den Männern wurde für den Kerwe-Platz ein Platzverweis ausgesprochen, welchem sie auch nachkamen. Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen. |gus

Brand eines Einfamilienhauses

Hochspeyer (ots) – Am Sonntag 20.08.2023 geriet ein Einfamilienhaus in der Fischbacher Straße in Brand. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde das Haus erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Zu einem Personenschaden kam es jedoch nicht. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. |gus